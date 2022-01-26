Медведев — Оже-Альяссим, Кубок Африки и другие матчи. Что смотреть сегодня

Новогодние праздники завершились, 2022 год набирает обороты! Рассказываем о самых интересных для ставок матчах, которые запланированы на 26 января.

На что ставить в футболе 26 января

Продолжается 1/8 финала Кубка Африки. Вернее, завершается. Последние две встречи этой стадии. Один из самых интересных матчей турнира – противостояние Кот-д’Ивуара и Египта. Ну а ещё в одной игре встретятся Мали и Экваториальная Гвинея.



Есть сегодня и матч в чемпионате Франции, там «Анже» сыграет с «Сент-Этьеном». Ну и товарищеские матчи, конечно. Сегодня «Урал» встретится с армянским «Пюником», а «Локомотив» — с пражской «Спартой».

На что ставить в хоккее 26 января

В НХЛ в ночь на четверг 5 матчей. Александр Овечкин и «Вашингтон» принимают «Сан-Хосе». «Коламбус» сыграет с «Калгари», а «Торонто» — с «Анахаймом». «Детройт» встретится с «Чикаго», а «Колорадо» — с «Бостоном».

На что ещё ставить 26 января

На Australian Open свой четвертьфинал сегодня сыграет Даниил Медведев. Россиянин сразится с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом. В другой четвертьфинальной паре встретятся Янник Синнер и Стефанос Циципас.



В баскетбольном Еврокубке «Локомотив-Кубань» сегодня сыграет с литовским «Литкабелисом».



В волейбольной Лиге чемпионов московское «Динамо» примет бельгийский «Гриньярд», а вот у новосибирского «Локомотива» сложное испытание в виде выездного матча с действующим чемпионом — польской «Заксой».