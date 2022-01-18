«Лестер» — «Тоттенхэм». Антонио Конте выместит злобу на Каспере Шмейхеле

19 января состоится матч 17-го тура АПЛ «Лестер» — «Тоттенхэм». Начало игры — в 22:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу лондонцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.47. Успех клуба из Лестера оценён экспертами в 3.22. Ставки на ничью принимаются за 3.48.

Где смотреть матч «Лестер» — «Тоттенхэм»?

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Лестер» — «Тоттенхэм» 19 января 2022 года

Букмекеры считают, что матч «Лестер» — «Тоттенхэм» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.87, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.13. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.32. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.24. Поставить на «обе забьют» можно за 1.63.

Анализ и прогноз матча 17-го тура чемпионата Англии «Лестер» — «Тоттенхэм» (19.01.2022)

Омикрон-штамм коронавируса бушует во многих клубах, но футбол не сдаётся. В английской Премьер-лиге 19 января состоятся две перенесённые встречи 17-го тура. В самой ранней из них «Лестер» примет лондонский «Тоттенхэм». Стартовый свисток на стадионе «Кинг Пауэр» прозвучит в 22:30 мск.

В текущем сезоне «Лестер» провёл только 18 матчей вместо 22 положенных. Располагается на 10-й строчке в турнирной таблице АПЛ с 25 баллами. Одной из причин стал омикрон-штамм коронавируса, который нанёс урон многим клубам по всему миру. Другая причина банальнее — ненадёжная оборона.



В чемпионате Англии «лисы» пропустили 33 мяча, в Лиге Европы — 11, за три раунда Кубка английской лиги прилетело ещё пять. Пока они не очень активны на трансферном рынке, судя по всему, рассчитывают на имеющихся игроков. Хотя с текущими кадровыми проблемами пара-тройка качественных футболистов не помешала бы.



С другой стороны, откровенно плохая защита вынуждает подопечных Брендана Роджерса играть в атакующий футбол. Во всех турнирах наколотили 61 гол (без учёта серий послематчевых пенальти). Привычно хорош Джейми Варди, который записал одну шестую часть от общего числа на свой счёт и отдал голевую передачу.

К сожалению, грядущее противостояние англичанин пропустит, как и многие другие. В матче с «Ливерпулем» он получил травму подколенного сухожилия. Другой форвард — Келечи Ихеаначо — ещё не вернулся с Кубка африканских наций. Впрочем, даже без основных нападающих «лисы» разгромили «Уотфорд» (4:1) в Кубке Англии.



«Тоттенхэм» продолжает прогрессировать при Антонио Конте. Демонстрирует приличную результативность, на порядок меньше пропускает и играет в приятный комбинационный футбол. При этом не потерпел ни одного поражения за последние восемь туров чемпионата Англии и даже поднялся на шестую строчку. Хотя тоже страдает из-за коронавируса.

Несмотря на короткий промежуток времени у руля лондонцев, итальянский специалист уже успел выявить приоритетный состав и обозначить цели на будущее. В планы входит глобальная перестройка. Так как он уже неоднократно добивался успехов с другими клубами, сомнений в его компетентности не возникает.

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Для улучшения результатов лилово-белые планируют усилиться Пауло Дибалой из «Ювентуса» и Джесси Лингардом из «Манчестер Юнайтед». В обоих случаях переговоры находятся на самых начальных стадиях, однако политика Конте ясна. Ему нужны атакующие полузащитники в подспорье Гарри Кейну. Также существует вероятность возвращения Кристиана Эриксена.



Разочарование настигло «шпоры» только в Кубке лиги. В полуфинале дважды уступили «Челси» (0:2 и 0:1). Первую встречу можно было охарактеризовать как худшую при итальянском специалисте. Играли вторым номером, мало чем угрожали оппоненту. Зато во втором матче могли даже победу одержать. Не хватило удачи и реализации.



Несмотря на отсутствие Варди и Ихеаначо, «лисы» одержали разгромную победу в Кубке Англии над «Уотфордом», да и на дистанции демонстрируют классную результативность. «Шпоры» активно растут при Антонио Конте и с каждым матчем смотрятся всё увереннее, больше атакуют и забивают соответственно.



Статистика очных противостояний в чемпионате Англии тоже на стороне результативности. За девять прошлых случаев лишь два раза показатель забитых мячей не доходил до трёх. Последняя встреча завершилась в пользу гостей со счётом 4:2. Думаем, в этот раз тоже будут голы в обе стороны. На наш взгляд, тотал больше 2.5 мяча за 1.87 — хороший вариант.

Дело ещё в том, что «Лестер» свою последнюю игру провёл 8 января. Времени прошло прилично, вероятно, с игровым тонусом у команды могут возникнуть проблемы. Это, несомненно, отразится на количестве ошибок. К тому же «Тоттенхэм» наверняка будет мотивирован из-за инцидента с переносом дерби с «Арсеналом». Наверняка накажет.

Прогноз и ставки на матч АПЛ «Лестер» — «Тоттенхэм» 19 января 2022 года

«Тоттенхэм» неудачно выступил в Кубке лиги с «Челси», однако во второй встрече был очевиден прогресс. Много пропускающему «Лестеру» наверняка пару мячей получится забить. Свои ворота сохранить сухими тоже вряд ли удастся, ведь «лисы» знают толк в атакующем футболе. Даже без важных игроков выглядят опасно. Ждём как минимум три гола.

Ставка: тотал больше 2.5 мяча за 1.87.

Где покажут матч «Лестер» — «Тоттенхэм»?

«Ювентус» заинтересован в переходе Антони Марсьяля.

Ставка на матч «Арсенал» — «Ливерпуль» с коэффициентом 2.09.