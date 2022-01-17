Генри Лааксонен — Даниил Медведев. Лучший теннисист России сэкономит силы

18 января Генри Лааксонен и Даниил Медведев сыграют в матче первого круга Открытого чемпионата Австралии. Начало — не ранее 03:00 мск. Эксперты в своих прогнозах выделяют фаворита в лице Медведева, коэффициент на победу россиянина составляет 1.01. На успех Лааксонена можно поставить за 23.00.

Где смотреть матч Лааксонен — Медведев?

Коэффициенты букмекеров на матч Генри Лааксонен — Даниил Медведев 18 января 2022 года

Аналитики считают, что матч Australian Open Генри Лааксонен — Даниил Медведев не получится упорным: ставки на тотал больше 29.5 гейма принимаются за 2.02, а тотал меньше 29.5 гейма оценён экспертами коэффициентом 1.76. Ставки на пятый сет принимаются с коэффициентом 12.50.

Анализ матча Australian Open Генри Лааксонен — Даниил Медведев (18.01.2022)

Пришло время основной части Открытого чемпионата Австралии. Действующим чемпионом является серб Новак Джокович, который год назад одолел россиянина Даниила Медведева. Однако шанса защитить титул сербу не дали. Драма затянулась и заинтересовала даже Netflix, итог — Ноле в Мельбурне не выступит.

Теперь Даниил логично считается фаворитом в борьбе за титул. Повторим, что в прошлом сезоне в Австралии ему удалось дойти до финала. Россиянин уступил только первой ракетке мира. Правда, всухую по партиям. В первом сете борьба была (5:7), а вот дальше серб смотрелся гораздо мощнее (2:6, 2:6).



Во Франции Медведев дошёл до четвертьфинала, где уступил Стефаносу Циципасу. Затем в Уимблдоне в четвёртом раунде оказался слабее Хуберта Хуркача. Игра растянулась на два дня, это выбило из колеи. Зато на US Open отомстил Новаку Джоковичу: яркая победа в финале лишила Ноле большого календарного шлема.



Этот сезон Даниил Медведев начал хорошо. На пару с Романом Сафиуллиным выступил за сборную России на АТР Cup, дошли до полуфинала, но в парной встрече проиграли канадцам. Хотя Даниил в одиночных матчах уступил всего один раз — на самом старте турнира не справился с Уго Умбером.

В тот раз выручил Сафиуллин, обыгравший другого участника французской команды — Артура Риндеркнеша. После Даниил с Романом выиграли в парном разряде. С того момента у Медведева поражений в одиночном разряде не было. Победил Алекса де Минора, Маттео Берреттини и Феликса Оже-Альяссима. Солидная компания.

Жеребьёвка подбросила швейцарца Генри Лааксонена. В прошлом сезоне на открытом чемпионате Австралии он вылетел в первом круге, проиграв итальянцу Сальваторе Карузо (2:6, 4:6, 3:6). В Париже и US Open дошёл до третьего раунда, на Уимблдоне не справился с квалификацией.

Новый сезон начал недурно. В Мельбурне преодолел квалификацию, причём с австралийцем Ринки Хидзикатой не обошлось без тай-брейка и третьего сета. В основной части соревнований начал с победы над Бенуа Пэром — француз снялся по ходу третьей партии.



Дальше не справился с Хауме Мунаром, который не любит хард и тяготеет к грунтовому покрытию. Взял всего шесть геймов. Понятно, что Медведев — это другой уровень. Рассчитывать на победу над второй ракеткой мира, разумеется, не приходится. Вопрос в том, удастся ли навязать сопротивление.



Даниил Медведев начал сезон с побед над довольно сильными соперниками, а его предстоящий оппонент едва попадает в топ-100 рейтинга. Основная задача россиянина — не тратить лишних сил и одержать победу без дополнительных хлопот. Ведь дальше, похоже, придётся сражаться с неудобными теннисистами — жеребьёвка обещает испытания задолго до решающих стадий.

В таком случае, на наш взгляд, можно проследить за ставкой «победа Медведева + тотал меньше 29.5 гейма» за 1.76. Лучший теннисист России справится быстро. 10 геймов за три партии Лааксонен способен взять, больше — вряд ли.

Прогноз и ставка на матч Australian Open Генри Лааксонен — Даниил Медведев 18 января 2022 года

Конечно, Генри Лааксонен является в противостоянии с лучшим теннисистом России явным аутсайдером. Рейтинг у швейцарца невысокий, да и сезон он начал довольно средне. Для Даниила Медведева, который успел одолеть трёх сильных теннисистов на ATP Cup, на наш взгляд, никакой опасности не представляет. Ждём уверенной победы россиянина, который не отдаст Лааксонену больше 8-10 геймов.



Ставка: Медведев победит + тотал меньше 29.5 гейма за 1.76.

Где покажут матч Лааксонен — Медведев?

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