Рафаэль Надаль — Даниил Медведев. Лучший теннисист России созрел!

30 января Рафаэль Надаль и Даниил Медведев сыграют в финале Открытого чемпионата Австралии. Начало — не ранее 11:30 мск. Эксперты в своих прогнозах выделяют фаворита в лице Медведева, коэффициент на победу россиянина составляет 1.50. На успех Надаля можно поставить в букмекерских конторах за 2.60.

Коэффициенты букмекеров на матч Рафаэль Надаль — Даниил Медведев 30 января 2022 года

Аналитики считают, что финал Australian Open Рафаэль Надаль — Даниил Медведев получится упорным: ставки на тотал больше 39.5 гейма принимаются за 1.71, а тотал меньше 39.5 гейма оценён экспертами коэффициентом 2.06. Ставки на пятый сет принимаются в букмекерских конторах с коэффициентом 3.30.

Анализ и прогноз матча Australian Open Рафаэль Надаль — Даниил Медведев (30.01.2022)

Открытый чемпионат Австралии подходит к концу. Уже в это воскресенье, 30 января, пройдёт мужской финал Australian Open. Вторая ракетка мира Даниил Медведев, который имеет одну победу на ТБШ и выходит в четвёртый раз в финал, встретится с 20-кратным победителем мэйджоров Рафаэлем Надалем. К слову, для испанца это уже 29-й финал.

Личный счёт теннисистов открылся в 2019 году в Монреале. Тогда в финале победу одержал испанец. В том же сезоне они встретились в финале US Open, победа снова оказалась за Рафаэлем. Третья очная встреча прошла тогда же, но уже на Итоговом чемпионате АТР. Россиянин опять потерпел поражение, хотя даже забрал первый сет.



Однако в следующем сезоне на Итоговом чемпионате АТР состоялась их четвёртая встреча, и в финале Даниил наконец-то одолел Надаля. Спустя чуть больше года мы снова увидим это интригующее противостояние. Матч обещает быть крайне увлекательным, ведь вне зависимости от результата будет побит мировой рекорд.



Если выиграет Надаль, то он побьёт рекорд по количеству побед на мэйджорах. Сейчас испанец делит первое место с Новаком Джоковичем и Роджером Федерером. У всех по 20 титулов. Любопытно, что сербу даже не дали шанса побороться из-за проблем с вакцинацией, а швейцарец продолжает восстанавливаться после травмы.

Если успех останется за Медведевым, то россиянин станет первым, кто вслед за дебютным титулом на мэйджоре выиграет второй шлем подряд. Напомним, Даниил хладнокровно обыграл Джоковича в финале US Open в прошлом сезоне. В этот раз со своими эмоциями тоже стоит обойтись построже.



Рафаэль очень опытный теннисист, его неспроста называют Королём грунта. Однако, обыграв Маттео Берреттини в полуфинале АО, он одержал 500-ю победу на харде. При том, что проиграл всего 139 раз на этом покрытии. То есть быстрые площадки испанский спортсмен тоже любит. Регулярно показывает своё мастерство.



Новый сезон начал неожиданно превосходно. Стал чемпионом турнира в Мельбурне и дошёл до финала АО. А ведь прошлый сезон он закончил досрочно из-за травмы ноги. Четыре месяца не появлялся на корте, пропустило немало турниров. Как оказалось, взял длительную паузу не зря. После хорошего восстановления результат налицо.

Даниил Медведев, в свою очередь, считается одним из лучших теннисистов на харде с 2018 года. Текущий турнир очень хорошо показал, на что способен россиянин. Например, в матче с главным задирой — Ником Кирьосом — Даниил проявил способность концентрироваться на своей игре. Трибуны давили, поддерживали австралийца, но помешать не смогли.

С другой стороны, Медведев также показал и слабые стороны. Матч с Циципасом начался с упорной борьбы в первом сете, где Даниил оказался сильнее. Победил со счётом 7:5 в тай-брейке. Во втором Медведев уступил (4:6), но, скорее, из-за того, что отвлекался от игры. Приходилось следить за подсказками с трибун греку, которые не замечал судья.



По окончании сета россиянин довольно эмоционально высказал своё мнение арбитру и добился предупреждения не только себе за неуважительное отношение к судье, но и Циципасу за коучинг, который на данный момент в теннисе запрещён. В одном из послематчевых интервью заявил, что крики с трибун мешали сосредоточиться на подачах. Грек же назвал соперника незрелым.



Хотя в финал Даня вышел вполне заслуженно. Во второй половине третьего сета показал недосягаемый для Стефаноса уровень, а в четвёртом — добил соперника со счётом 6:1. Однако в финале Рафаэль Надаль тоже может показать хорошую игру. Так что на обоих теннисистов будет оказано огромное давление.

Конечно, многое будет зависеть от моральной подготовки. Благо на восстановление было дано больше времени, можно было успеть восполнить силы и настроиться психологически. Пытаться предугадать имя победителя мы бы не стали, но верим в то, что борьба получится очень упорной. Можно проследить за ставкой «тотал больше 40.5» за 1.97. Четыре-пять плотных сета здесь возможны.

Прогноз и ставка на матч Australian Open Рафаэль Надаль — Даниил Медведев 30 января 2022 года

Вот и добрались до финала, ставки крайне высоки. У обоих спортсменов есть отличная возможность побить мировые рекорды, выиграв титул на Australian Open. У Даниила немного сдают нервы, поэтому достаётся судьям. Хотя, с другой стороны, он умеет концентрироваться и показывать характер. Не раз это уже доказал. Так что победа в матче с Надалем вполне возможна. Да, Рафа — невероятно опытный спортсмен, за спиной у которого не один финал. Однако он уже немолод и вернулся после длительного восстановления. Ждём упорной борьбы.



Ставка: тотал больше 40.5 гейма за 1.97.