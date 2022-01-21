«Чикаго» — «Миннесота». Кирилл Капризов запрыгнет ещё выше

22 января состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Чикаго Блэкхоукс» — «Миннесота Уайлд». Начало встречи — в 4:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение гостям. Поставить на победу «Уайлд» в основное время можно с коэффициентом 2.24, успех «Блэкхоукс» идёт за 2.69. На ничью в основное время предлагают сделать ставку за 4.35.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Чикаго» — «Миннесота» 22 января 2022 года

Букмекеры сомневаются, что матч НХЛ «Чикаго» — «Миннесота» 22 января будет результативным: тотал больше 5.5 гола идёт за 1.92, а тотал меньше 5.5 гола — тоже за 1.92. Гол в первые 10 минут доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.72. Вероятность серии буллитов оценена в 8.30.

«Чикаго» — «Миннесота»: прогноз на матч регулярного чемпионата НХЛ (22.01.2022)

Первый месяц 2022 года близится к концу. В Национальной хоккейной лиге на 22 января запланировано сразу 10 матчей. Посмотреть есть на что, особенно любителям отечественного хоккея. «Миннесота», за которую выступают Кирилл Капризов и Дмитрий Куликов, отправится в гости к «Чикаго». Первое вбрасывание состоится в 4:30 мск.

«Чикаго Блэкхоукс» в этом сезоне не блещет. После 39 встреч идёт на 14-м месте в Западной конференции, набрав 36 баллов. Отставание от зоны плей-офф составляет порядка десяти пунктов. Хотя стоит отметить, что последние матчи команды прошли очень неплохо. Лишь накануне прервала четырёхматчевую победную серию, уступив на выезде новичку лиги «Сиэтлу» (2:3 Б). До этого было шесть поражений подряд.

Впрочем, «Миннесота Уайлд» идёт намного лучше. Занимает пятую строчку в Западной конференции, набрав 47 баллов за 35 встреч, и отстаёт от лидирующего «Колорадо» на восемь очков. Однако вместе с тем имеет два матча в запасе. К сожалению, в прошлой игре подопечные Дина Эвасона уступили лидеру в гостях (3:4 Б).

Кирилл Капризов оформил дубль, но при этом не сумел реализовать буллит. Хотя запомнился, скорее, эффектным празднованием гола — прыгнул на стекло к болельщику в стиле Александра Овечкина. Имел полное право! Дважды сравнивал счёт в матче, а последнюю шайбу забросил за три минуты до сирены. Помог своей команде перевести игру в овертайм и заработать одно очко.

Всего у россиянина 44 балла за 34 игры. Показатели просто отличные. Другой российский хоккеист клуба — Дмитрий Куликов — тоже провёл 34 встречи и сделал 10 результативных передач. Неплохо для защитника. Кроме того, в полном порядке Матс Цуккарелло и Кевин Фиала, на двоих у них 58 очков по системе «гол+пас».

Однако в Чикаго у «Уайлд» дела обстоят не лучшим образом. За последних пять очных встреч проиграли четыре раза. К этому добавляется плохая серия выездных игр в текущем сезоне НХЛ. «Чикаго», конечно, дома тоже не блещет, добыл лишь две победы подряд недавно. И всё же лучше гостям от этого не стало.

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С другой стороны, в нападении по-прежнему феерит Капризов. А команда в предыдущих четырёх матчах забрасывала в среднем по три-четыре шайбы. Равно как и хозяева, хотя на них это не похоже. Всего в текущем сезоне оформили 95 шайб против 132 у «Уайлд», что явно говорит о превосходстве атаки гостей. Впрочем, в данном случае стоит смотреть на последние матчи.

У соперников даже ситуация с травмированными игроками схожа. Сразу по пять основных игроков не сыграют. Например, Кэм Тальбо у «Миннесоты» всё никак не восстановится. Хотя его сменщик выступает очень достойно, с грозным «Колорадо» держался здорово. А у хозяев есть опытный Марк-Андре Флёри, который старается вытаскивать команду.

В «Вегасе» канадец был очень хорош, но даже после перехода в «Чикаго» не снизил уровень. Сыграл 27 матчей и оформил три шатаута. Правда, пропустил 71 шайбу, а это многовато. В то время как «дикари» пропустили 109 всего. Зато соперники в личных встречах забивают исправно и много. Последние три игры в Чикаго тотал переваливал за пять шайб.

У хозяев есть Алекс Дебринкэт, он сейчас лучший снайпер клуба с 23 шайбами в активе. Помогает Патрик Кейн, он имеет 35 баллов за 35 игр. Думается, именно они навяжут борьбу Капризову и Цуккарелло. Да и другие основные игроки в тонусе. А матчи в последнее время проводят команды здорово.

И всё же мы бы попробовали взять итоговую победу «Миннесоты». Коэффициент дают вполне рабочий — 1.74. Говорить о выдающихся результатах в исполнении «Блэкхоукс» не приходится, а подопечные Дина Эвасона в текущем сезоне идут хорошо и имеют более высокий класс. Команда действительно прибавила за два года. Думается, два очка забрать сумеет.

«Чикаго Блэкхоукс» — «Миннесота Уайлд»: прогноз и ставка на матч НХЛ 22 января 2022 года

«Чикаго» неожиданно выдал серию побед и в личных встречах на своём льду имеет небольшой перевес. Однако в нынешнем сезоне выступает слабо. «Миннесота» же два сезона подряд показывает отличные результаты, в составе новые бомбардиры и снайперы, которые в строю. Пора заканчивать неудачные выступления в Чикаго. Кирилл Капризов должен помочь, он после травмы не растерял кондиции.

Ставка: итоговая победа «Миннесоты» за 1.74.

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