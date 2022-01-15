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«Атлетик» Б — «Реал», 16 января 2022 года, прогноз и ставка на матч Суперкубка Испании, во сколько начало, трансляция

«Атлетик» Б — «Реал». Карим Бензема заслужил титул вожака
Михаил Коробов
«Атлетик» Б — «Реал»: прогноз на матч Суперкубка
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16 января состоится матч финал Суперкубка Испании «Атлетик» — «Реал». Начало игры — в 21:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу «Реала» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.75. Успех «Атлетика» оценён экспертами в 5.35. Ставки на ничью принимаются за 4.10.

Где смотреть матч «Атлетик Бильбао» — «Реал»?

Коэффициенты букмекеров на матч Суперкубка Испании «Атлетик» Б — «Реал» 16 января 2022 года

Букмекеры уверены, что матч «Атлетик» — «Реал» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.87, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.13. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.51. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.13. Поставить на «обе забьют» можно за 1.72.

Анализ и прогноз финального матча Суперкубка Испании «Атлетик» Б — «Реал» (16.01.2022)

Суперкубок Испании. Финал
16 января 2022, воскресенье. 21:30 МСК
Атлетик Б
Бильбао
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид

Ситуация с коронавирусом настораживает, он продолжает диктовать свои правила. Тем не менее футбол пауз не берёт, даже находится время на кубковые встречи. 16 января на стадионе «Кинг Фахд» в Саудовской Аравии пройдёт финал Суперкубка Испании. «Атлетик» Бильбао сыграет с мадридским «Реалом». Стартовый свисток запланирован на 21:30 мск.

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«Реал» в полуфинале обыграл каталонскую «Барселону» (3:2), которая симпатично смотрится при Хави, нацелена на выход в Лигу чемпионов и даже поднялась уже на шестую строчку Ла Лиги. Игра получилась равной и насыщенной яркими событиями. Решающий мяч забил Федерико Вальверде в добавленное время.

Аргентинец отметил, что одержать верх можно было гораздо раньше, но подкачала реализация. Отчасти полузащитник прав. С другой стороны, за 21 тур чемпионата Испании «сливочные» забили 45 мячей, что является наилучшим результатом в первенстве. Куда же больше и лучше? Пожалуй, с атакующим компонентом у команды проблем нет.

Статистика Карима Бензема и Винисиуса Жуниора, возглавляющих таблицу бомбардиров Ла Лиги, тоже впечатляет. На двоих нападающие отличились 29 раз. В кубковом матче с «Барселоной» тоже отметились голевыми действиями. Француз записал на свой счёт гол и сделал результативную передачу. Как раз на бразильца.

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При этом нападающий сборной Франции рассказал, как ему пришлось поменять роль в клубе после ухода Криштиану Роналду. Сейчас он больше помогает своим одноклубникам и гораздо чаще завершает моменты. Получается очень здорово. 34-летний футболист выглядит свежо и по праву собирается поднять над головой Суперкубок Испании.

Более того, благодаря стараниям форвардов и руководству Карло Анчелотти «галактикос» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании и практически во всех противостояниях чувствует себя фаворитом. В последнем туре первенства одержал разгромную победу над «Валенсией» (4:1), а она сейчас близка по уровню к грядущему оппоненту.

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«Атлетик» располагается на привычной девятой позиции в турнирной таблице Ла Лиги и не претендует даже на попадание в Лигу чемпионов. Уже не первый год является крепким середняком, демонстрирующим неплохую игру. Перекрывает путь к медалям и еврокубкам нестабильность. Выступая в одних матчах хорошо, клуб проваливается в других.

В последних трёх турах он уступил как раз «Реалу» (1:2), победил «Осасуну» (3:1) и сыграл вничью со скромным «Алавесом» (0:0). Разумеется, наиболее интересен матч с мадридским грандом, в котором баски нанесли 15 ударов по воротам и лишь дважды попали в створ. Вот им бы не помешало добавить в реализации моментов.

На дистанции подопечные Марселино Тораля не выделяются результативностью. За 21 тур чемпионата Испании лишь 20 раз поразили сетку ворот противников. Пропустили почти столько же — 17. Возможно, активность на трансферном рынке поможет исправить ситуацию, хотя пока имеется печальный для «львов» расклад.

Они уже совершили чудо, одолев в полуфинале Суперкубка Испании хромающий в нынешнем сезоне «Атлетико» (2:1). Очередного волшебства не произойдёт. За 10 последних очных встреч со «сливочными» одержали только одну победу, трижды сыграли вничью и целых шесть раз проиграли. Фаворит очевиден.

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Мадридцы гораздо лучше выступают на дистанции. Также имеют отличную атакующую линию с Каримом Бензема и Винисиусом во главе, которые на двоих забили почти в полтора раза больше, чем весь «Атлетик» в нынешнем сезоне Ла Лиги. Статистика очных противостояний тоже за подопечными Карло Анчелотти. Думаем, можно взять П2 за коэффициент 1.75.

Прогноз и ставки на матч Суперкубка Испании «Атлетик» Б — «Реал» 16 января 2022 года

«Реал» является одним из главных претендентов на титул не только на внутренней арене, но и в Лиге чемпионов. На протяжении всего сезона он демонстрирует потрясающую форму и лидирует в чемпионате Испании. «Атлетик», напротив, закрепился в роли середняка и часто выступает неудовлетворительно, имеет низкую результативность и зачастую играет вторым номером. Думаем, можно взять победу «сливочных».

Ставка: победа «Реала» за 1.75.

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Заглавное фото: Gonzalo Arroyo Moreno/Getty Images

Источник: «Чемпионат»

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