«Фиорентина» — «Дженоа». Отставка Андрея Шевченко ничего не изменит

17 января состоится матч 22-го тура чемпионата Италии «Фиорентина» — «Дженоа». Начало игры — в 22:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Фиорентины» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.44. Успех «Дженоа» оценён экспертами в 7.90. Ставки на ничью принимаются за 4.90.

Коэффициенты букмекеров на матч Серии А «Фиорентина» — «Дженоа» 17 января 2022 года

Букмекеры считают, что матч «Фиорентина» — «Дженоа» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.80, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.12. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.09. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.78. Поставить на «обе забьют» можно за 1.99.

Анализ и прогноз матча 22-го тура чемпионата Италии «Фиорентина» — «Дженоа» (17.01.2022)

Европейские турниры ушли на перерыв, в январе можно сконцентрироваться на внутренних первенствах. Повсеместно бушует коронавирус, однако в чемпионате Италии стартует 22-й тур. 17 января должны состояться три встречи. В самой поздней из них на стадионе «Артемио Франки» сразятся «Фиорентина» и «Дженоа».

Подопечные Винченцо Итальяно на протяжении текущего сезона выглядят нестабильно. Удачные выступления в Серии А чередуются с провальными до сих пор, вне зависимости от настроя на матч. Зачастую поражения были от сильных коллективов, но недавнее разгромное поражение от «Торино» (0:4) совсем выбивается из логики вещей.



Ведь сразу после него фиолетовые выбили из Кубка Италии «Наполи» (5:2). То не забивают середняку, то положили сразу пять мячей одному из лидеров чемпионата Италии. Три из них, правда, забили в дополнительное время. Тем не менее итог впечатляющий. Хотя до встречи с «Торино» тоже выступили не лучшим образом, сыграли вничью с «Вероной» (1:1) и «Сассуоло» (2:2).



Команду собирается покинуть Душан Влахович, отметившийся 16 голами и тремя результативными передачами в 20 турах Серии А. Отчасти поэтому команда и сам игрок пребывают в кризисном положении. По слухам, сербским нападающим интересуются испанский «Реал» и английский «Арсенал».

Безусловно, форвард продолжает забивать, но уже не так много. За последние четыре матча во всех соревнованиях отметился двумя голами. А заменить его некем. Винченцо Итальяно перепробовал все варианты, даже Александра Кокорина в матче с «Торино» выпустил. Результат — на табло.



К слову, россиянин абсолютно не прижился в команде, даже получил сатирическую награду «Золотая урна». Показательно. Судя по всему, дни нападающего в клубе сочтены. Руководство ранее заявляло, что готовы организовать аренду, а в противном случае — расторгнуть контракт. Желающих сделать предложение до сих пор нет.

«Дженоа» пребывает в страшном кризисе. В нынешнем сезоне одержал всего три победы во всех соревнованиях. Над «Перуджей» (3:2) и «Салернитаной» (1:0) в Кубке Италии, а также над «Кальяри» (3:2) в Серии А. Ввиду таких результатов располагается на предпоследней строчке итальянского первенства с 12 очками. В зоне вылета.



Исправить положение пытался Андрей Шевченко, достигший колоссальных успехов со сборной Украины. Однако на клубном уровне специалист сориентироваться не сумел. Во главе «грифонов» потерпел шесть поражений и трижды сыграл вничью в Серии А. После неудачи с «Миланом» (1:3) в Кубке Италии покинул пост главного тренера.



Для того чтобы усилить позиции и подняться со дна, руководство генуэзцев рассматривает кандидатуры Давиде Баллардини и Роландо Марана, которые возглавляли «Дженоа» до Шевченко. А также приняло решение арендовать Алексея Миранчука у «Аталанты» с правом выкупа. Хотя это отдельная история.



За развитием красно-синих будет интересно наблюдать, но пока они строят только планы на будущее. Нынешняя форма игроков и серия неудачных выступлений на протяжении всего сезона не сулят ничего хорошего в преддверии грядущего противостояния. Максимум, на что могут рассчитывать — показать характер.

В «Дженоа» грядёт очередная перестройка. Шевченко не сумел добиться успеха, но получится ли у другого специалиста спасти генуэзцев от вылета? Вопрос не из лёгких, пока всё плохо. «Фиорентина» не испытывает таких проблем, несмотря на нестабильность. Обстановка в клубе лучше. На наш взгляд, должна уверенно одолеть коллектив из Генуи. Возьмём Ф1 (-1) за 1.71.

Прогноз и ставки на матч Серии А «Фиорентина» — «Дженоа» 17 января 2022 года

Несмотря на неудачные выступления в последних турах чемпионата Италии, «Фиорентина» однозначно выступит в роли фаворита. В обойме всё ещё присутствует Душан Влахович, возглавляющий гонку бомбардиров Серии А. Да и в Кубке Италии разгромила «Наполи». А вот генуэзцы переживают кризис, в очередной раз лишились тренера и смотрят с надеждой в будущее. Но в настоящем — беда. Берём фору на хозяев.



Ставка: победа «Фиорентины» с форой (-1) за 1.71.