Хачанов — Надаль, «Эспаньол» — «Бетис» и другие матчи. Что смотреть сегодня

Новогодние праздники завершились, 2022 год набирает обороты! Рассказываем о самых интересных для ставок матчах, которые запланированы на 21 января.

На что ставить в футболе 21 января

Матчей сегодня не так много, но посмотреть есть на что. В Англии «Уотфорд» сыграет с «Норвичем», а в Испании «Эспаньол» примет «Бетис». Немецкая Бундеслига порадует своих поклонников встречей «Айнтрахта» и «Арминии», а в Италии «Верона» сразится с «Болоньей». Наконец, в Лиге 1 встретятся «Лион» и «Сент-Этьен».

На что ставить в хоккее 21 января

В НХЛ в ночь на субботу 8 матчей. Андрей Василевский и Никита Кучеров вместе со своими партнёрами гостят в «Анахайме», а Артемий Панарин и его «Рейнджерс» сразятся на выезде с «Каролиной».

На что ещё ставить 21 января

На Australian Open два классных матча с участием россиян. Аслан Карацев сразится с Адрианом Маннарино, а вот Карену Хачанову играть с самим Рафаэлем Надалем. Испанец, конечно, уже не тот, да и хард – это не грунт, но всё равно Надаль – явный фаворит. Пожелаем Карену удачи, матч точно не будет лёгким.



В баскетбольной Евролиге ЦСКА на своей площадке сыграет с «Миланом». Команда Димитриса Итудиса в этом сезоне играет с перепадами. Но если рассчитывать на попадание в «Финал четырёх» и уж тем более на победу в нём, такие матчи нужно выигрывать.