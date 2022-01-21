Ботик ван де Зандсхулп — Даниил Медведев. Последнее «Siii» останется за россиянином

22 января Ботик ван де Зандсхулп и Даниил Медведев сыграют в матче третьего круга Открытого чемпионата Австралии. Начало — не ранее 6:00 мск. Эксперты в своих прогнозах выделяют фаворита в лице Медведева, коэффициент на победу россиянина составляет 1.02. На успех Зандсхулпа можно поставить в букмекерских конторах за 14.50.

Коэффициенты букмекеров на матч Ботик ван де Зандсхулп — Даниил Медведев 22 января 2022 года

Аналитики считают, что матч третьего раунда Australian Open Ботик ван де Зандсхулп — Даниил Медведев не получится упорным: ставки на тотал больше 30.5 гейма принимаются за 2.07, а тотал меньше 30.5 гейма оценён экспертами коэффициентом 1.75. Ставки на пятый сет принимаются с коэффициентом 8.00.

Анализ и прогноз матча Australian Open Ботик ван де Зандсхулп — Даниил Медведев (22.01.2022)

Открытый чемпионат Австралии в самом разгаре. Позади два раунда, в борьбе остаётся всё меньше участников. Самое интересное только начинается. Продолжаем следить за успехами российских спортсменов на турнире. 22 января в матче третьего раунда встретятся голландец Ботик ван де Зандсхулп и россиянин Даниил Медведев.

Ботик ван де Зандсхулп является 57-й ракеткой мира. Начал участвовать в турнирах «Большого шлема» лишь в прошлом сезоне. Тогда в Австралии проиграл ещё в первом круге испанцу Карлосу Алькарасу (1:6, 4:6, 4:6). Во Франции пошло повеселее, но не сильно лучше.



На «Ролан Гаррос» вылетел во втором раунде, уступив Алехандро Давидович Фокине. Хотя бой дал — 4:6, 4:6, 7:5, 6:2, 4:6. На Уимблдоне тоже добрался до второго круга, но попал на довольно сильного соперника — итальянца Маттео Берреттини — и проиграл представителю топ-10 в трёх сетах (3:6, 4:6, 6:7).



В Америке голландец прыгнул выше головы, став любимцем публики. Прошёл Карлоса Табернара, Каспера Рууда, Факундо Багниса и, наконец, Диего Шварцмана. Правда, сказку Аслана Карацева не повторил. В четвертьфинале встретился с будущем победителем US Open — Даниилом Медведевым. В итоге выбыл из борьбы, уступив со счётом 3:6, 0:6, 6:4, 5:7.

За 2 часа 23 минуты матча россиянин оформил 13 эйсов и допустил всего одну двойную ошибку. В то время как нидерландец выполнил всего четыре эйса и совершил четыре двойных ошибки. Также Даниил отработал семь из 12 возможных брейк-поинтов, а Ботик сумел забрать всего два из пяти. Это была первая и единственная встреча соперников.



До матча с Медведевым на Australian Open в нынешнем сезоне Ботик сумел пройти немца Ян-Леннарда Штруффа в первом раунде и француза Ришара Гаске — во втором. Впрочем, последний отказался продолжать игру из-за болей и усталости на счёте 4:6, 6:0, 4:0 в пользу голландца. Отчасти Зандсхулпу повезло вновь выйти на вторую ракетку мира.

Даниил, в свою очередь, добрался до третьего раунда без особых приключений. Сначала быстро разобрался со швейцарцем Генри Лааксоненом (6:1, 6:4, 7:6 (7:3)). Затем сохранил самообладание и обыграл известного задиру Ника Кирьоса со счётом 7:6 (7:1), 6:4, 4:6, 6:2. Причём австралиец был особенно настроен, сумел оформить 17 эйсов. Даниил шикарно принимал, а подавал навылет почти в два раза чаще австралийца.

А ведь болельщики обеспечили Нику сумасшедшую поддержку. Кричали «Siii», пародируя Криштиану Роналду, и отвлекали Медведева во время подач. Кирьос был хорош, однако соперник оказался ещё сильнее. Без Новака Джоковича главным фаворитом Australian Open является как раз Медведев. Букмекеры считают именно так.



Ботик ван де Зандсхулп тоже является явным аутсайдером. С одной стороны, у него могло быть чуть больше времени на отдых. Всё же до третьего круга довольно быстро добрался. В то время как Даниилу наверняка пришлось отходить после эмоциональной битвы с Ником Кирьосом. Австралиец заставил первую ракетку России попотеть.

Хотя с другой — голландец накануне принимал участие в парном разряде. Всё тоже завершилось довольно быстро, но бесследно это не могло пройти. На парные встречи тоже нужны силы. И всё же ждать разгрома мы бы не стали. Думается, лучший теннисист России победит, но соперник даст бой. «П2 + тотал больше 29.5 гейма» за 1.88 выглядит интересно.



Терять Ботику абсолютно нечего, потому ждём от него агрессивного тенниса. Как минимум в одном-двух сетах борьба должна завязаться. При доле везения аутсайдер способен даже зацепить одну партию. Но класс теннисистов, очевидно, разнится. А совершать подарки и терять самообладание Медведев явно не намерен — отсутствием Джоковича надо пользоваться.

Прогноз и ставка на матч Australian Open Ботик ван де Зандсхулп — Даниил Медведев 22 января 2022 года

Даниил Медведев — главный претендент на титул. Во втором круге сломил сопротивление Ника Кирьоса и выдержал давление трибун. Пришлось потратить силы и эмоции. В третьем раунде попался аутсайдер, которому отчасти повезло пробиться в третий круг. И всё же дать бой голландец способен. Ботик умеет играть агрессивно, да и на US Open — 2021 он забрал у россиянина один сет.



Ставка: победа Медведева и тотал больше 29.5 гейма за 1.88.

Тренер Джоковича: инцидент в Австралии ударил по его психологическому состоянию.

Матс Виландер: Медведев — лучший игрок в мире.

Медведев: за пределами корта Кирьос хороший парень, на корте — устраивает шоу.