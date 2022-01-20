Адриан Маннарино — Аслан Карацев. Характер россиянина — это нечто

21 января Адриан Маннарино и Аслан Карацев сыграют в матче третьего круга Открытого чемпионата Австралии. Начало — не ранее 7:30 мск. Эксперты в своих прогнозах выделяют фаворита в лице Карацева, коэффициент на победу россиянина составляет 1.25. На успех Маннарино можно поставить в букмекерских конторах за 4.38.

Коэффициенты букмекеров на матч Адриан Маннарино — Аслан Карацев 21 января 2022 года

Аналитики считают, что матч третьего раунда Australian Open Адриан Маннарино — Аслан Карацев получится упорным: ставки на тотал больше 36.5 гейма принимаются за 1.74, а тотал меньше 36.5 гейма оценён экспертами коэффициентом 2.05. Ставки на пятый сет принимаются с коэффициентом 3.78.

Анализ и прогноз матча Australian Open Адриан Маннарино — Аслан Карацев (21.01.2022)

Открытый чемпионат Австралии по теннису в самом разгаре. Позади половина первой недели, аутсайдеры постепенно отсеиваются. Одними из первых, кто будет бороться за выход в четвёртый круг, станут француз Адриан Маннарино и россиянин Аслан Карацев. Встреча пройдёт 21 января на арене «Мельбурн Парк».

Россиянин в третий раз добрался до третьего раунда на турнирах «Большого шлема». Впервые пробился в прошлом сезоне здесь же, в Мельбурне. По итогу даже дошёл до полуфинала. Ну, вы помните тот удивительный прорыв. Затем неплохо получилось на US Open. К сожалению, Аслан выбыл на этой стадии, проиграв американцу Дженсену Бруксби (2:6, 6:3, 6:2, 3:6, 3:6). Мог рассчитывать на большее, но две заключительные партии провёл слабо.



Адриан Маннарино за свою продолжительную карьеру в третий раунд ТБШ пробивался намного чаще. Только в Австралии это уже третий случай. Однако вместе с этим и дальше четвёртого раунда француз не заходил. А происходило это исключительно в Уимблдоне (в 2013, 2017 и 2018 годах), то есть на траве. С хардом отношения чуть хуже.



На Australian Open спортсмен выглядит бодро. Сумел пройти 49-ю ракетку мира, австралийца Джеймса Дакворта (6:4, 2:6, 3:6, 6:2, 6:1). Оформил 18 эйсов, в то время как у соперника было 13. Также совершил три двойные ошибки против семи ошибок Дакворта. А ещё реализовал восемь из 16 брейк-поинтов. И справился с давлением трибун, которые поддерживали своего соотечественника.

Хотя более интересен, конечно, следующий матч. В нём Адриан встретился с 11-й ракеткой мира — Хубертом Хуркачем. И стал автором главного на данный момент сюрприза АО-2022 у мужчин. Хоть поляк и оформил 11 подач навылет, а сам француз ограничился шестью эйсами, это не помешало Маннарино без особой борьбы обыграть представителя топ-20 (6:4, 6:2, 6:3). Подобные подвиги он не совершал с 2017 года.



Впрочем, на подвиги способен и Аслан Карацев. После победы на турнире в Сиднее и сложного матча с Хауме Муньяром в первом раунде, в котором Аслан оставил много сил, он смог сконцентрироваться. И обыграл Маккензи Макдональда во втором круге (3:6, 6:2, 6:2, 6:3). Вторая волевая победа подряд говорит о характере. Действовал гораздо чище, на задней линии смотрелся классно. После первого сета превосходил американца с запасом.

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С другой стороны, Карацев нестабилен. Однако он находится в хорошем тонусе и боевом настроении. Как мы видели, настраиваться Аслан умеет. Мы бы рискнули и взяли победу россиянина через общий верх. Лёгкой прогулки здесь ждать явно не стоит, тремя сетами обойтись будет непросто.

Во-первых, на стороне француза опыт и сильная мотивация. Есть шанс установить личный рекорд и наконец-то зайти дальше третьего раунда в Австралии. Во-вторых, это очень неудобный соперник со своим стилем. Карацев заслуженно добрался до 15-го места в рейтинге. В последнее время он добавил, выглядит здорово. Но плотный график и отсутствие элитной подачи практически гарантируют перепады. Борьба наверняка завяжется.



Не так давно Карацев начал заниматься с новым тренером. Судя по всему, прогресс есть. На наш взгляд, здесь можно присмотреться к ставке «победа Карацева + тотал больше 3.5 сетов» за 2.21. Вариант попроще — «победа Карацева + тотал больше 32.5 гейма» за 1.90. Ждём как минимум четырёх партий. Аслану нужно пользоваться случаем — Хуркач вылетел, есть шанс защитить побольше очков за AO-2021. Уровень оппонента позволяет проходить дальше.

Прогноз и ставка на матч Australian Open Адриан Маннарино — Аслан Карацев 21 января 2022 года

Аслан Карацев уже дважды показал характер. С настроем и настроением сейчас проблем быть не должно. Теперь предстоит встретиться с опытным Адрианом Маннарино, который повторил личный рекорд — добрался до третьего раунда в Австралии. Француз выбил Хуберта Хуркача и рассчитывает развить успех, но, на наш взгляд, вряд ли у него это получится. Бой даст, скорее всего, даже заберёт сет. Однако мы бы сыграли победу россиянина. Он просто выше классом.



Ставка: победа Карацева и тотал больше 32.5 гейма за 1.90.

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