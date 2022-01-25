Феликс Оже-Альяссим — Даниил Медведев. Лучший теннисист России заставит себя уважать

26 января Феликс Оже-Альяссим и Даниил Медведев сыграют в матче четвертьфинала Открытого чемпионата Австралии. Начало — не ранее 06:00 мск. Эксперты в своих прогнозах выделяют фаворита в лице Медведева, коэффициент на победу россиянина составляет 1.16. На успех Оже-Альяссима можно поставить в букмекерских конторах за 6.04.

Коэффициенты букмекеров на матч Феликс Оже-Альяссим — Даниил Медведев 26 января 2022 года

Аналитики считают, что матч Australian Open Феликс Оже-Альяссим — Даниил Медведев получится упорным: ставки на тотал больше 34.5 гейма принимаются за 1.78, а тотал меньше 34.5 гейма оценён экспертами коэффициентом 2.04. Ставки на пятый сет принимаются с коэффициентом 4.54.

Анализ и прогноз матча Australian Open Феликс Оже-Альяссим — Даниил Медведев (26.01.2022)

Открытый чемпионат Австралии приближается к развязке. Четыре круга позади, уже в воскресенье состоится финал и определится имя победителя. Впереди самое вкусное! Из россиян в борьбе за титул остался лишь Даниил Медведев. Первая ракетка России 26 января встретится с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом.

Недопуск Новака Джоковича подарил Медведеву шанс стать первой ракеткой мира. Теоретические шансы также имел Александр Зверев, но он уже завершил борьбу. Однако до финала нужно ещё добраться. Уровень оппозиции только растёт. Впрочем, Даниил уже встречался с Феликсом. При этом пока ни разу не проигрывал.



Впервые одолел канадца в Торонто в далёком 2018 году. Это была упорная битва, где россиянину удалось проявить характер и победить со счётом 3:6, 6:4, 7:6 (7). Следующая встреча состоялась в прошлом сезоне в полуфинале US Open. Даниил в итоге стал чемпионом, одолев в финале Джоковича. А вот матч с Феликсом выиграл без особых усилий (6:4, 7:5, 6:2).



Последнее очное противостояние соперники провели совсем недавно, а именно на турнире ATP Cup. Команда России с Медведевым и Сафиуллиным в полуфинале уступила сборной Канады с Оже-Альяссимом и Шаповаловым. Сначала Сафиуллин проиграл одиночную встречу, а затем россияне оказались слабее и в парной дуэли.

Однако сам Медведев расправился с Оже-Альяссимом без особых трудностей. Во второй партии и вовсе повесил «баранку» (6:4, 6:0). Теперь они встретятся в четвертьфинале Australian Open. Даниил пока в порядке. Канадец с самого начала стал находить приключения на ровном месте — в первом раунде обыграл финна Эмиля Руусувуори со счётом 6:4, 0:6, 3:6, 6:3, 6:4. Пришлось проявить характер.



Во втором круге канадец встретился с Алехандро Давидович-Фокиной, в упорной схватке добыл победу (7:6 (4), 6:7 (4), 7:6 (5), 7:6 (4)). Встреча прошла с четырьмя тай-брейками! Разве что с Дэниелом Эвансом разобрался без каких-либо проблем, хватило трёх партий (6:4, 6:1, 6:1). А вот в четвёртом раунде Феликсу снова пришлось попотеть.

Соперником стал хорват Марин Чилич, который до того высадил Андрея Рублёва. Встреча длилась 3 часа 35 минут. За это время теннисисты провели 39 геймов и два тай-брейка (оба забрал Феликс), а также каждый оформил более 20 эйсов. Разумеется, после такого рассчитывать на преимущество в свежести не стоит.



Впрочем, Даня тоже потратил немало времени, сил и эмоций на игру с Максимом Кресси в четвёртом раунде. Американец забрал 20 геймов и заставил провести два тай-брейка. Максимально неудобный стиль с мощными подачами и постоянными выходами к сетке вывел россиянина из равновесия. Так что ему тоже потребуется восстановиться. С другой стороны, Оже-Альяссим для него удобный соперник. Статистика очных встреч это показывает.



Злости Медведеву не занимать. Накануне он в открытую критиковал организаторов Australian Open, которые вновь не поставили его на центральный корт. Даниил явно зол, осталось только направить эмоции в позитивное русло. Джокович и Зверев уже покинули Австралию, нужно выжимать из обстоятельств максимум.



Однако сейчас канадец собран. Здорово начал этот год, прошёл сильных соперников. Проблемы со стабильностью остались, играть под давлением ему по-прежнему довольно тяжело. И всё же молодой спортсмен прогрессирует, отпор дать готов. Хотя Медведев сам очень сконцентрирован, очень хочет победить. Мотивация запредельная.

Скорее всего, Оже-Альяссиму удасться навязать борьбу и, вполне возможно, забрать один сет. На наш взгляд, можно проследить за ставкой «тотал больше 3.5 сета» за 1.70. Мы бы добавили сюда победу Даниила и подняли коэффициент до 2.25. Любители риска могут присмотреться к точному счёту 3-1 по сетам в пользу Медведева. Такой вариант идёт за 3.34.

Прогноз и ставка на матч Australian Open Феликс Оже-Альяссим — Даниил Медведев 26 января 2022 года

У Даниила Медведева отличные перспективы стать первой ракеткой мира в этом сезоне. Надо брать титул в Австралии. К тому же в четвертьфинале речь идёт о Феликсе Оже-Альяссиме, которого пару недель назад он легко победил. Конечно, с того момента прошло некоторое время, канадец взял себя в руки. Наверняка, он сделал выводы. Думается, сет заберёт и навяжет борьбу, но не более того.



Ставка: победа Медведева и тотал больше 3.5 сета за 2.25.