«Милан» — «Ювентус». Лишь бы судьи не чудили

23 января состоится матч 23-го тура чемпионата Италии «Милан» — «Ювентус». Начало игры — в 22:45 мск. Букмекеры в своих прогнозах не могут выявить фаворита. Поставить на победу миланцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.76. Успех туринцев оценён экспертами в 2.97. Ставки на ничью принимаются за 3.30.

Коэффициенты букмекеров на матч Серии А «Милан» — «Ювентус» 23 января 2022 года

Букмекеры сомневаются, что матч «Милан» — «Ювентус» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.01, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.98. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.30. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.33. Поставить на «обе забьют» можно за 1.72.

Анализ и прогноз матча 23-го тура чемпионата Италии «Милан» — «Ювентус» (23.01.2022)

Европейские турниры по-прежнему на перерыве, в январе всё внимание на внутреннюю арену. 23 января в чемпионате Италии состоятся шесть встреч 23-го тура. В самой поздней из них на стадионе «Сан-Сиро» сразятся два футбольных исполина с богатой историей — «Милан» и «Ювентус». Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск.

«Милан» является одним из самых успешных клубов в мире и самым титулованным в Италии по количеству международных трофеев. Ему принадлежит рекорд завоёванных Суперкубков УЕФА (пять титулов) и даровано право хранить у себя кубок Лиги чемпионов, который он выиграл семь раз. Список послужной.



Однако золотые медали Серии А не удаётся заполучить уже больше 10 лет. Шансы навязать борьбу в текущем розыгрыше пока остаются. Для решения задачи руководство приняло решение пригласить на тренерский мостик Стефано Пиоли. Надо сказать, результат не заставил себя долго ждать.



Уже в прошлом сезоне «дьяволы» добыли серебро чемпионата Италии и возможность выступить в Лиге чемпионов. Преуспеть на евроарене, правда, не удалось. Попалась сложная группа, а дополнительные трудности создали серьёзные кадровые потери. Отсутствие глубины состава сказалось на результатах.

Строго говоря, вопрос с ротацией весь сезон преследует «россонери». Тем не менее они располагаются на второй позиции с небольшим отставанием от лидирующего «Интера» и демонстрируют потрясающую результативность. За 22 тура Серии А наколотили 47 мячей. Восемь из них записал на свой счёт нестареющий Златан Ибрагимович.



В последних четырёх матчах Серии А миланцы выступили здорово, одержали победы над «Эмполи» (4:2), «Ромой» (3:1) и «Венецией» (3:0). Потерпели единственное поражение от «Специи» (1:2), но незаслуженно. Серьёзную ошибку допустил Марко Серра. Арбитр не засчитал гол Жуниора Мессьяса, забитый за секунду до свистка, сигнализирующего фол на Анте Ребиче. Обидно.

«Ювентус» тоже не из робкого десятка. Является самым титулованным клубом в Италии, а также одним из самых старых и сильных. Девять лет кряду он непременно забирал скудетто, но в прошлом сезоне уступил бразды правления «Интеру». В нынешнем стартовал очень неуверенно, но со временем сумел набрать нужный темп. Теперь располагается на пятой строчке в таблице.



В последних пяти матчах чемпионата Италии туринцы лишь раз сыграли вничью — с «Наполи» (1:1). В остальных встречах одержали победы: над «Болоньей» (2:0), «Кальяри» (2:0), «Ромой» (4:3) и «Удинезе» (2:0). Результаты впечатляющие, однако с римлянами возникли трудности оборонительного характера.



Защитная схема не приносила ощутимых успехов в начале сезона, и Массимилиано Аллегри решил сделать упор на результативность. Одним из усилений планируется подписание Душана Влаховича из «Фиорентины». Сербский нападающий забил 17 мячей за 21 матч итальянской Серии А. «Старой синьоре» он точно пригодится.

Впрочем, статистика «Юве» и так хороша. За 22 матча чемпионата Италии забил 34 мяча. Пропустил тоже не очень много — 21. А также здорово выступил на евроарене, выйдя в плей-офф с первой позиции. Думается, он сумеет зацепиться за очки в грядущем противостоянии. Как минимум окажет мощное сопротивление.



«Россонери» продолжают здорово выступать под руководством Стефано Пиоли и стремиться к первым золотым медалям за 10 лет. Демонстрируют при этом отличную результативность. Однако «старая синьора» встала на путь исправления после неудачного старта и в последних пяти турах чемпионата Италии доказала свою состоятельность. Мы бы взяли «обе забьют» за 1.72.

Прогноз и ставки на матч Серии А «Милан» — «Ювентус» 23 января 2022 года

Выделить фаворита в грядущем противостоянии очень сложно, оппоненты хорошо провели недавний отрезок в Серии А и подходят к матчу в полной боевой готовности. Оба знают толк в атакующем футболе. Последняя очная встреча завершилась вничью 1:1, в этот раз наверняка будет что-то похожее. Хотя вероятности победы одной из сторон тоже нельзя исключать.



Ставка: обе забьют за 1.72.