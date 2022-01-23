«Реал» — «Эльче». Прогноз «Фонбет»: Карим Бензема заслужил отдых

Сегодня, 23 января, в матче 22-го тура испанской Ла Лиги «Реал» примет «Эльче». Встреча начнётся в 18:15 мск и пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Сделать ставку на матч лидера чемпионата Испании можно в букмекерской компании «Фонбет».

В какой форме «Реал»

«Реал» занимает первое место в турнирной таблице Ла Лиги с 49 очками в активе. Отрыв от «Севильи» со второй строчки составляет пять очков. В пяти последних матчах мадридцы дважды потеряли очки, оба раза – с представителями нижней части турнирной таблицы. Поделили очки с «Кадисом» (0:0) с 18-й строчки и проиграли «Хетафе» (0:1) с 16-го места.

В последнем туре команда Карло Анчелотти реабилитировалась после неожиданного поражения, разгромив довольно крепкую «Валенсию» со счётом 4:1. Также мадридский «Реал» победил в Суперкубке в Саудовской Аравии, обыграв в полуфинале «Барселону» (2:2 в основное время, 3:2 после дополнительного), а в финале – «Атлетик» из Бильбао (2:0).

В какой форме «Эльче»

«Эльче» располагается на 15-м месте в турнирной таблице, после 21 тура в активе команды 22 очка. Ещё три тура назад «Эльче» шёл 17-м с 15 очками, опережая «Алавес» из зоны вылета лишь по дополнительным показателям. К 19-му туру аутсайдер одержал всего одну победу в 10 предыдущих матчах.

Однако именно после противостояния с «Гранадой» (0:0) началась беспроигрышная серия команды, которая длится уже три встречи. В двух последних матчах «Эльче» обыграл не самых слабых «Эспаньол» (2:1) и «Вильярреал» (1:0). Это позволило клубу оторваться от зоны вылета на пять очков. Бело-зелёные сейчас в неплохом настроении, хотя понятно, что по-прежнему считаются аутсайдерами.

«Реал» — «Эльче»: статистика личных встреч

«Реал» не проигрывал «Эльче» в 11 последних очных встречах. На этом отрезке мадридцы одержали 10 побед, а «Эльче» одержал последнюю победу в далёком 1978 году. В новейшей истории очных противостояний «Эльче» ни разу не забивал мадридскому клубу больше одного гола.

Прогноз экспертов «Фонбет» на матч Примеры «Реал» — «Эльче» 23 января 2022 года

Ставка: «Реал» победит и забьёт меньше 2.5 мяча за 3.15. (Сделать ставку).

«Эльче» показывает лучший результат за сезон. Впервые одержал две победы подряд в текущем розыгрыше Ла Лиги, а с учётом кубкового матча вовсе имеет серию из трёх побед. Однако «Реал» не по зубам «Эльче». В четырёх последних матчах во всех турнирах мадридцы победили, трижды – в основное время.

Не стоит ожидать от «Эльче» сенсации и из-за того, что матч пройдёт на «Сантьяго Бернабеу». Дома мадридцы не проигрывали в девяти последних встречах, в семи из них победили. А это серьёзно. При этом в трёх последних домашних матчах с «Эльче» «Королевский клуб» победил с общим счётом 10:2. Команде из одноимённого города тяжело даются очные матчи.

Правда, «Эльче», который воспрял после долгой неудачной серии и стремится увеличить отрыв от зоны вылета, наверняка постарается дать бой фавориту. В четырёх последних матчах в Ла Лиге и Кубке Испании он пропустил всего два гола. Предположим, что и в игре с «Реалом» удастся избежать разгрома. Поставим на победу хозяев поля, но с индивидуальным тоталом меньше 2.5 мяча. Такая ставка прошла в трёх из четырёх последних очных встреч.