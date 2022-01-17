«Сент-Луис» — «Нэшвилл». Владимир Тарасенко и Яков Тренин порадуют публику в НХЛ

18 января состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Сент-Луис Блюз» — «Нэшвилл Предаторз». Начало встречи — в 4:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они отдают небольшое предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Блюз» в основное время можно с коэффициентом 2.25, успех «Предаторз» идёт за 2.64.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Сент-Луис Блюз» — «Нэшвилл Предаторз» 18 января 2022 года

Букмекеры уверены, что матч НХЛ «Сент-Луис» — «Нэшвилл» 18 января будет результативным: тотал больше 5.5 гола идёт за 1.78, а тотал меньше 5.5 гола — за 2.08. Гол в первые 10 минут идёт за 1.68, вероятность серии буллитов оценена в 8.50. На ничью в основное время предлагают поставить за 4.45.

«Сент-Луис» — «Нэшвилл»: прогноз на матч регулярного чемпионата НХЛ (18.01.2022)

В Национальной хоккейной лиге на 18 января запланировано шесть встреч. Любопытных вывесок не так много, но отдельное внимание определённо стоит уделить противостоянию «Сент-Луиса» и «Нэшвилла». Оно пройдёт на льду «Энтерпрайз-центра» в Сент-Луисе. Первое вбрасывание состоится в 4:00 мск.

«Сент-Луис Блюз» идёт на третьей позиции в Западной конференции, набрав 49 баллов за 38 игр. Отставание от лидирующего «Колорадо Эвеланш» составляет два очка, но у того есть четыре матча в запасе. Отставание от второй строчки, которую как раз занимает «Нэшвилл Предаторз», — те же два очка.

При этом у «блюзменов» есть игра в запасе, а последние встречи они провели неплохо. Лишь накануне уступили «Торонто» (5:6). Матч получился голевым, но удача улыбнулась гостям. Тарасенко и Бучневич не принимали участия из-за болезни, в нападении их не хватало. Победу гостям принёс гол другого россиянина — Ильи Михеева.

До этого у «Блюз» случились три победы дома с общим счётом 9:3, на своём льду у них дела обстоят неплохо. А вот «Нэшвилл» последние две встречи проиграл. Сперва дома уступил «Баффало» (1:4), а накануне «Бостону» (3:4 ОТ) на выезде. Хотя до этого сумел одержать сразу пять побед подряд.

Россиянин Яков Тренин имеет 14 баллов после 37 встреч. На фоне прошлого сезона, который он закончил с 13 баллами за 51 игру, виден прогресс. В одном из последних двух матчей участия он не принимал, а во втором результативными действиями не отметился. Поражения лишили «Предаторз» лидерства. Однако это некритично.

Впереди у подопечных Джона Хайнса важный матч с «Сент-Луисом», который дышит в спину и может чуть ухудшить положение. Хотя в личных встречах «Нэшвилл» даже имеет перевес. Клуб выиграл пять последних встреч у оппонента, а в Сент-Луисе имеет три победы подряд. Для хозяев это явно тревожный звонок.

Особенно для защиты. Дело в том, что «Предаторз» забрасывают в среднем за игру три-четыре шайбы. Смотрятся в этом плане стабильно. У «Блюз» нападение тоже работает, но дома стабильности не хватает. Могут забросить всего две, а могут расщедриться на пять. Хотя для команды это будет пятый домашний матч подряд.

С другой стороны, встреча играет важную роль с точки зрения турнирной борьбы. И всё же вряд ли соперники станут отсиживаться в обороне. Скорее всего, игра пойдёт на встречных курсах. Забивают команды нормально, на двоих настреляли 254 шайбы. В защите тоже идут на одном уровне.

«Сент-Луис» пропустил 105 раз, «Нэшвилл» — 107. Однако у хозяев не будет хватать сразу шести игроков. К счастью, Владимир Тарасенко сможет принять участие в матче. В отличие от Павла Бучневича, который остаётся в ковид-протоколе, Владимир уже вернулся после болезни и занимался на льду. В матче участие принять должен.

Для «Нэшвилла» это, несомненно, плохая новость. С составом таких проблем нет, но вряд ли это даёт серьёзное преимущество. В качестве ставки мы бы попробовали взять тотал больше 5.5 шайбы за коэффициент 1.78. Альтернативный вариант — ИТБ2 2.5 шайбы за 1.75. «Нэшвилл» стабильно забивает, минимум три шайбы оформить сможет даже на выезде.

«Сент-Луис» — «Нэшвилл»: прогноз и ставка на матч НХЛ 18 января 2022 года

Обе команды в текущем сезоне показывают отличные результаты, хотя и проиграли последние матчи. Явного фаворита выделить сложно, зато рассчитывать на голевую встречу можно вполне. Забивают исправно, гости вообще оформляют стабильно три-четыре шайбы за матч. В таком случае стоит ждать голов.

Ставка: тотал больше 5.5 шайбы за 1.78.