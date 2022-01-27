Чили — Аргентина. Лионель Месси скажет своё слово позже

28 января состоится матч 15-го тура квалификации ЧМ-2022 Чили — Аргентина. Начало игры — в 3:15 мск. Букмекеры в своих прогнозах не могут выявить явного фаворита. Поставить на победу чилийцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.61. Успех аргентинцев оценён экспертами в 2.86. Ставки на ничью принимаются за 3.15.

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Коэффициенты букмекеров на матч отбора ЧМ-2022 Чили — Аргентина 28 января 2022 года

Букмекеры уверены, что матч Чили — Аргентина не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.51, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.59. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.41. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.45. Поставить на «обе забьют» можно за 2.06.

Анализ и прогноз матча 15-го тура отбора ЧМ-2022 Чили — Аргентина (28.01.2022)

Клубный футбол снова взял паузу, наступила пора национальных команд. В самом разгаре Кубок Африки, а теперь порадуют и заключительные матчи отбора на ЧМ-2022. В Южной Америке 28 января состоится три интересные встречи. В самой поздней из них на стадионе «Насьональ» Чили примет Аргентину. Начало запланировано на 3:15 мск. Главный арбитр — бразилец Андерсон Даронко.

Сборная Чили в своё время порядочно насолила Аргентине. Дважды она становилась обладателем Кубка Америки (в 2015 и 2016 годах), переигрывая бело-голубых в серии пенальти. Однако с тех самых пор солидных успехов не достигала. Даже на мундиаль в Россию не поехала, не пройдя квалификацию.



В текущем отборе успехи чилийской команды весьма противоречивы. За 14 туров добыто только четыре победы, столько же раз сыграно вничью. А вот поражений потерпели аж шесть штук. Стоит заметить, что три раза из четырёх верх одержали в матчах с замыкающими турнирную сетку Венесуэлой и Парагваем. Показательно.



«Золотое» поколение чилийцев уже достаточно возрастное, а молодняк не дотягивает. Вот и получается, что держатся на стараниях Алексиса Санчеса, Артуро Видаля, Гари Меделя и Клаудио Браво, некогда выступавших за суперклубы Европы. Сейчас опытные игроки не столь мобильны, уровень футбола снизился. О чём свидетельствуют и результаты.

Ко всему прочему, Видаль схлопотал удаление в последнем матче квалификации ЧМ-2022 с Эквадором (0:2). Грядущее противостояние хавбек пропустит, а потому наверняка пошатнётся без того шаткое положение сборной Чили. Даже на ничью в предстоящей встрече надеяться будет довольно тяжело.



Хотя очки подопечным Мартина Ласарте нужны позарез. До конца квалификации осталось провести всего четыре встречи, две из которых состоятся в марте. Однако чилийцы пока находятся вне топ-4. Отставание маленькое, составляет всего лишь один балл, но конкуренты здесь солидные. Вряд ли Колумбия, Перу и Уругвай так просто сдадутся.



Успехи сборной Аргентины в разы лучше. Она гарантировала себе путёвку на чемпионат мира в Катар ещё в ноябре. Не потерпела ни одного поражения за 13 туров квалификации. И это при восьми победах и пяти ничьих! В прошлом году выиграла золотые медали Кубка Америки. Очевидно, аргентинцы на подъёме.

Особой похвалы заслуживает Лионель Месси. Недавно форвард в седьмой раз получил самый престижный индивидуальный приз — «Золотой мяч». Разумеется, привлёк всеобщее внимание. Хотя вопросов было много. За сборную Лео провёл все 13 матчей в отборочном цикле ЧМ-2022, отметился шестью голами. А вот грядущее противостояние пропустит из-за коронавируса.



Впрочем, без Месси аргентинский коллектив тоже выглядит симпатично. Звёзд — пруд пруди. Например, Лаутаро Мартинес из итальянского «Интера», Анхель Ди Мария из французского «ПСЖ», а также Николас Отаменди из португальской «Бенфики». Все они играют ключевые роли в своих клубах и выступают на высшем уровне.

«Фиорентина» заменит Влаховича бразильским форвардом, которого хотел подписать «Зенит».

Результативность бело-голубых, конечно, не лучшая в отборе к ЧМ-2022, но далеко не худшая. За 13 туров забили 20 мячей. При этом пропустили только шесть, что говорит о надёжной оборонительной линии. Статистика говорит сама за себя, аргентинцы очень сильны и готовы навязать сборной Бразилии конкуренцию в борьбе за первое место.



Чилийцы, на наш взгляд, выглядят аутсайдерами грядущего противостояния. На дистанции выступили неудовлетворительно, одержали всего четыре победы. Смена тренера помогла несильно. Плюс дисквалифицирован Артуро Видаль, а состав возрастной. Словом, проблем хватает.



Аргентинцы банально сильнее и стабильнее. Даже без Месси вполне могут рассчитывать на победу. Мы бы рискнули и взяли П2 за внушительные. 2.86. Варианты проще — Х2 + ТМ 3.5 мяча за 1.85 или Ф2 (0) за 2.02. Нельзя исключать, что сборная Чили даст отпор на своём поле, сев в глубокую оборону и использовав свои шансы в контратаках.

К слову, три последние очные встречи завершились вничью, причём довольно сдержанно (1:1, 1:1 и 0:0). Потому вероятность очередного мирного исхода возрастает. Результативными противостояния соперников бывают крайне редко, вариант рабочий. И всё же, на наш взгляд, гости добьются победы. Они сейчас стабильнее.

Прогноз и ставки на матч отбора ЧМ-2022 Чили — Аргентина 28 января 2022 года

Успехи подопечных Лионеля Скалони впечатляют. Добытое золото в Кубке Америки и вторая позиция в квалификации ЧМ-2022 говорят о многом. Яркий и мощный состав позволяет держать марку и выступать с позиции силы. Сборная Чили, напротив, пребывает в кризисе. Бóльшая часть игроков уже в возрасте и смотрится не лучшим образом, побеждают в основном аутсайдеров. Думается, Аргентина одержит верх, она сейчас играет увереннее.



Ставка: победа сборной Аргентины за 2.86.

Где смотреть матч Чили — Аргентина?

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