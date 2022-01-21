Хачанов — Надаль, «Эспаньол» — «Бетис» и другие матчи. Что смотреть сегодня

Новогодние праздники завершились, 2022 год набирает обороты! Рассказываем о самых интересных для ставок матчах, которые запланированы на 21 января.
На что ставить в футболе 21 января
Матчей сегодня не так много, но посмотреть есть на что. В Англии «Уотфорд» сыграет с «Норвичем», а в Испании «Эспаньол» примет «Бетис». Немецкая Бундеслига порадует своих поклонников встречей «Айнтрахта» и «Арминии», а в Италии «Верона» сразится с «Болоньей». Наконец, в Лиге 1 встретятся «Лион» и «Сент-Этьен».
На что ставить в хоккее 21 января
В НХЛ в ночь на субботу 8 матчей. Андрей Василевский и Никита Кучеров вместе со своими партнёрами гостят в «Анахайме», а Артемий Панарин и его «Рейнджерс» сразятся на выезде с «Каролиной».
На что ещё ставить 21 января
На Australian Open два классных матча с участием россиян. Аслан Карацев сразится с Адрианом Маннарино, а вот Карену Хачанову играть с самим Рафаэлем Надалем. Испанец, конечно, уже не тот, да и хард – это не грунт, но всё равно Надаль – явный фаворит. Пожелаем Карену удачи, матч точно не будет лёгким.
В баскетбольной Евролиге ЦСКА на своей площадке сыграет с «Миланом». Команда Димитриса Итудиса в этом сезоне играет с перепадами. Но если рассчитывать на попадание в «Финал четырёх» и уж тем более на победу в нём, такие матчи нужно выигрывать.
- 21 января 2022
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