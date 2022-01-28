Даниилу Медведеву до титула в Мельбурне осталось два очень трудных шага.

Циципас — Медведев, УНИКС — ЦСКА и другие матчи. Что смотреть сегодня

Новогодние праздники завершились, 2022 год набирает обороты! Рассказываем о самых интересных для ставок матчах, которые запланированы на 28 января.

На что ставить в футболе 28 января

Строго говоря, интересных официальных матчей сегодня нет. А вот уже в ночь на субботу два матча в отборе на ЧМ-2022 в Южной Америке. Венесуэла сыграет с Боливией, а Колумбия примет Перу.

Ну и продолжаются товарищеские матчи на сборах. «Ростов» сыграет с немецким «Штутгартом», а «Спартак» — с братиславским «Слованом». Московское «Динамо» сразится с софийским ЦСКА.

На что ставить в хоккее 28 января

В НХЛ в ночь на субботу 5 матчей. Александр Овечкин и «Вашингтон» гостят в Далласе. «Питтсбург» сыграет с «Детройтом», а «Рейнджерс» — с «Миннесотой». «Чикаго» примет «Колорадо», а «Аризона» — «Бостон».

На что ещё ставить 28 января

Главное событие дня – полуфинал Australian Open между Даниилом Медведевым и Стефаносом Циципасом. Россиянин совершил классный камбэк в матче с Феликсом Оже-Альяссимом в четвертьфинале и надеется сделать предпоследний шаг к титулу. Интриги придают непростые отношения между игроками. В другом полуфинале сыграют Рафаэль Надаль и Маттео Берреттини.

Где покажут матч Циципас — Медведев?

В баскетбольной Евролиге УНИКС примет ЦСКА. Казанцы уже дважды обыграли москвичей в этом сезоне. Будет ли третья победа?

Очередной тур стартует в мужской волейбольной Суперлиге. «Кузбасс» примет «Газпром-Югру», а «Урал» сыграет с «Самотлором».