«Милан» — «Специя». Прогноз «Фонбет»: интриге в чемпионате Италии быть!

Сегодня, 17 января, состоится матч 22-го тура чемпионата Италии между «Миланом» и «Специей». Встреча пройдёт на стадионе «Сан-Сиро», начало — в 20:30 мск. Сделать ставку на противостояние одного из лидеров Серии А с претендентом на вылет можно в букмекерской компании «Фонбет».

В какой форме «Милан»

«Милан» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 48 очков за 21 тур. Отставание от первого места составляет всего один балл. Для сравнения: к 19-му туру оно было гораздо больше – семь баллов. Правда, у лидирующего «Интера» есть ещё одна игра в запасе, что тоже нужно учесть.

И всё же после кризисной ситуации в конце первого круга, связанной с потерями в составе, «Милан», кажется, начинает приходить в себя. В трёх последних турах команда Стефано Пиоли выиграла у «Эмполи» (4:2), «Ромы» (3:1) и «Венеции» (3:0). На этом отрезке забила больше, чем за пять предыдущих туров (10 голов против 7).

В какой форме «Специя»

«Специя» идёт на 16-м месте в турнирной таблице чемпионата Италии с отрывом от зоны вылета всего в три очка. Команда показывает результат хуже, чем в прошлом сезоне, когда к 22-му туру шла на 13-й строчке с пятью победами, шестью ничьими и девятью поражениями. Сейчас результаты таковы – пять побед, четыре ничьих и 12 поражений.

В сравнении с прошлым сезоном «Специя» просела по ключевым показателям: меньше забивает (21 гол против 27) и больше пропускает (41 гол против 34). В девяти последних турах одержала всего две победы: неожиданно обыграла «Наполи» (1:0), ни разу не пробив в створ ворот соперника, и победила аутсайдера «Дженоа» (1:0).

«Милан» — «Специя»: статистика личных встреч

В четырёх последних очных встречах команд три победы на счету «Милана», одна – у «Специи». В первом круге сезона-2021/2022 подопечные Стефано Пиоли на выезде обыграли «Специю» со счётом 2:1.

Прогноз экспертов «Фонбет» на матч Серии А «Милан» — «Специя» 17 января 2022 года

Ставка: победа «Милана» с индивидуальным тоталом больше 2.5 мяча за 2.40. (Сделать ставку).

«Специя» чудом смогла обыграть «Наполи», не нанеся ни одного удара в створ. Помог автогол защитника неаполитанцев Жуана. Эта победа была необычна ещё и тем, что этот гол в свои ворота стал для «Наполи» первым в сезоне. С «Миланом» такого везения, судя по всему, не будет.

С неаполитанцами «Специю» спасла лишь катастрофическая реализация соперника – 26 ударов в сторону ворот, семь в створ и ни одного гола. «Милан» в последних матчах результативен и наверняка забьёт больше, чем в последней встрече со «Специей», которая была гостевой. Реализацию показывает приличную.

Воодушевляют недавняя домашняя победа над «Ромой» со счётом 3:1, статистика последних двух домашних игр со «Специей», в каждой из которых миланцы забивали по три гола, и результаты трёх последних матчей в чемпионате – победы с ИТБ 2.5 мяча. Действительно, выглядит внушительно.

На стороне уверенной победы хозяев и тот факт, что «Специя» в гостях пропускает больше остальных команд Серии A (27 голов в 11 матчах на выезде). Одни из самых результативных команд чемпионата «Лацио» и «Аталанта» в домашних матчах со «Специей» в этом сезоне забивали шесть и пять голов соответственно. На очереди — «Милан».