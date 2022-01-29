«Ланс» — «Монако». Александр Головин напомнит о себе

30 января состоится матч 1/8 финала Кубка Франции «Ланс» — «Монако». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах не могут выявить явного фаворита. Поставить на победу «Ланса» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.87. Успех «Монако» оценён экспертами в 2.68. Ставки на ничью принимаются за 3.56.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Франции «Ланс» — «Монако» 30 января 2022 года

Букмекеры сомневаются, что матч «Ланс» — «Монако» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.05, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.94. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.33. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.31. Поставить на «обе забьют» можно за 1.77.

Анализ и прогноз матча 1/8 финала Кубка Франции «Ланс» — «Монако» (30.01.2022)

Одной из самых обсуждаемых проблем сейчас является омикрон-штамм коронавируса. Он крайне заразен и распространился практически по всему земному шару. Обстановка весьма пугающая. Тем не менее футбольный сезон в самом разгаре. 30 января в 1/8 финала Кубка Франции на стадионе «Феликс Болар» местный «Ланс» примет «Монако».

После нескольких лет в Лиге 2 «Ланс» вернулся в первенство Франции и с ходу забрался на седьмую строчку. Текущий розыгрыш тоже начал весьма бодро, даже некоторое время располагался на второй позиции! Однако затем сбавил обороты. Сейчас пребывает на восьмом месте и имеет не самые яркие перспективы. Хотя похвалить можно.



В последних четырёх матчах чемпионата Франции кроваво-золотые потерпели поражения от «Ниццы» (1:2) и «Марселя» (0:2), а также одержали победы над «Ренном» (1:0) и «Сент-Этьеном» (2:1). Не забили только «Олимпику», который в текущем розыгрыше Лиги 1 демонстрирует потрясающую надёжность в обороне.



В Кубке Франции подопечные Франка Эза тоже выступили хорошо. Одержали победу над «Стад Пуатьевен» (1:0) и принципиальным соперником — «Лиллем» (2:2, по серии пенальти 4:3). К счастью, на этот раз обошлось без скандальных историй с выбеганием болельщиков на поле. Выиграли по делу: владели инициативой, нанесли много ударов и добились желаемого.

Стоит заметить, что клуб из Ланса вообще очень результативен. За 22 тура Лиги 1 отличился 36 раз. Правда, и пропустил довольно много — 31 мяч. Слабость защитного звена связана с нехваткой ресурсов. Трансферных усилений в ближайшее время не планируется, поэтому приходится довольствоваться ролью яркого середняка и уповать на компетентность тренера.



«Монако» — один из сильнейших клубов Франции. В прошлом сезоне смотрелся отлично, даже выиграл конкуренцию у «Лиона» за путёвку в Лигу чемпионов. В текущем розыгрыше первенства не так успешен. Располагается только на седьмой позиции с 33 очками и претендует пока лишь на попадание в Лигу конференций.

Зато в Лиге Европы монегаски показали себя во всей красе. Добыли путёвку в плей-офф с первой позиции, не потерпев ни одного поражения (три победы и три ничьих). В Кубке Франции тоже преуспели. Одержали победы над «Ред Стар» (2:0) и «Кевийи-Руэн» (3:1). Соперники попались удобные, трудностей не возникло.



Так почему же в чемпионате Франции выступления столь нестабильны и противоречивы? Дело в том, что красно-белые долгое время были сильно ослаблены коронавирусной инфекцией и травмами. Например, долгое время отсутствовал Александр Головин, выполняющий важную роль в построении комбинационной игры. Благо россиянин недавно поправился и уже включён в заявку на матч с «Лансом».



Однако руководство «Монако» не стало мириться с нынешними результатами и приняло решение уволить с поста главного тренера Нико Ковача. Теперь на мостике восседает Филипп Клеман. Под началом нового специалиста монегаски играют в ещё более открытый и яркий футбол. В последних двух турах Лиги 1 разгромили «Клермон» (4:0) и потерпели обидное поражение от «Монпелье» (2:3).

В последнем случае активно атаковали и имели шансы не только вырвать ничью, но и одержать победу. Стоит отдать должное вратарю «паладинов», который отразил пять опаснейших ударов. Кстати, на дистанции нападение красно-белых выделяется в лучшую сторону. За 22 тура чемпионата Франции забили 35 голов. Вот только пропустили достаточно, как и грядущий оппонент (26 мячей).



Фаворита предстоящего матча выделить трудно. Обе команды не лучшим образом выступили на дистанции и имеют достаточно хилые оборонительные линии. Зато радуют результативностью. На двоих наклепали более 70 мячей в Лиге 1. Потому напрашивается ТБ 2.5 мяча за 2.05. Хотя здорово смотрится и «обе забьют» за коэффициент 1.77.

Прогноз и ставки на матч Кубка Франции «Ланс» — «Монако» 30 января 2022 года

«Монако» недавно сменил главного тренера и играет в ещё более атакующий и яркий футбол. Восстановление Александра Головина — тоже хороший знак, появится больше остроты и качества в нападении. «Ланс» знает толк в результативности, о чём свидетельствуют 36 забитых мячей за 22 матча Лиги 1. Однако его оборонительная линия оставляет желать лучшего. Думается, встреча получится голевой.



Ставка: тотал больше 2.5 мяча за 2.05.

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