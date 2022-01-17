«Брайтон» — «Челси». Бог с ним, с чемпионством. В топ-3 бы остаться

18 января состоится матч 24-го тура АПЛ «Брайтон» — «Челси». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу «Челси» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.79. Успех «Брайтона» оценён экспертами в 4.95. Ставки на ничью принимаются за 3.80.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Брайтон» — «Челси» 18 января 2022 года

Букмекеры не уверены, что матч «Брайтон» — «Челси» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.12, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.80. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.63. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.19. Поставить на «обе забьют» можно за 1.98.

Анализ и прогноз матча 24-го тура чемпионата Англии «Брайтон» — «Челси» (18.01.2022)

Несмотря на бушующий коронавирус, футбол продолжает радовать. Помимо Кубка африканских наций, в самом разгаре и клубные первенства. Английская Премьер-лига в том числе. 18 января «Брайтон» и «Челси» сыграют матч 24-го тура. Стартовый свисток на стадионе «Фалмер» в Брайтоне прозвучит в 23:00 мск.

«Альбион» в текущем розыгрыше АПЛ смотрится потрясающе. Относительно предыдущих сезонов, конечно же. Располагается на девятой строчке в турнирной таблице и даже имеет шансы попасть в еврокубки — впервые в истории! А ведь в 2020 году руководство клуба понесло огромные убытки из-за коронавирусной инфекции. Хотя понятно, что финиш в топ-10 уже будет успехом.



Зато удалось побороть кризис. Помог Грэм Поттер, который начинал свою тренерскую карьеру в шведском «Эстерсунде». Английскому специалисту потребовалось всего пару сезонов, чтобы привыкнуть к новым подопечным, особенностям новой лиги и привить свою тактику. Сейчас команда выглядит очень бодро.



В последних четырёх турах чемпионата Англии «чайки» одержали победы в матчах с «Брентфордом» (2:2) и «Эвертоном» (3:2), а также сыграли вничью с «Челси» (1:1) и «Кристал Пэлас» (1:1). Помимо того, что забили во всех встречах, так ещё и играли в симпатичный комбинационный футбол. А ведь соперники были действительно крепкие.

Разумеется, наиболее интересен именно матч с «Челси». Пропустив на 28-й минуте, удалось перехватить инициативу. Нанесли даже больше ударов по воротам в итоге, причём очень опасных. Превзошли оппонента по владению мячом и заслуженно вырвали ничью в добавленное ко второму тайму время. Отличился Дэнни Уэлбек.



«Челси» после отличного старта заметно сдал и уступил лидерство «Манчестер Сити». Ныне располагается на третьей строчке турнирной таблицы АПЛ с 43 очками. Главного претендента на титул, судя по всему, уже не догнать, отрыв внушительный, составляет 13 очков. Хотя понятно, что борьба пока формально продолжается.

В последних трёх турах чемпионата Англии «аристократы» сыграли вничью с «Брайтоном» (1:1) и «Ливерпулем» (2:2), а также потерпели поражение в ключевом матче с «горожанами» (0:1). В битве с Хосепом Гвардиолой банально не хватило атакующей мощи, чтобы распечатать ворота оппонента. За всю игру нанесли только четыре удара, один из которых в створ.



После матча с «горожанами» Томас Тухель раскритиковал игру Ромелу Лукаку, который совершил, по мнению немца, много потерь без давления и в очень перспективных моментах. Ранее бельгиец выказывал недовольство схемой тренера и даже изъявлял желание вернуться «Интер». Неужели скандальная история ещё не закончена?



При этом лондонцы ослаблены травмами важнейших фланговых игроков — Бена Чилуэлла и Риса Джеймса. Найти им замену в лице Эмерсона не получилось, французский «Лион» отказался досрочно возвращать игрока из аренды. Придётся искать иные варианты, пока к защите вопросы. За 10 прошлых туров не пропустили только от «Вулверхэмптона».



Впрочем, козыри тоже есть. За 22 тура АПЛ «Челси» поразил ворота противников 45 раз. Да и в полуфинальных противостояниях Кубка лиги Англии сумел одержать две победы в матчах с «Тоттенхэмом» (2:0 и 1:0). Не без везения, конечно, но успеха добился. В последнее время забивает мало, но стабильно. Это сейчас важнее.

Отличный вариант для ставки — «обе забьют» за 1.98. Недавняя очная встреча завершилась вничью (1:1), в этот раз наверняка будет что-то похожее. «Аристократы» часто пропускают в последнее время, хотя, несмотря на конфликт с Лукаку, продолжают забивать. Да и наверняка захотят исправиться за поражение от «Ман Сити». Впрочем, «Брайтон» творит волшебство при Поттере, на гол рассчитывать может.

Прогноз и ставки на матч АПЛ «Брайтон» — «Челси» 18 января 2022 года

К грядущему противостоянию команды подходят в разном настроении и с разными задачами. «Челси» находится в смятении из-за Лукаку и несёт кадровые потери, однако не стоит забывать о высоком классе клуба и результативности. В свою очередь, «Брайтон» прекрасно выступил в последних турах АПЛ и активно прогрессирует при Грэме Поттере. Ставить на лобовую победу «Челси» — риск. Но рассчитывать на голы с обеих сторон, на наш взгляд, вполне можно.

Ставка: обе забьют за 1.98.