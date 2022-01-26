«Спартак» при Ваноли — будет ли чудесное преображение красно-белых?

Очередная революция в «Спартаке» завершилась. Тренерский штаб Руя Витории и сам португалец команду покинули, на пост заступил итальянец Паоло Ваноли. Кроме того, команда получила нового спортивного директора Луку Каттани, пост получил и Франко Камоцци. Кажется, что впервые за долгое время в стане красно-белых наступило некое подобие спокойствия. Но приведёт ли это к чудесному преображению команды? Букмекеры считают, что торопиться с выводами не нужно.

На чемпионство шансов нет. На топ-3 — практически нет

Первую половину чемпионата РПЛ «Спартак» если не провалил, то был близок к этой формулировке. Команда за 12 туров до конца чемпионата идёт только на 9-й позиции, отставая от лидера — «Зенита» — на 15 очков. Чтобы спартаковцы стали чемпионами, вероятно, нужен какой-то совсем невероятный график – 12 побед подряд. И это ещё при условии, что конкуренты также массово будут терять очки. Букмекеры предлагают поставить на чемпионство «Спартака» коэффициент 250.00.



До призовой тройки отрыв куда меньше – 8 очков. Но и здесь конкурентов много, а в силу спартаковцев пока что не слишком верится. «Сочи», ЦСКА, «Локомотив», «Краснодар» — все эти клубы сейчас впереди и совершенно не факт, что они сыграют весной хуже. Поставить на то, что «Спартак» окажется в топ-3 по итогам сезона-2021/2022, можно за 12.00.



Вероятно, остаток сезона у Ваноли и его штаба уйдёт на адаптацию к нашему чемпионату и на то, чтобы разобраться, кто из игроков им подходит, а какие позиции нужно усилить. Пока у «Спартака» 5 новичков, но прямо сейчас в основе могут заиграть разве что Шамар Николсон и Даниил Хлусевич.

Вылет Ваноли и компании не грозит

На самом деле «Спартак» не так и далёк от зоны вылета. От 13-го места, которое отправит в стыковые матчи с 4-й командой ФНЛ, команду отделяют всего лишь 4 очка. Конечно, кадровый ресурс москвичей довольно хорош, чтобы вылетать, но, кажется, болельщики «Спартака» уже ничему не удивятся. Ну а от прямого вылета красно-белые сейчас в 7 баллах. Поставить на то, что «Спартак» в следующем сезоне окажется в ФНЛ, можно за 75.00.

Место «Спартака» — с 6-го по 10-е

Кроме того, букмекеры предлагают поставить на диапазон мест, в котором «Спартак» завершит сезон РПЛ. По оценке аналитиков, вероятнее всего, это будет зона с 6-го по 10-е место, поставить на такое развитие событий можно за 1.45. Поставить на то, что спартаковцы закончат турнир в первой пятёрке, можно с коэффициентом 4.00. Ну а на то, что москвичи окажутся в диапазоне с 11-го по 14-е место, можно сделать ставку за 5.50.

Лига Европы — главный турнир сезона

Руй Витория провалился в чемпионате, зато выиграл группу в Лиге Европы. А в ней, как вы помните, были «Лестер» и «Наполи», что само по себе внушает уважение. Первое место в квартете позволило спартаковцам продолжить борьбу сразу в 1/8 финала Лиги Европы. Первый раунд плей-офф красно-белые прошли автоматом.

Конечно, рассчитывать на победу в еврокубке «Спартаку» очень сложно. Поставить на его победу в Лиге Европы можно за 65.00, такие же шансы и у турецкого «Галатасарая». За 27.00 можно поставить на то, что «Спартак» сыграет в финале, а выход в полуфинал оценивают коэффициентом 10.00.



Куда более реалистичной кажется задача выхода в четвертьфинал. Для этого нужно пройти одного соперника. Мы пока не знаем, кто окажется соперником «Спартака», но аналитики априори считают красно-белых аутсайдером пары. На проход москвичей в четвертьфинал предлагают коэффициент 3.00, а обратный исход идёт за 1.34.



Главное достижение «Спартака» этой зимой – внутреннее спокойствие. Кажется, впервые за долгое время в клубе все находятся в одной лодке. И это должно дать свой результат. Но, вероятно, не в этом сезоне. Удачных ставок!