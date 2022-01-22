«Челси» — «Тоттенхэм». Гарри Кейн, настало твоё время!

23 января состоится матч 23-го тура АПЛ «Челси» — «Тоттенхэм». Начало игры — в 19:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Челси» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.80. Успех «Тоттенхэма» оценён экспертами в 5.00. Ставки на ничью принимаются за 4.05.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Челси» — «Тоттенхэм» 23 января 2022 года

Букмекеры сомневаются, что матч «Челси» — «Тоттенхэм» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.01, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.98. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.17. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.57. Поставить на «обе забьют» можно за 1.88.

Анализ и прогноз матча 23-го тура чемпионата Англии «Челси» — «Тоттенхэм» (23.01.2022)

Омикрон-штамм коронавируса бушует во многих клубах, но понемногу сходит на нет. В английской Премьер-лиге на 23 января запланированы четыре встречи 23-го тура. В самой поздней из них состоится лондонское дерби «Челси» — «Тоттенхэм». Стартовый свисток на стадионе «Стэмфорд Бридж» прозвучит в 19:30 мск. Главный арбитр — Пол Тирни.

В полуфинальных встречах Кубка лиги Англии «Челси» дважды одолел «Тоттенхэм» (2:0 и 1:0). В обоих случаях доминировал и владел мячом, однако во втором матче выглядел менее уверенно. Давал оппоненту больше возможностей для взятия ворот и чудом не пропустил. Антонио Конте быстро научился на своих ошибках. Скорее не повезло.



В последних четырёх матчах чемпионата Англии «аристократы» выступили далеко не лучшим образом. Потерпели поражение от «Манчестер Сити» (0:1), а также сыграли вничью с «Ливерпулем» (2:2) и дважды с «Брайтоном» (оба раза — 1:1). Теперь располагаются на третьей строчке с 44 баллами и существенным отставанием от «Ман Сити», а ведь совсем недавно лидировали сами.



Теперь цель синих — остаться в топ-4 и сохранить путёвку в Лигу чемпионов. Для этого клуб ведёт активную трансферную политику, однако пока может потерять сразу двух защитников, у которых скоро закончатся контракты. Речь об Антонио Рюдигере и Андреасе Кристенсене, с обоими идут переговоры. Также не до конца понятна ситуация с Ромелу Лукаку.

В текущем розыгрыше еврокубка «Челси» добыл путёвку в плей-офф только со второй позиции. Уже в ту пору он немного барахлил и демонстрировал низкую результативность. Например, с трудом обыграл шведский «Мальмё» (1:0) и российский «Зенит» (1:0), а также уступил итальянскому «Ювентусу» (0:1). Отчасти из-за травм и коронавируса.



У «Тоттенхэма» совсем другая история. Долгое время находился в нижней части турнирной таблицы чемпионата Англии, но после прихода Антонио Конте вернулся на своё место. Сейчас располагается на пятой строчке с 36 баллам, но имеет четыре матча в запасе. В теории, если во всех одержит верх, сумеет подняться как минимум на третью строчку.

Предпосылки к этому имеются. За последние четыре встречи в АПЛ лилово-белые лишь раз сыграли вничью — с «Саутгемптоном» (1:1). В остальных одержали победы: над «Кристал Пэлас» (3:0), «Уотфордом» (1:0) и «Лестером» (3:2). Особенно интересен матч последнего тура с «Лестером». Проигрывали 1:2, но сумели совершить камбэк, забив два мяча на последних минутах.



Моральный дух «Тоттенхэма» на высоте, игроки вдохновлены успехами при итальянском специалисте и с каждым матчем приближаются к главной цели. Клуб давно хочет вернуться в Лигу чемпионов. В нынешнем сезоне с еврокубками не заладилось, даже в Лиге конференций не удалось преуспеть. Зато можно сконцентрировать силы на внутренней арене.



Уже сейчас можно сказать, что руководство «шпор» не ошиблось, пригласив на тренерский мостик Антонио Конте. Особенно доволен успехами лидер лондонцев — Гарри Кейн. Форвард похвалил итальянца и заявил, что игроки хорошо реагируют его требования, а также упорно работают, чтобы достичь новых вершин.

Это обнадёживает. Тем более что сам английский форвард снова начал забивать. К слову, в пяти предыдущих матчах в АПЛ забил четыре мяча и отдал результативную передачу. Да, последние очные встречи остались за «аристократами», однако во второй был очевиден прогресс со стороны лилово-белых, опаснее атаковали и имели шансы вырвать как минимум ничью.



И всё же работа Антонио Конте благоприятно сказывается на уровне футбола его подопечных, и с каждым матчем они становятся всё опаснее. А вот дружина Томаса Тухеля сбавила обороты. Хорошим вариантом для ставки, на наш взгляд, выглядит то, что «Тоттенхэм» не проиграет. Коэффициент дают приличный — 2.21.

Прогноз и ставки на матч АПЛ «Челси» — «Тоттенхэм» 23 января 2022 года

В последних четырёх матчах чемпионата Англии «Челси» не сумел добыть ни одной победы, ввиду чего пребывает явно не в лучшем расположении духа. А вот «Тоттенхэм», напротив, прогрессирует и пребывает на подъёме. Игроки довольны Антонио Конте и готовы поддержать его, что доказали в матче с «Лестером». Показали характер. Думается, «шпоры» в дерби не проиграют.

Ставка: «Тоттенхэм» не проиграет за 2.21.