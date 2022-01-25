Кот-д'Ивуар — Египет. Мохамед Салах вернётся в АПЛ с пустыми руками

26 января состоится матч 1/8 финала Кубка африканских наций Кот-д'Ивуар — Египет. Начало игры — в 19:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу ивуарийцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.19. Успех египтян оценён экспертами в 3.70. Ставки на ничью принимаются за 3.02.

Коэффициенты букмекеров на матч Кот-д'Ивуар — Египет 26 января 2022 года

Букмекеры уверены, что матч Кот-д'Ивуар — Египет не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.73, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.42. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.37. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.66. Поставить на «обе забьют» можно за 2.29.

Анализ и прогноз матча 1/8 финала Кубка Африки Кот-д'Ивуар — Египет (26.01.2022)

Зародившийся в Африке омикрон-штамм коронавируса взбудоражил всю Европу. К счастью, он оказался не столь опасен, как его собратья. Стремительно распространяясь, постепенно угасает. 26 января должны состояться две встречи 1/8 финала Кубка африканских наций. В одной из них сразятся Кот-д'Ивуар и Египет. Стартовый свисток на стадионе «Дуала» прозвучит в 19:00 мск.

Ивуарийцам не очень повезло с группой на Кубке Африки, оппоненты попались крайне неудобные — Алжир и Экваториальная Гвинея. Они отлично выступили в квалификации ЧМ-2022. Однако проблем с ними не возникло, удалось выйти в 1/8 финала с первой позиции благодаря двум победам и ничьей со Сьерра-Леоне (2:2).



Сборная Кот-д'Ивуара — одна из немногих, кто радует результативными выступлениями на Кубке Африки. Немудрено, ведь она обладает отличной группой нападения, позволяющей делать разницу. Поставить в пример можно Себастьена Аллера, выступающего за голландский «Аякс». В шести турах группового этапа Лиги чемпионов футболист наколотил 10 мячей, возглавив гонку бомбардиров.



В одном из интервью голеадор был обеспокоен тем, что пропустит матчи с «Утрехтом» и ПСВ, однако с гордостью поехал представлять свою сборную на Кубке африканских наций. Как видно — не зря. «Аяксиды» в обоих случаях справились, одержали победы. Аллер тоже не бездельничал, забил гол и отдал результативную передачу в матчах со Сьерра-Леоне и Алжиром.

В целом именитыми игроками ивуарийская команда изобилует. Тут и Франк Кессье, ставший одним из лидеров итальянского «Милана». Уилфрид Заха, не первый год ведущий за собой английский «Кристал Пэлас». Опытный Жан Сери, поигравший за многие известные клубы. Ибраим Сангаре, закрепившийся в основе ПСВ.



Также не стоит забывать об Эрике Бейи и Николя Пепе. Они, конечно, не в числе лидеров английских «Манчестер Юнайтед» и «Арсенала» соответственно, но как минимум в сборной полезны. Оба получают игровое время. Пепе даже успел отметиться двумя голами и голевой передачей за два последних матча группового этапа Кубка Африки.



Впрочем, за полезность атакующего звена порой приходится расплачиваться не самой надёжной защитой. Не сказать, что она совсем плоха, но порой преподносит неприятные сюрпризы. Например, в битве со Сьерра-Леоне ивуарийцы потеряли очки из-за курьёзной ошибки опытного голкипера Барды Сангаре. Случилось это на 93-й минуте противостояния. Но в остальном — порядок.

У сборной Египта дела обстоят совсем иначе, пропускает мало, однако и результативностью не блещет. За три тура группового этапа Кубка африканских наций лишь два раза удалось поразить ворота оппонентов, хотя группа попалась, мягко говоря, не самая сложная. Из серьёзных противников здесь была только Нигерия.



Нигерийцам египтяне как раз и уступили (0:1). Несмотря на внушительный перевес во владении мячом, нанесли только четыре удара. Два из них пришлись в створ. В двух других встречах история не повторилась, били по воротам гораздо чаще, но одержали верх в обоих случаях с минимальным перевесом. С Гвинеей-Бисау (1:0) и Суданом (1:0).

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Главным активом «фараонов», безусловно, является Мохамед Салах, ярко выступающий за английский «Ливерпуль». В 20 турах АПЛ он забил 16 мячей и отдал девять голевых передач, также записав на свой счёт семь голов в шести турах группового этапа Лиги чемпионов. В общем, в клубном футболе Мо преуспевает.



В одном из недавних интервью форвард заявлял, что хочет попасть на чемпионат мира в Катаре и выиграть Кубок Африки, но выйдет ли? Пока успехи за сборную Египта не очень. Отметился всего одним голом, в противостоянии с Гвинеей-Бисау. А вот за пять встреч квалификации ЧМ-2022 полезных действий вовсе не совершил.



Кот-д'Ивуар, в свою очередь, владеет грозной линией атаки, позволяющей одерживать результативные победы. Играть ярко и открыто. К линии обороны иногда возникают вопросы, но довольно редко. Египтяне же очень хороши в защите, однако испытывают трудности атакующего характера. Несмотря на наличие Мохамеда Салаха, забивают крайне мало.

Думаем, можно взять 1Х + тотал меньше 2.5 мяча за коэффициент 1.83. Амбиции Салаха и сборной Египта гораздо больше, чем их нынешний уровень игры. Как минимум до дополнительного времени ивуарийцы вполне могут дотянуть. В то же время много голов не ждём. Кубок Африки в принципе не радует высокой результативностью.

Прогноз и ставки на матч Кубка Африки Кот-д'Ивуар — Египет 26 января 2022 года

Сборная Египта может похвастаться хорошей защитой, а вот атакующее звено функционирует слабо. По воротам Нигерии, например, нанесли всего два удара в створ. Ивуарийцы же обладают целой эскадрой качественных футболистов, которые отлично выступают как на клубном уровне, так и за сборную. Разгромить «фараонов» вряд ли сумеют, но шанс выйти в 1/4 финала Кубка Африки имеют более весомый.



Ставка: Кот-д'Ивуар не проиграет + тотал меньше 2.5 мяча за 1.83.

Ставка на матч Кот-д'Ивуар — Египет с коэффициентом 2.16.

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