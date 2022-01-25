Исраэль Адесанья — Роберт Уиттакер. Повелитель стихий защитит титул

В ночь с 12 на 13 февраля 2022 года по московскому времени в Лас-Вегасе (США) пройдёт вечер единоборств UFC 271. Главным событием турнира станет бой-реванш между действующим чемпионом UFC в среднем весе Исраэлем Адесаньей и претендентом Робертом Уиттакером.

Ориентировочное начало боя – не ранее 07:30 мск. Посмотреть видеотрансляцию боя Адесанья – Уиттакер и других поединков основного карда можно будет на сервисах Wink, More.tv и UFC Fight Pass.



По оценкам аналитиков, фаворит боя – Исраэль Адесанья, на его победу можно сделать ставку с коэффициентом 1.40. Шансы Уиттакера оценивают коэффициентом 3.00. Поставить на то, что бой будет полным, можно за 1.67, а на то, что поединок завершится досрочно, предлагают коэффициент 2.10.



Итак, это бой-реванш. В первом поединке, в октябре 2019 года, Адесанья нокаутировал соперника во втором раунде. И, кажется, Уиттакер усвоил этот урок. По крайней мере, три боя, которые он провёл после того поражения, показали нам нового австралийца. Бойца, который не пытается ошеломить соперника своей агрессией, а рассудительного, порой даже осторожного спортсмена. Так или иначе, Уиттакер победил Даррена Тилла, Джареда Каннонье и Келвина Гастелума. Всех – судейским решением.



Что до Адесаньи, то он за это время успел проиграть Яну Блаховичу. Поляк измотал Исраэля борьбой в партере, не давая реализовать свои козыри. Следом за Блаховичем такой же сценарий пытался повторить и Марвин Веттори, но его физическая готовность оказалась ниже: Адесанья победил решением. Но Блахович – это всё-таки полутяжёлый вес, а вот в средней весовой категории Повелитель стихий чувствует себя как рыба в воде. Вряд ли Уиттакеру стоит рассчитывать на то, что он сможет удерживать Адесанью в партере весь бой.



В плане антропометрии премущество у Адесаньи. Он выше на 10 сантиметров, у него больше размах рук и ног. Задача Исраэля на бой – не позволять Уиттакеру перевести себя в партер и мучить австралийца лоу-киками и джебами. Ну а когда Роберт начнёт уставать и опускать руки, то можно и постараться нокаутировать его. Так что спешить Адесанье точно некуда.



У Уиттакера задача, конечно, сложнее. С одной стороны, нужно постараться вымотать соперника, с другой – постоянный безголовый напор может привести к быстрому нокауту. Главный плюс австралийца в том, что он стал вести бой намного умнее, не гнушаясь разведкой. Вряд ли Роберту стоит рассчитывать на то, что его выносливость окажется выше. Шанс Уиттакера – точное нокатуирующее попадание, ну или добивание в партере. И сделать это нужно в первых 2-3 раундах, в конце боя силы явно покинут австралийца. Беда в том, что в последний раз Роберт побеждал нокаутом аж в 2017 году.



Скорее всего, этот бой будет полным и уж наверняка в нём будет как минимум 3 раунда. Поставить на такое развитие событий можно с коэффициентом 1.40. Ну а если Уиттакер не сможет победить до завершения третьего отрезка, то пиши пропало. Адесанья сохранит свой пояс, записав себе победу и в реванше.



А на кого ставите вы в бою Адесанья – Уиттакер? Делитесь своими прогнозами в комментариях.