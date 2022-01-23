«Милан» — «Ювентус». Прогноз «Фонбет»: Ибрагимович и Дибала развеселят фанатов Серии А

Сегодня, 23 января, состоится матч 23-го тура итальянской Серии А «Милан» — «Ювентус». Встреча пройдёт на стадионе «Сан-Сиро» в Милане, начало — в 22:45 мск. Сделать ставку на игру можно в букмекерской компании «Фонбет».

В какой форме «Милан»

В пяти последних домашних матчах в Серии А «Милан» потерпел три поражения: 1:3 от «Сассуоло», 0:1 от «Наполи» и 1:2 от «Специи». Наиболее обидным получился последний матч. «Россонери» полностью переигрывали аутсайдера и сумели усилиями Мессиаса при счёте 1:1 на последних минутах забить победный гол. Однако судья допустил ошибку, за мгновение до этого дав свисток.

В итоге хозяева пропустили контратаку, в которой соперник забил абсолютно нелогичный гол. Уступив «Специи», красно-чёрные упустили возможность выйти на первое место в турнирной таблице. У лидирующего «Интера», имеющего матч в запасе, уже на пять очков больше. При этом географический сосед показывает отличные результаты.

С другой стороны, «Милан» не проигрывал дважды подряд на «Сан-Сиро» в чемпионате с сентября 2019 года, поэтому болельщики рассчитывают на продление данной серии. Тем более на минувшей неделе команда Стефано Пиоли пусть и не без проблем, но всё же пробилась в четвертьфинал Кубка Италии. В дополнительное время после ничьей в основное оказался сильнее «Дженоа» (3:1).

В воскресенье Пиоли сможет рассчитывать на трёх ранее отсутствовавших футболистов. Полузащитник Исмаэль Беннасер возвращается с Кубка африканских наций, защитник Алессио Романьоли вылечился от коронавируса, а полузащитник Сандро Тонали отбыл дисквалификацию. Любопытно, что чаще всего «россонери» пропускают в чемпионате с 1-й по 15-ю минуты (шесть голов), а забивают с 1-й по 15-ю и с 76-й по 90-ю минуты (по девять).

В какой форме «Ювентус»

«Старая синьора» не проигрывает в чемпионате с конца ноября, выдав удачную серию из восьми матчей. В двух последних турах она обыграла в гостях «Рому» (4:3) и дома — «Удинезе» (2:0). Эти результаты после провального старта сезона позволили вплотную подобраться к лигочемпионской четвёрке. «Ювентус» отстаёт от «Аталанты» всего на одно очко. Правда, бергамаски сыграли на один матч меньше.

12 января «Ювентус» упустил возможность завоевать первый в сезоне трофей. В матче за Суперкубок Италии команда уступила «Интеру». Основное время завершилось со счётом 1:1, а на последней минуте второго дополнительного тайма Алексис Санчес принес победу «нерадзурри». Это единственное поражение в 11 последних матчах во всех турнирах. 18 января туринцы разгромили «Сампдорию» (4:1) и пробились в четвертьфинал Кубка Италии.

Защитник Леонардо Бонуччи, а также полузащитники Федерико Кьеза и Аарон Рэмси не смогут помочь команде на «Сан-Сиро» из-за травм. Чаще всего «бьянконери» пропускают в чемпионате с 46-й по 60-ю минуты (шесть раз), а забивают с 76-й по 90-ю минуты (девять). С октября подопечные Массимилиано Аллегри не дали соперникам ни разу отличиться в чемпионате после 60-й минуты.

«Милан» — «Ювентус»: статистика личных встреч

В пяти последних матчах на «Сан-Сиро» с «Ювентусом» в рамках Серии А и Кубка Италии «Милан» выиграл лишь один раз. Встреча первого круга текущего сезона завершилась в Турине ничьей 1:1. В противостоянии главных тренеров у Аллегри внушительный перевес. В 15 последних матчах у его команд 11 побед над подопечными Пиоли, которым лишь четыре раза удалось свести встречи к ничьим.

Прогноз экспертов «Фонбет» на матч Серии А «Милан» — «Ювентус» 23 января 2022 года

Ставка: обе забьют за 1.70. (Сделать ставку).

В данном противостоянии нет ярко выраженного фаворита, это игра на три результата. «Старая синьора» не выиграла в пяти последних матчах Серии А (три ничьих, два поражения) против команд, находившихся выше в турнирной таблице. При этом у подопечных Аллегри преимущество в личных встречах, даже несмотря на домашнее поражение 0:3 в мае минувшего года.

Нападающий Анте Ребич забил в каждом из трёх последних матчей с «Ювентусом». Полузащитник Пауло Дибала отличился в двух предыдущих играх чемпионата Италии. В составах обеих команд предостаточно игроков, которые могут забить. Лишь одна из последних 17 встреч соперников во всех турнирах завершилась нулевой ничьей. В пяти предыдущих матчах забиты 16 голов.

Прогнозируем результативную игру, в которой отличатся обе команды. Дело ещё в том, что очные противостояния на «Сан-Сиро» в Милане обычно получаются яркими и насыщенными. К примеру, в предыдущих трёх случаях забивали непременно обе стороны. А всего за это время было забито 13 голов. Довольно много. При этом однажды соперники сыграли вничью, а также одержали одну победу каждый.