«Бостон» — «Вашингтон». Овечкин забыл стоп-слово

21 января состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Бостон Брюинз» — «Вашингтон Кэпиталз». Начало встречи — в 3:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Брюинз» в основное время можно с коэффициентом 2.10, успех «Кэпиталз» идёт за 2.88. На ничью в основное время предлагают поставить за 4.45.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Бостон Брюинз» — «Вашингтон Кэпиталз» 21 января 2022 года

Букмекеры считают, что матч регулярного чемпионата НХЛ «Бостон» — «Вашингтон» будет результативным: тотал больше 5.5 гола идёт за 1.82, а тотал меньше 5.5 гола — за 2.03. Поставить на гол в первые 10 минут можно за 1.69, вероятность серии буллитов оценена аналитиками в 8.70.

«Бостон» — «Вашингтон»: прогноз на матч регулярного чемпионата НХЛ (21.01.2022)

На 21 января в Национальной хоккейной лиге запланировано девять матчей. Выбор весьма богатый, но любителям отечественного хоккея наверняка стоит обратить внимание на противостояние «Бостона» и «Вашингтона», которое пройдёт на льду «Ти-Ди Гарден» в Бостоне. Первое вбрасывание состоится в 3:00 мск.

«Бостон» сейчас идёт на восьмой позиции в Восточной конференции, набрав 46 баллов за 36 встреч. Отставание от лидирующей «Тампы» весомое, составляет 13 баллов. Однако у «медведей» есть пять матчей в запасе. То есть можно не только закрепиться в зоне плей-офф, но ещё и приблизиться к лидерам.

При этом последние результаты снова доставляют удовольствие. В пяти прошлых встречах случилось лишь одно поражение от «Каролины» (1:7). Да, вытаскивать семь шайб из ворот — не самая приятная часть хоккея. В оправдание стоит сказать, что «Харрикейнз» в нынешнем сезоне выглядят мощно. С другой стороны, в целом «Брюинз» идут уверенно.

А вот у «Вашингтона» дела обстоят не очень хорошо. В турнирной таблице Восточной конференции спустились на пятую строчку, в активе 53 балла после 40 встреч. Отставание от лидирующей «Тампы» составляет всего шесть пунктов. Не так много, но последние матчи в исполнении «столичных» прошли так себе. Одержано лишь две победы за семь встреч.

Благо неприятная серия прервана, а результаты понемногу улучшаются. Накануне «Вашингтон» переиграл в овертайме «Виннипег» (4:3 ОТ), а до этого отобрал очки у «Айлендерс» (2:0). Есть и другая приятная новость — Александр Овечкин возглавляет гонку бомбардиров с 55 баллами и гонку снайперов с 27 голами.

Гол в ворота «Джетс» помог обойти Леона Драйзайтля. Другой немаловажный факт — Овечкин не пропустил ни одной игры в текущем сезоне. При этом игровое время нападающего в последних встречах составляло около 22 минут. То есть со здоровьем у россиянина порядок. Тьфу-тьфу-тьфу!

При этом Евгений Кузнецов не отстаёт от соотечественника, набирает очки в пятом матче подряд. Всего у него 39 баллов в 37 играх. Это тоже отличный показатель. Особенно важно, когда впереди такой соперник, как «Бостон». Единственное — прошлая очная встреча завершилась победой «Брюинз» со счётом 7:3.

Впрочем, в личных встречах в Бостоне явного фаворита выделить трудно, команды регулярно обмениваются победами. У хозяев, например, в пяти предыдущих две победы в основное время и ещё одна — за его пределами. Так что с оговорками можно сказать, что силы равны. При этом у обеих сторон по четыре игрока в списке травмированных, но основной костяк в порядке.

Для «Кэпс» это особенно важно. Так как последние матчи показали, что при ротации хромает игра. Теперь дела должны пойти на лад. Бекстрём, Кузнецов и Уилсон в строю. Хотя у «Брюинз» Маршанд, Пастрняк и Бержерон тоже в порядке. Последний матч мотивации хозяевам непременно должен придать, хотя у гостей с этим тоже не должно возникнуть проблем.

В целом нападение обеих команд забивают исправно и много. Даже в Бостоне на двоих забивали менее пяти шайб лишь трижды за последние 10 матчей. Вполне можно поразмыслить над «тотал больше 5.5 шайбы». Хозяева постараются исправиться перед фанатами за 1:7 в прошлом матче. Гостям нужно возвращаться в топ-3.

Мы бы остановились на этом исходе. Фаворита в данном противостоянии выделить, на наш взгляд, сложно. Чёрная полоса, конечно, испортила статистику гостей, но в целом они смотрятся достойно. К тому же недавние 3:7 от «Бостона» на своём льду вряд ли забыты. Накал наверняка будет высокий. Ожидаем интересную встречу.

«Бостон» — «Вашингтон»: прогноз и ставка на матч НХЛ 21 января 2022 года

Команды сейчас играют по-разному, но в личных встречах явного фаворита выделить сложно. Зато они регулярно устраивают голевые матчи. Главные бомбардиры и снайперы в строю, прошлый очный матч получился как раз результативным. Мотивация есть как у гостей, так и у хозяев. Играем тотал больше 5.5 шайбы, статистика не против.

Ставка: тотал больше 5.5 шайбы за 1.82.