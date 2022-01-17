Капризов против «Колорадо», Ибрагимович в погоне за «Интером»: что смотреть 17 января

Наступил 2022 год. Несмотря на наличие вакцины, коронавирус не думает отступать. Некоторые соревнования останавливают или переносят на неопределённый срок из-за нового штамма вируса. Впрочем, пока спортивных событий хватает. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на понедельник, 17 января.

На что ставить в футболе 17 января

Топовые европейские первенства вернулись после новогодних каникул, хотя понедельник традиционно не радует богатым выбором футбольных событий. Впрочем, кое-что зацепить можно. Итальянская Серия А, например, провожает 22-й тур сразу тремя встречами.

«Милан» на стадионе «Сан-Сиро» примет «Специю», а «Наполи» отправится в гости к «Болонье». Оба матча стартуют в 20:30 мск. Миланцы и неаполитанцы продолжают погоню за лидирующим «Интером». Миланцы отстают на одно очко, а неаполитанцы — на шесть. Хотя у лидера есть ещё одна игра в запасе.

Завершит программу итальянского футбольного вечера противостояние «Фиорентина» — «Дженоа». Гости отправили Андрея Шевченко в отставку, однако положение у команды совсем плачевное. Хозяева хоть и нестабильны, но продолжают борьбу за еврокубки. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск.



Также сегодня продолжится Кубок Африки. В 19:00 мск стартуют две встречи третьего тура. Сборная Кабо-Верде сыграет со сборной Камеруна, а команда Буркина-Фасо попытает свои силы в битве с командой Эфиопии. Хотя пока что турнир совсем не радует обилием голов, зато инцидентов и скандалов хватает с лихвой.



При желании можно уделить внимание противостоянию «Портимоненсе» и «Витории Гимарайнш» в 18-м туре чемпионата Португалии. Начало — в 23:15 мск. А ещё интересно выглядит матч 21-го тура шотландской Премьер-лиги между «Селтиком» и «Хайбернианом», который стартует в 22:45 мск.

На что ставить в хоккее 17 января

Континентальная хоккейная лига приостановила регулярный чемпионат, зато есть НХЛ. Играют в североамериканской лиге преимущественно ночью, но, к счастью для отечественных зрителей, сегодня пройдут две достаточно удобных по времени встречи. В 21:00 мск начнут выяснять отношения «Баффало Сэйбрз» и «Детройт Ред Уингз».

Однако основное внимание наверняка будет приковано к матчу «Колорадо Эвеланш» — «Миннесота Уайлд». После небольшой травмы в состав «дикарей» вернулся Кирилл Капризов. В первом же матче отдал две голевые передачи, чувствует себя прекрасно. Посмотрим, что придумает его команда в выездной битве с одним из лидеров Западной конференции. Начало — в 23:00 мск.

На что ставить в баскетболе 17 января

Сегодня в Санкт-Петербурге на площадке «СИБУР Арена» должен пройти матч Единой лиги ВТБ между «Зенитом» и ЦСКА. Начало запланировано на 20:00 мск. Москвичи находятся среди лидеров в турнирной таблице, делят первую строчку с УНИКСом и «Автодором». Хотя казанцы провели на один матч больше и вырвались вперёд. Петербуржцы пока на четвёртом месте.

Поклонников западного баскетбола порадуют сразу шесть противостояний регулярного чемпионата НБА: «Бостон Селтикс» — «Нью-Орлеан Пеликанс» (20:30 мск), «Нью-Йорк Никс» — «Шарлотт Хорнетс» (21:00 мск), «Вашингтон Уизардс» — «Филадельфия Сиксерс» (22:00 мск), «Кливленд Кавальерс» — «Бруклин Нетс» (23:00 мск). Две самые поздние встречи начнутся в 23:30 мск. «Мемфис Гриззлиз» примет «Чикаго Буллз», а «Индиана Пэйсерс» отправится в гости к «Лос-Анджелес Клипперс». Выбор богатый.

На что ещё ставить 17 января

В Австралии стартует первый круг Australian Open. Матчи проводятся поздно ночью либо рано утром. Отдельного внимания, разумеется, заслуживает матч Генри Лааксонен — Даниил Медведев, который пройдёт 18 января. Начало — не ранее 03:00 мск. Также Андрей Рублёв сыграет с Джанлукой Маджером.



Набирает обороты и чемпионат Европы по гандболу среди мужчин. Сборная России после двух игр лидирует в группе F, набрав четыре балла. Сегодня сыграет со сборной Словакии. Начало встречи — в 20:00 мск. Словаки уступили Норвегии и обыграли Литву, а потому идут на третьей строчке после норвежцев.