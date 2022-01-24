«Миннесота» — «Монреаль». Кирилл Капризов добьёт финалиста Кубка Стэнли

25 января состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Миннесота Уайлд» — «Монреаль Канадиенс». Начало встречи — в 4:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Уайлд» в основное время можно с коэффициентом 1.50, успех «Канадиенс» идёт за 5.15. На ничью в основное время предлагают поставить за 5.35.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Миннесота Уайлд» — «Монреаль Канадиенс» 25 января 2022 года

Букмекеры считают, что матч регулярного чемпионата НХЛ «Миннесота Уайлд» — «Монреаль Канадиенс» 25 января будет результативным: тотал больше 5.5 гола идёт за 1.64, а тотал меньше 5.5 гола — за 2.12. Гол в первые 10 минут идёт за 1.64, вероятность серии буллитов оценена в 10.50.

«Миннесота» — «Монреаль»: прогноз на матч регулярного чемпионата НХЛ (25.01.2022)

На 25 января в Национальной хоккейной лиге запланировано семь матчей. Выбор богатый, но отдельное внимание любителям отечественного хоккея стоит уделить «Миннесоте», за которую выступает Кирилл Капризов. На льду «Эксел Энерджи-центра» в Сент-Поле она примет «Монреаль». Первое вбрасывание состоится в 4:00 мск.

«Миннесота» сейчас идёт на четвёртой позиции в Западной конференции. В активе 51 балл после 37 матчей. Отставание от лидирующего в конференции «Колорадо» составляет восемь очков. За последние пять матчей случилось лишь одно поражение, как раз от «Колорадо» на выезде. Да и то — в овертайме (3:4 ОТ). Зато накануне дважды удалось обыграть «Чикаго» с общим счётом 9:4.

Капризов отметился голом и двумя результативными передачами, продлив тем самым свою результативную серию до восьми матчей. Всего у россиянина 47 баллов за 39 игр в этом сезоне. А тройка Капризов—Хартман—Цуккарелло поймала настоящий кайф от игры. На данный момент это звено является самым результативным в текущем сезоне НХЛ. Браво!

Даже звено Александра Овечкина в «Вашингтоне» не настолько крутое. В среднем за 60 минут первая тройка «Уайлд» в равных составах забивает 7,27 гола. У тройки Ови нет даже пяти точных бросков! Для фанатов «дикарей» это, несомненно, очень приятная новость. А вот для будущего оппонента — наоборот.

«Монреаль» в текущем сезоне играет ужасно. Добыл лишь восемь побед и 23 балла за 40 встреч. Из-за этого и располагается на последнем месте как в Восточной конференции, так и в сводной таблице. О выходе в плей-офф и игре за Кубок Стэнли с такими показателями и речи быть не может. За пять прошлых матчей случилась одна победа над «Далласом» (5:3), который тоже не радует.

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С другой стороны, предыдущие две встречи «Монреаль» проиграл лишь в дополнительное время, борьбу навязывает. Александр Романов выступает в НХЛ второй сезон кряду и сейчас имеет семь баллов за 37 встреч. В прошлой регулярке было столько же за 58 матчей. Теперь Саша играет в третьем звене. Жаль, что команде в целом это несильно помогает.

Кэри Прайс до сих пор проходит реабилитацию, в прошлом сезоне он тащил команду к Кубку Стэнли. Длительное отсутствие основного голкипера тоже сказывается. Канадская команда пропустила 146 шайб, а забросила — всего 88. «Миннесоте» такой расклад только на руку. Особенно когда лучшая тройка нападения лиги именно у неё.

Да и в личных встречах в Миннесоте у «Монреаля» не всё гладко. С 2011 года победы одерживали лишь хозяева, а это семь матчей кряду на данный момент. Внушительно. Фаворит в матче виден явно. При этом тотал встреч лишь дважды был ниже пяти шайб, так что вполне можно даже рассмотреть победу «Уайлд» через верх по голам.

Альтернатива — «обе забьют + П1». Гости хоть и не выглядят уверенно, но за 40 матчей лишь четыре раза проиграли всухую. Хотя ещё один важный фактор в пользу «дикарей» — это то, что у гостей не сыграют сразу восемь игроков основы и ещё один под вопросом. У «Уайлд» были проблемы с голкипером Кэмом Тальбо, но Каапо Кяхкёнен сейчас тоже хорош.

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«Миннесота» хорошо провела последние встречи, вернулась в победную колею. Капризов принимал в этом непосредственное участие. Сейчас россиянин — один из лидеров команды. Первая тройка, в которую он входит, сейчас лучшая в НХЛ. Для «Монреаля» это серьёзная задача. В нынешнем сезоне у канадского клуба много проблем. По всем фронтам хозяева — фавориты.

Ставка: победа «Миннесоты» + тотал больше 4.5 шайбы за 1.85.

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