«Брентфорд» — «Манчестер Юнайтед». Возвращение Роналду встряхнёт манкунианцев

19 января состоится перенесённый матч 17-го тура АПЛ «Брентфорд» — «Манчестер Юнайтед». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу манкунианцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.88. Успех лондонцев оценён экспертами в 4.60. Ставки на ничью принимаются за 3.64.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Брентфорд» — «МЮ» 19 января 2022 года

Букмекеры сомневаются, что матч «Брентфорд» — «Манчестер Юнайтед» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.94, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.96. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.48. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.16. Поставить на «обе забьют» можно за 1.75.

Анализ и прогноз матча 17-го тура АПЛ «Брентфорд» — «МЮ» (19.01.2022)

Омикрон-штамм коронавируса не даёт покоя многим клубам, но футбол не сдаётся. В английской Премьер-лиге 19 января состоятся две перенесённые встречи 17-го тура. В самой поздней из них «Брентфорд» примет «Манчестер Юнайтед». Стартовый свисток на стадионе «Брентфорд Коммьюнити» прозвучит в 23:00 мск.

«Шмели» ярко дебютировали в АПЛ, потерпев только одно поражение за первые семь матчей. Демонстрировали неплохую результативность и бодро противостояли грандам. Обыграли «Арсенал» (2:0), «Вулверхэмптон» (2:0) и «Вест Хэм» (2:1), а также сыграли вничью с «Ливерпулем» (3:3). Однако со временем к клубу привыкли и нашли противоядие.



В последних пяти турах чемпионата Англии «Брентфорд» выступил заметно хуже. Одержал только одну победу над «Астон Виллой» (2:1). В остальных встречах потерпел поражения от «Брайтона» (0:2), «Манчестер Сити» (0:1), «Саутгемптона» (1:4) и «Ливерпуля» (0:3). Ныне располагается на 14-й позиции, в 10 очках от зоны вылета в Чемпионшип.



Результат был ожидаем, за всю историю клуб ни разу не поднимался выше пятой строчки в первом по значимости дивизионе Англии. Для того чтобы улучшить нынешнее положение, необходимо активизироваться на трансферном рынке и усилить состав. Пока на прицеле только Кристиан Эриксен, но и его может перехватить «Тоттенхэм».

Рассчитывать на свои силы подопечные Томаса Франка тоже могут, однако хорошо бы иметь в календаре побольше встреч с аутсайдерами и нестабильными середняками, а не соперниками из верхней части таблицы. Впереди, напротив, сразу три грозных коллектива — «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити» и «Вулверхэмптон».



«Манчестер Юнайтед» привыкает к Ральфу Рангнику. Далеко не все игроки довольны временным статусом немецкого специалиста и результатами, руководство же заинтересовано в подписании постоянного тренера до окончания нынешнего сезона. Главными кандидатами на пост являются Эрик тен Хаг из «Аякса» и Маурисио Почеттино из «ПСЖ».

Впрочем, даже сейчас «красные дьяволы» смотрятся не так плохо. За шесть последних туров чемпионата Англии потерпели только одно поражение от «Вулверхэмптона» (0:1). Также сыграли вничью с «Ньюкаслом» (1:1), «Астон Виллой» (2:2) и одержали победу над «Кристал Пэлас» (1:0), «Норвичем» (1:0) и «Бёрнли» (3:1).



Ещё манкунианцы одолели «Астон Виллу» (1:0) в 1/32 финала Кубка Англии. Одним из главный героев матча стал Давид де Хеа. Испанский голкипер демонстрирует великолепную форму в текущем сезоне. Он многократно спасал команду от поражений даже в тех встречах, где защитники абсолютно не справлялись со своими обязанностями.



В грядущем противостоянии «МЮ» выступит не в полном составе. В лазарете пребывает множество игроков. Зато тренерский штаб ожидает возвращения двух основных нападающих — Криштиану Роналду и Маркуса Рашфорда. В последнем туре АПЛ с «Астон Виллой» их заменил Бруну Фернандеш, оформивший дубль. А Энтони Эланга и Мэйсон Гринвуд создали ему отличное подспорье, активно действуя на флангах.

«Брентфорд» потерял свой главный козырь — эффект неожиданности. К его стратегии и возможностям успели привыкнуть другие представители лиги. Порой побаиваются, но чаще обыгрывают. Манкунианцы, несмотря на имеющиеся проблемы, довольно хорошо выступили в последних турах чемпионата Англии и добыли победу в Кубке Англии над «Астон Виллой».

Думаем, всё же можно взять лобовую победу гостей за коэффициент 1.88. Возвращение некоторых ключевых футболистов на поле должно помочь «Манчестеру» разнообразить и усилить атакующий потенциал. Это важно, поскольку «Брентфорд» играет в атакующий футбол, но при этом позволяет многое и своим соперникам. На наш взгляд, гости этим смогут воспользоваться.

Прогноз и ставки на матч АПЛ «Брентфорд» — «МЮ» 19 января 2022 года

«Манчестер Юнайтед» — фаворит грядущего матча. Бруну Фернандешу должны помочь Криштиану Роналду и Маркус Рашфорд, а это уже серьёзное усиление. Трудно сказать, что «Брентфорд» угодил в кризис, но ему сейчас явно нужны соперники попроще, чтобы вернуть себе уверенность. В последнее время он много пропускает и часто проигрывает. На наш взгляд, манкунианцы сумеют воспользоваться проблемами соперника.

Ставка: победа «Манчестер Юнайтед» за 1.88.