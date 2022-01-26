«Вашингтон» — «Сан-Хосе». Александр Овечкин разбудит в себе зверя

27 января состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» — «Сан-Хосе Шаркс». Начало встречи — в 3:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Кэпиталз» в основное время можно с коэффициентом 1.87, успех «Шаркс» идёт за 3.42.

Где смотреть матч «Вашингтон» — «Сан-Хосе»?

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» — «Сан-Хосе Шаркс» 27 января 2022 года

Букмекеры считают, что матч регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» — «Сан-Хосе» 27 января будет результативным: тотал больше 5.5 гола идёт за 1.76, а тотал меньше 5.5 гола — за 2.11. Поставить на гол в первые 10 минут можно за 1.65, вероятность серии буллитов оценена аналитиками в 8.80. На ничью в основное время предлагают поставить за 4.55.

«Вашингтон» — «Сан-Хосе»: прогноз на матч регулярного чемпионата НХЛ (27.01.2022)

Олимпийские игры всё ближе. Скоротать время помогает Национальная хоккейная лига. На 27 января запланировано пять матчей. Интересных вывесок не так много, но стоит обратить внимание на встречу «Вашингтона» и «Сан-Хосе», которая пройдёт в Вашингтоне. Первое вбрасывание состоится в 3:00 мск.

«Вашингтон» спустился на шестую строчку в Восточной конференции, в активе 55 баллов после 43 встреч. Отставание от лидирующей «Флориды» составляет уже восемь очков. Однако последние результаты не впечатляют. За шесть прошлых матчей одержано лишь три победы. Накануне «столичные» проиграли «Вегасу» с нетипичным для хоккея счётом 0:1.

Вероятно, лучше всех запомнит этот матч голкипер соперника Робин Ленер. После мощного броска Александра Овечкина шайба попала в шлем так, что пришлось доигрывать в запасном. Впрочем, делу это не помогло, «столичные» всё равно потерпели обидное поражение. А ведь команда с таким трудом выбиралась из недавней серии поражений.

При этом Александр Великий вновь потерял лидерство в гонке бомбардиров. Всего у него 58 (29+29) баллов по системе «гол+пас». Главный преследователь — Леон Драйзайтль из «Эдмонтона» — сумел набрать в сумме 59 очков. У немца на одну голевую передачу больше. При этом есть пять игр в запасе, чтобы улучшить статистику.

Впереди — «Сан-Хосе», который идёт на 10-м месте в Западной конференции, набрав 44 балла за 42 встречи. У идущего на девятом месте «Калгари» столько же, но канадцы сыграли на пять матчей меньше. Побороться за место в зоне плей-офф шансы ещё есть, однако в пяти прошлых встречах — лишь одна победа. Над «Лос-Анджелесом» (6:2).

При этом последние два матча получились провальными. Сперва «акулы» потерпели поражение в матче с новичком лиги «Сиэтлом» (2:3), а накануне — с обладателем Кубка Стэнли «Тампой» (1:7). А всего у них 17 побед за 42 встречи. Мало. Зато в личных встречах в Вашингтоне всё очень интересно.

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Дело в том, что за пять прошлых выездов в столицу США «Шаркс» трижды имели успех. Правда, одна из игр закончилась в дополнительное время, но это всё равно неплохие цифры. Любопытно, что при этом очные встречи часто получаются голевыми. В этом сезоне НХЛ соперники уже встречались, тогда победу одержал «Вашингтон» на выезде (4:0).

Зато до этого четыре встречи прошли с тоталом больше 5.5 шайбы. Вполне можно рассмотреть букмекерский верх по голам в качестве ставки и сейчас. Коэффициент дают вполне рабочий — 1.76. Во-первых, у гостей в этот раз не будет сразу пятерых игроков основы. Разумеется, это ударит по сыгранности, прежде всего, в обороне.

Во-вторых, «Шаркс» и без того имеют явные проблемы с обороной, на данный момент пропустили уже 131 шайбу. «Вашингтон» же непременно захочет исправиться перед родными трибунами за недавнее поражение в матче с «Вегасом» всухую. Думается, у столичного клуба это получится сделать уже в ближайшее время.

Негативных тенденций здесь не наблюдается. До этого поражения Кузнецов и Овечкин хоть и проигрывали регулярно, но сами имели семиматчевую результативную серию. Едва ли снова от них стоит ждать молчания. Напротив, мы бы проверили результативную победу хозяев. Тем более что коэффициент на лобовую победу дают нормальный — 1.87.

«Вашингтон» — «Сан-Хосе»: прогноз и ставка на матч НХЛ 27 января 2022 года

«Вашингтон» явно не блещет в январе, но не сдаётся. Старается использовать характер. А у «Сан-Хосе» сейчас ситуация не лучше. Причём как по последним матчам, так и в целом по сезону. Оборона хромает, нападение — тоже. Кузнецов и Овечкин, в свою очередь, находятся в форме, до прошлой игры имели семиматчевые результативные серии. На наш взгляд, вполне можно рассчитывать на голевой матч и победу хозяев.

Ставка 1: победа «Вашингтона» за 1.87.

Ставка 2: тотал больше 5.5 шайбы за 1.76.

Где покажут матч «Вашингтон» — «Сан-Хосе»?

Прогноз на матч «Вашингтон» — «Сан-Хосе» с коэффициентом 2.28.

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