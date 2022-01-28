Гамбия — Камерун. Кубок Африки хоть день может прожить без культурного шока?

29 января состоится матч 1/4 финала Кубка африканских наций Гамбия — Камерун. Начало игры — в 19:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами номинальных гостей: поставить на победу камерунцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.60. Успех гамбийцев оценён экспертами в 8.10. Ставки на ничью принимаются за 3.32.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Африки Гамбия — Камерун 29 января 2022 года

Букмекеры уверены, что матч Гамбия — Камерун не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.69, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.44. Если забьют номинальные хозяева, сыграет коэффициент 2.21. Гол номинальных гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.23. Поставить на «обе забьют» можно за 2.62.

Анализ и прогноз матча 1/4 финала Кубка Африки Гамбия — Камерун (29.01.2022)

Кубок Африки дарит положительные эмоции, однако негатива тоже хватает с лихвой. Яркие матчи отходят на второй план, когда в давке погибают болельщики, а арбитры откровенно подсуживают. Тем не менее футбольный праздник продолжается. 29 января состоятся два матча 1/4 финала. В одном из них сразятся Гамбия и Камерун.

Удивительно, что Гамбия в принципе пробралась в четвертьфинальную стадию Кубка Африки. Несмотря на добытые победы над Мавританией, Тунисом и Гвинеей (во всех случаях со счётом 1:0), а также ничью с Мали (1:1), хорошим словом её игру описать трудно. Во всех встречах инициативой владели противники. Успеха достигла во многом благодаря удаче.



Больше всего «скорпионам» повезло в противостоянии с крепким Тунисом. На 46-й минуте игрок оппонента — Сейфеддине Жазири — заработал пенальти, но реализовать его не сумел. Моральный дух тунисцев пошатнулся, они даже схлопотали красную карточку. Давили даже вдесятером, но в добавленное ко второму тайму время ещё и пропустили.



Удивительно, ведь подопечные Тома Саинтфита являются одними из аутсайдеров африканского футбола. За всю историю ни разу не посещали мундиаль. В предварительном турнире ЧМ-2022 тоже не преуспели, отдав право побороться за поездку в Катар скромной Анголе (дважды уступили — 0:1 и 1:2). Сказать, что соперник был хорош, тоже нельзя. В дальнейшем занял последнюю строчку в группе.

В Кубке африканских наций Гамбия участвует впервые в истории. Благодаря победам как раз над Анголой (3:1 и 1:0) в квалификации. Ранее ей запрещали участвовать из-за завышения возраста игроков. Сейчас именитыми футболистами состав не изобилует, часто возникают проблемы ротации. Так что спекуляции — скорее, вынужденный ход.



Сборная Камеруна, напротив, является одной из сильнейших африканских команд за всю историю. В коллекции имеет пять титулов Кубка Африки и золотые медали Олимпиады 2000 года. Также не раз здорово выступала на чемпионате мира, даже доходила до 1/4 финала. В общем, список достижений впечатляющий.

Прогноз Артура Петросьяна на матч Гамбия — Камерун.

В текущем розыгрыше Кубка африканских наций «неукротимые львы» смотрятся симпатично. Добыли победу над Буркина Фасо (2:1), Эфиопией (4:1) и Коморскими островами (2:1), а также сыграли вничью с Кабо-Верде (1:1). Результаты закономерны, но не совсем справедливы. Даже бытует мнение, что камерунцев старательно тащат к финалу.



Например, в преддверии матча с Буркина-Фасо начудили медики. Нарушив регламент, пришли брать анализы на коронавирус позже положенного. Да ещё и пятерых игроков «жеребцов» отправили на карантин. Камерун выиграл со счётом 2:1, забив оба гола с 11-метровой отметки. Сборную Коморских островов победил отчасти благодаря спорному удалению и преждевременному окончанию матча.



Впрочем, не стоит забывать, что подопечные Антониу Консейсау прекрасно выступили в отборочных матчах ЧМ-2022. Потерпели только одно поражение от Кот-д'Ивуара (1:2). В остальных встречах одержали уверенные победы, в том числе отомстили ивуарийцам во втором матче (1:0). Да и результативность продемонстрировали хорошую (12 голов за шесть туров).

Также отметим, что состав Камеруна изобилует талантливыми футболистами, которые играют ключевые роли в топовых европейских клубах. К их числу относится Андре Онана из «Аякса», Андре Замбо Ангисса, арендованный итальянским «Наполи» у «Фулхэма», Карл Токо Экамби из «Лиона». Также очень хорош Эрик Шупо-Мотинг из мюнхенской «Баварии» и другие.



Очевидно, что удачливы оба коллектива. Гамбийцам удалось пробраться так далеко впервые в истории благодаря прагматичным победам и огромному везению. Камерунцы тоже добились успеха не без сторонней помощи, однако вполне могли справиться своими силами, ведь имеют добротный состав, богатый список достижений и банально больше сил. В их победу верится на порядок больше, потому возьмём Ф2 (-1) за 2.06.

Прогноз и ставки на матч Кубка Африки Гамбия — Камерун 29 января 2022 года

Сборная Гамбии по-прежнему является аутсайдером африканского футбола. То, что она пробилась в 1/4 финала Кубка Африки, — сродни чуду. Однако рано или поздно чудеса заканчиваются. Камерун силён, в квалификации ЧМ-2022 он доказал свою состоятельность. Пора показать мощь в Кубке африканских наций. Надеемся, в этот раз всё будет честно.



Ставка: победа сборной Камеруна с форой (-1) за 2.06.

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