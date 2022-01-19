Ник Кирьос — Даниил Медведев. Вторая ракетка мира поставит задиру на место

20 января Ник Кирьос и Даниил Медведев сыграют в матче Открытого чемпионата Австралии. Начало — не ранее 11:00 мск. Эксперты в своих прогнозах выделяют фаворита в лице Медведева, коэффициент на победу россиянина составляет 1.19. На успех Кирьоса можно поставить в букмекерских конторах за 4.95.

Коэффициенты букмекеров на матч Ник Кирьос — Даниил Медведев 20 января 2022 года

Аналитики считают, что матч второго раунда Australian Open Ник Кирьос — Даниил Медведев получится упорным: ставки на тотал больше 36.5 гейма принимаются за 1.71, а тотал меньше 36.5 гейма оценён экспертами коэффициентом 2.04. Ставки на пятый сет принимаются с коэффициентом 3.98.

Анализ и прогноз матча Australian Open Ник Кирьос — Даниил Медведев (20.01.2021)

На Открытом чемпионате Австралии по теннису продолжается второй раунд. С каждым матчем участников становится всё меньше, уже определились некоторые участники третьего раунда. Среди прочих в четверг, 20 января, на корте «Род Лэйвер Арены» будут выяснять отношения австралиец Ник Кирьос и россиянин Даниил Медведев.

Спортсмены дважды встречались в карьере, оба раза Кирьос одерживал победу. Однако это было ещё в 2019 году. Первый матч прошёл на грунте, который оба не особенно любят. Австралиец обожает траву, а россиянин предпочитает играть на харде. В итоге со счётом 6:3, 3:6, 6:3 победу одержал австралиец. А вот через пару месяцев борьба была упорной.



В финале турнира АТР-500 в Вашингтоне за полтора часа теннисисты сыграли 26 геймов в двух сетах. Хотя оба боролись изо всех сил, Ник Кирьос оказался лучше — выиграл со счётом 7:6, 7:6. Оформил 18 эйсов против 10 у Медведева и ни разу не совершил двойной ошибки. В то время как россиянин это сделал дважды. По брейк-пойнтам у них была ничья — 0:0.



Однако с тех пор прошло немало времени. Даниил Медведев заметно прибавил в уровне игры, заслуженно стал второй ракеткой мира и титулованным спортсменом. В то время как Кирьос остаётся всё тем же задирой на корте и особыми успехами не отличается. Строго говоря, сейчас он является 115-м в рейтинге. Далеко от россиянина.

По словам самого Кирьоса, он уважает Даниила, считает его одним из лучших теннисистов мира и хочет получить удовольствие от игры. Хотя понятно, что обойтись без приёмов вроде подач снизу и трик-шотов, которые свойственны австралийцу, вряд ли получится. Всё же в интервью Ник заявил о готовности дать бой. А в бою, как известно, все средства хороши.



К слову, такие приёмы Кирьос использовал в своём предыдущем матче с Лиамом Броэди (6:4, 6:4, 6:3). Подача между ног с руки принесла австралийцу эйс и, естественно, собрала бурные овации с трибун. С другой стороны, Медведев планирует выступить лучше, чем в том сезоне. То есть стать победителем Australian Open — 2022! Вряд ли его остановят такие выходки.

Свой первый раунд Даниил провёл без лишних усилий, легко обыграл Генри Лааксонена со счётом 6:1, 6:4, 7:6. За 1 час 54 минуты Медведев смог оформить 10 эйсов против одного у швейцарца, а также реализовал четыре брейк-пойнта из шести. В то время как Лааксонен смог использовать всего один из пяти. Весьма уверенная победа лучшего теннисиста России.



Конечно, если вспомнить Даниила Медведева двухлетней давности, который спорил с судьями, жёстко отвечал болельщикам и ломал ракетки об корт, можно посчитать, что он ничем не отличается от Кирьоса. Однако сейчас благодаря работе над собой Даниил научился концентрироваться во время матча и не показывать лишних эмоций. И это помогает.



Ник действительно демонстрирует хорошие результаты у себя дома в этом сезоне и наверняка постарается продолжить в том же духе. И всё же текущий уровень Даниила и его умение настроиться на игру, на наш взгляд, должны сыграть ключевую роль. Мы бы взяли ставку «П2 + тотал больше 33.5 гейма» за 1.96. Австралиец даст бой, но рассчитывать на третий раунд будет трудно.

Прогноз и ставка на матч Australian Open Ник Кирьос — Даниил Медведев 20 января 2022 года

Даниил Медведев дважды проигрывал Нику Кирьосу, но было это в далёком 2019 году. С тех пор прошло много времени, россиянин заметно прибавил, стал второй ракеткой мира и научился держать себя в руках. Думается, матч будет упорным и вряд ли уложится в три сета, но Даниил всё же покажет австралийцу, чему научился за это время.



Ставка: победа Медведева и тотал больше 33.5 гейма за 1.96.