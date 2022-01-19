«Лестер» — «Тоттенхэм», «Брентфорд» — «МЮ» и другие матчи. Что смотреть сегодня

Новогодние праздники завершились, 2022 год набирает обороты! Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на 19 января.

На что ставить в футболе 19 января

Сегодня 2 интересных матча в АПЛ. «Лестер» сыграет с «Тоттенхэмом», а «Брентфорд» — с «МЮ». У Ральфа Рангника в Манчестере дела идут не очень хорошо, посмотрим, что принесёт очередной тур.



В Испании «Валенсия» сыграет с «Севильей», а «Сельта» примет «Осасуну». 3 матча в Лиге 1, но без участия лидеров. А вот в Кубке Италии «Интер» сразится с «Эмполи».



В Германии тоже Кубок, тут 4 матча. Доменико Тедеско со своим «РБ Лейпциг» сыграет с «Ганзой» из Ростока, а «Боруссия» из Мёнхенгладбаха гостит в «Ганновере». Кроме того, нас ждёт берлинское дерби: «Герта» встретится с «Унионом», а «Хоффенхайм» сразится с «Фрайбургом».

На что ставить в хоккее 19 января

В НХЛ в ночь на четверг 3 матча. «Нью-Джерси» сыграет с «Аризоной», «Рейнджерс» примет «Торонто», а «Анахайм» встретится с «Колорадо».

На что ещё ставить 19 января

На Australian Open в разгаре второй круг. Если вы встали рано, то ещё успеете на матчи Карен Хачанов — Бенжамен Бонзи и Аслан Карацев — Маккензи Макдональд. А в ночь на четверг ждём встречу Медведев – Кирьос и Рублёв – Беранкис. Должны играть и наши девушки, но точного расписания четверга на момент написания статьи ещё не опубликовали.



В баскетбольном Еврокубке «Локомотив-Кубань» на выезде сыграет с «Андоррой».



В женской волейбольной Лиге чемпионов московское «Динамо» будет на своей площадке играть с клубом «Тюрк Хава Йоллары» или просто THY. Кроме того, пройдут матчи в мужских Кубке ЕКВ и Кубке вызова.