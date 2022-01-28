«Марсель» — «Монпелье». Месси и Головин — не единственные козыри чемпионата Франции

29 января состоится матч 1/8 финала Кубка Франции «Марсель» — «Монпелье». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Марселя» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.54. Успех «Монпелье» оценен экспертами в 6.15. Ставки на ничью принимаются за 4.20.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Франции «Марсель» — «Монпелье» 29 января 2022 года

Букмекеры сомневаются, что матч «Марсель» — «Монпелье» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.96, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.93. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.13. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.75. Поставить на «обе забьют» можно за 2.03.

Анализ и прогноз матча 1/8 финала Кубка Франции «Марсель» — «Монпелье» (29.01.2022)

Одной из самых обсуждаемых проблем сейчас является омикрон-штамм коронавируса. Он крайне заразен и распространился практически по всему земному шару. Обстановка весьма пугающая. Тем не менее футбольный сезон останавливать не собираются. 29 января в 1/8 финала Кубка Франции на стадионе «Велодром» местный «Марсель» примет «Монпелье».

«Марсель» является одним из самых титулованных клубов страны. Девять раз пополнял свою коллекцию золотыми медалями национального первенства и даже один раз добыл трофей Лиги чемпионов. Долгое время был на вершине популярности во Франции, однако теперь ушёл на второй план, отдав лидерство мощнейшему «ПСЖ».



В текущем розыгрыше Лиги 1 «Олимпик» располагается на третьей позиции с огромным отставанием от лидера (13 очков). Есть ещё игра в запасе, но исправить положение она вряд ли поможет. Максимум, за что можно теперь бороться, — серебро. В Лиге Европы тоже не удалось преуспеть, уступили место в плей-офф итальянскому «Лацио» и турецкому «Галатасараю».



Наиболее реальными возможностями зацепиться за какой-нибудь трофей остаются Кубок Франции и Лига конференций. До второй ещё достаточно далеко, а вот в кубковом соревновании бело-голубые уже успели пошуметь, разгромив «Канне Рошвилль» (4:1) и «Шовиньи» (3:0). Противники были не из числа сильных, но в зачёт пойдёт.

Лучшим образом отражают нынешнюю форму подопечных Хорхе Сампаоли пять последних противостояний в чемпионате Франции. Они выступили здорово, ни разу не проиграв. Добыли две ничьих — с «Реймсом» (1:1) и «Лиллем» (1:1), а также одержали победы в матчах со «Страсбургом» (2:0), «Бордо» (1:0) и «Лансом» (2:0). Как ни странно — больше трудностей возникло с аутсайдерами.



Результативностью «Марсель» выделяется в худшую сторону, за 21 тур первенства забито всего 30 мячей. Зато обороне можно аплодировать, за этот же промежуток пропущено всего 16 мячей. Это лучший показатель в Лиге 1. А недавно к рядам примкнул опытный защитник лондонского «Арсенала» — Сеад Колашинац, активно выступающий за сборную Боснии и Герцеговины.



«Монпелье» на порядок меньше наследил в истории мирового футбола, хотя XXI век у него выдался весьма насыщенным. Вылетев в начале тысячелетия в Лигу 2, был близок к падению в Лигу 3. Остановился в четырёх очках от катастрофы. А затем совершил невероятный камбэк, вернувшись в элиту в сезоне-2009/2010 и став чемпионом Франции в 2012 году.

С тех пор выше шестой позиции в турнирной таблице Лиги 1 «паладины» не поднимались. На данный момент как раз её и занимают. За последние пять матчей чемпионата Франции добыли победы в матчах с «Брестом» (4:0), «Анже» (4:1) и «Монако» (3:2), а также потерпели поражения в играх со «Страсбургом» (1:3) и «Труа» (0:1). Результаты неплохие, но стабильности порой не хватает.

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Стоит отметить, что победу в матче с «Монако», подопечные Оливье Далль'Оглио одержали с большим трудом. Несмотря на то что противник был в очередной раз лишён важного игрока основы — Александра Головина. Атаковали по обыкновению много, однако выцарапали победу лишь на 91-й минуте благодаря отличному удару Стефи Мавидиди.



В Кубке Франции клуб из Монпелье выступил здорово, но крайне прагматично. Обыграли «Андрезьё» (1:0) и «Страсбург» (1:0). В последнем случае очень повезло. Оппонента сильно подвела реализация. Также сказался на моральном духе незабитый Хабибом Диалло пенальти. В матче с «Олимпиком» уповать на везение всё же не стоит.



Марсельский коллектив выглядит на порядок сильнее. На дистанции последних пяти матчей чемпионата Франции выступил увереннее, амбиций имеет больше. Клуб из Монпелье не относится к робкому десятку, но с крепкими оппонентами ему тягаться трудно, о чём свидетельствует поражение в матче со «Страсбургом» и с трудом вырванная победа у ослабленного «Монако» в Лиге 1.

Рабочим вариантом для ставки, на наш взгляд, является «1Х + ТМ 2.5 мяча» за 2.14. Повторим, что «Олимпик» очень крепок в обороне, но атакующее звено у него функционирует довольно слабо. Игра будет проходить на его стадионе, по его правилам. Наверняка не проиграет. Впрочем, можно взять и просто общий низ по голам за 1.90. Коэффициент тоже вполне приятный.

Прогноз и ставки на матч Кубка Франции «Марсель» — «Монпелье» 29 января 2022 года

К грядущему противостоянию «Марсель» подходит в роли фаворита. Он банально сильнее и стабильнее. Ко всему прочему — лучший в чемпионате Франции в оборонительном плане. «Монпелье» не так хорош. Атакует много, но с сильными оппонентами зачастую испытывает трудности. Логичным исходом выглядит 1Х через общий низ по голам.



Ставка: «Марсель» не проиграет + тотал меньше 2.5 мяча за 2.14.

Ещё один прогноз на матч «Марсель» — «Монпелье»: скучная победа хозяев.

Ставка на матч «Нант» — «Брест» с коэффициентом 2.18.

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