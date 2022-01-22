«МЮ» — «Вест Хэм». Прогноз «Фонбет»: Рангник даже без Роналду приблизится к топ-4 АПЛ

Сегодня, 22 января, состоится матч 23-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм Юнайтед. Встреча пройдёт на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере, начало — в 18:00 мск. Сделать ставку на игру можно в букмекерской компании «Фонбет».

В какой форме «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» в АПЛ провёл семь матчей под руководством Ральфа Рангника, исполняющего обязанности главного тренера до конца сезона. Удалось одержать четыре победы при одном поражении и двух ничьих. Одолели манкунианцы «Кристал Пэлас» (1:0), «Норвич» (1:0), «Бёрнли» (3:1) и «Брентфорд» (3:1).

Также сыграли вничью с «Ньюкаслом» (1:1), упустили в концовке победу над «Астон Виллой» (2:2) и уступили «Вулверхэмптону» (0:1). После 21 матча клуб из Манчестера набрал 35 очков и занимает седьмое место в таблице. Однако отставание от зоны Лиги чемпионов совсем незначительное – два очка.

Встречу с «Астон Виллой» в АПЛ предваряла игра с бирмингемцами в 1/32 финала Кубка Англии. Здесь «красные дьяволы» одержали победу с минимальным преимуществом (1:0), хотя надо признать, что подопечные Стивена Джеррарда не были аутсайдерами. Это они доказали впоследствии в матче чемпионата.

В первых пяти матчах под руководством Рангника «Манчестер Юнайтед» не блистал в нападении и лишь однажды на этом отрезке забил больше одного гола. Однако в двух последних встречах достойно действовал в атаке и забил пять мячей. В четырёх из пяти последних голов непосредственное участие принял Бруну Фернандеш.

Португалец сделал дубль в ворота «Астон Виллы» и отдал две результативные передачи в игре с «Брентфордом». Кроме того, при Ральфе Рангнике важную роль в полузащите стал выполнять Фред. Бразилец сделал три ассиста в трёх предыдущих матчах во всех турнирах и, кажется, стал реже ошибаться в средней зоне.

В то же время «Манчестер Юнайтед» вряд ли может занести себе в актив две последние встречи с точки зрения обороны. Защитники команды регулярно позволяли своим оппонентам наносить удары из острых позиций в штрафной. Как результат — в обоих матчах соперники имели высокий показатель ожидаемых голов.

У «Астон Виллы» xG составил 1,83, у «Брентфорда» – 2,08. Это достаточно много. На счастье «красных дьяволов» атакующие игроки новичка АПЛ не были продуктивны в завершении атак и смогли забить всего один гол. А в битве с бирмингемцами несколько раз выручал Давид де Хеа.

В какой форме «Вест Хэм»

«Вест Хэму» в последнее время не хватает стабильности – лондонцы чередуют успешные и неудачные отрезки. В семи последних матчах в АПЛ одержали три победы при трёх поражениях и одной ничьей. Сыграли вничью с «Бёрнли» (0:0), уступили «Арсеналу» (0:2) и «Саутгемптону» (2:3).

Также обыграли «Уотфорд» (4:1), «Кристал Пэлас» (3:2) и «Норвич» (2:0), но уступили «Лидсу» (2:3). Заработав 37 очков в 22 матчах, лондонцы располагаются на четвёртой позиции. Опережают «Тоттенхэм» на один балл, «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед» – на два. Однако у ближайших преследователей есть от одной до трёх игр в запасе.

Последняя встреча с «Лидсом» в чемпионате Англии не стала единственным очным поединком с командой Марсело Бьельсы в январе. За неделю до этого «молотобойцы» обыграли белых в 1/32 финала Кубка Англии со счётом 2:0. Причём по делу. За 90 минут игры нанесли по воротам оппонента 17 ударов.

Вообще, «Вест Хэм» отлично действует в нападении. В каждой из пяти предыдущих встреч в АПЛ создавал массу моментов и забивал не менее двух голов. Как результат — на этом отрезке «молотобойцы» отличились высоким средним показателем ожидаемых голов: xG за матч составлял 2,37, в то время как в среднем по сезону он равен 1,69.

Команда эффективно комбинирует в финальной трети поля, за счёт чего ей удаётся выходить на выгодные ударные позиции. В блистательной форме находятся правый вингер Джаррод Боуэн и нападающий Майкл Антонио. В шести предыдущих матчах во всех турнирах Боуэн записал на свой счёт четыре гола и три паса, Антонио забил два гола и отдал три результативные передачи.

А вот в обороне у «Вест Хэма» наблюдаются большие проблемы. Лондонцы пропускали в четырёх из пяти последних встреч в чемпионате Англии, в трёх случаях – как минимум два гола. Ошибки в защите преследуют на протяжении всего сезона – они занимают лишь девятое место в АПЛ по ожидаемым голам соперников (xGA за игру – 1,38).

В последнее время команда Дэвида Мойеса недостаточно организованно обороняется, особенно на стандартах у своих ворот. В результате чего пропустила по одному голу в матчах с «Кристал Пэлас» и «Лидсом». А у «Манчестера» довольно много хороших исполнителей и высокорослых игроков, умеющих сыграть на втором этаже.

«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм»: статистика личных встреч

В трёх последних сезонах АПЛ «Манчестер Юнайтед» одержал три победы при двух поражениях и одной ничьей. В матче первого круга текущего чемпионата Англии «красные дьяволы» в гостях выиграли со счётом 2:1. После состоялась встреча в 1/16 финала Кубка английской лиги, где «молотобойцы» взяли реванш (1:0).

Прогноз экспертов «Фонбет» на матч АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм» 22 января 2022 года

Ставка: «Манчестер Юнайтед» не проиграет и общий тотал больше 2.5 мяча за 2.20. (Сделать ставку).

Обе команды в последнее время играют с переменным успехом. «Вест Хэм» в последнем туре потерпел поражение от «Лидса», располагающегося только на 15-й позиции в таблице. «Манчестер Юнайтед» победил в предыдущей встрече «Брентфорд», но до этого в концовке не смог удержать преимущество в два гола с «Астон Виллой».



В последних двух матчах «красные дьяволы» прибавили в атаке. В игре с «Брентфордом» им особенно удавались контратаки, в результате которых забили два гола. Хорошую форму восстанавливает Бруну Фернандеш, до противостояния с «Астон Виллой» в АПЛ он не отмечался результативными действиями на протяжении пяти игр во всех турнирах.

«Вест Хэм» же демонстрирует эффективность в атаке по ходу всего сезона. Команда ничуть не сбавила в продуктивности и в пяти последних матчах в АПЛ забила 13 голов. Однако порой подводят собственные провалы в защите, которые привели к поражениям от «Саутгемптона» и «Лидса».

Манкунианцы тоже играют с ошибками, в этом сезоне делят девятое место с «молотобойцами» по пропущенным мячам (по 30). В результате этого тотал больше 2.5 мяча пробивался в двух последних матчах «Манчестер Юнайтед» и в четырёх из пяти предыдущих встреч «Вест Хэма» в АПЛ.

Отметим, что «красные дьяволы» победили в трёх последних очных противостояниях в чемпионате. Предполагаем, что они продлят свою беспроигрышную серию с лондонцами. Можно сделать ставку на то, что «МЮ» не уступит, а тотал голов будет больше 2.5. Такое пари сыграло в двух из трёх предыдущих очных встреч в АПЛ.