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Ставки на спорт сегодня, 18 января, прогнозы на спорт, расписание

«Брайтон» — «Челси», Australian Open и другие события. Что смотреть сегодня
Пётр Кондаков
Ставки на спорт сегодня, 18 января
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Новогодние праздники завершились, 2022 год набирает обороты! Рассказываем о самых интересных для ставок матчах, которые запланированы на 18 января.

На что ставить в футболе 18 января

Сегодня в футбол играют в Англии и Испании. В АПЛ «Брайтон» примет «Челси», посмотрим, как команда Тухеля переживёт прощание с надеждами на титул. Должны были сыграть ещё и «Бёрнли» с «Уотфордом», но эту игру, скорее всего, перенесут.

В Испании «Бетис» примет «Алавес», а «Кадис» сыграет с «Эспаньолом». Кроме того, очередные матчи сыграют на Кубке Африки. Зимбабве сразится с Гвинеей, а Малави – с Сенегалом. Габон встретится с Марокко, а Гана проэкзаменует сборную Коморских островов.

На что ставить в хоккее 18 января

В КХЛ пауза, поэтому фокус на НХЛ, здесь в ночь на среду 8 матчей. Александр Овечкин со своим «Вашингтоном» гостит в Виннипеге, а «Тампа-Бэй» с Никитой Кучеровым и Андреем Василевским – в Лос-Анджелесе.

На что ещё ставить 18 января

На Australian Open сегодня вы ещё успеете зацепить последние матчи дня, а в ночь на среду последние игры первого круга и старт второго. Карен Хачанов сыграет с французом Бенжаменом Бонзи, а Аслан Карацев – с американцем Маккензи Макдональдом. В женской части соревнований Веронике Кудерметовой предстоит сыграть с Еленой-Габриэлой Русе из Румынии.

В баскетбольной Евролиге два матча. Французское дерби: «Асвел» с «Монако» и встреча «Милана» с «Альбой». Кроме того, ряд матчей пройдёт в Еврокубке и Лиге чемпионов.

В женской волейбольной Лиге чемпионов «Динамо-Ак Барс» на выезде сыграет с французским «Безье». А вот игра «Локомотива» с «Дрезднером» под вопросом: калининградские волейболистки столкнулись с коронавирусом.

«Брайтон» — «Челси». Бог с ним, с чемпионством. В топ-3 бы остаться «Брайтон» — «Челси». Бог с ним, с чемпионством. В топ-3 бы остаться
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