Египет — Марокко. Мохамед Салах расстанется с мечтой

30 января состоится матч 1/4 финала Кубка африканских наций Египет — Марокко. Начало игры — в 18:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу марокканцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.57. Успех египтян оценён экспертами в 3.22. Ставки на ничью принимаются за 2.86.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Африки Египет — Марокко 30 января 2022 года

Букмекеры уверены, что матч Египет — Марокко не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 3.40, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.30. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.67. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.52. Поставить на «обе забьют» можно за 2.53.

Анализ и прогноз матча 1/4 финала Кубка Африки Египет — Марокко (30.01.2022)

Кубок Африки, несмотря на все свои недостатки, продолжает дарит много эмоций болельщикам. 30 января состоятся две встречи 1/4 финала соревнования. В одной из них сразятся Египет и Марокко. Стартовый свисток на стадионе «Омниспортс Ахмаду-Аиджо» прозвучит в 18:00 мск. Главный арбитр — сенегалец Магетт Н'Диайе.

Подопечные Карлуша Кейруша не без труда прошли в четвертьфинал. В предыдущей стадии им попался крепкий Кот-д'Ивуар. Победу одержали, дотянув до послематчевой серии (0:0, 5:4 по пенальти). Играли вторым номером, используя контратаки, но нанесли много ударов по воротам и были на порядок ближе к победе, нежели ивуарийцы.



Здорово себя проявили Омар Мармуш и Мохамед Салах. Несмотря на расположение (это фланговые игроки), они здорово помогали обороне и прекрасно начинали атаки. Безусловно, противник ожидал остроты именно от этих двух футболистов и перекрывал им доступ к воротам. Именно поэтому египтяне не сумели забить в основное время. Других талантливых игроков не так много.



Из-за скромных ротационных ресурсов «фараоны» просто вынуждены играть от обороны и демонстрировать низкую результативность. За четыре матча в Кубке Африки сумели отличиться лишь два раза. Один из голов забил как раз Мохамед Салах. В АПЛ статистика игрока великолепна, а вот в сборной дела обстоят иначе.

В недавнем интервью Мо заявил, что победа на турнире имеет для него особенное значение. Форвард очень любит свою страну и прикладывает немало усилий. На ЧМ-2018 он был крайне опечален поражением от Саудовской Аравии (1:2) и не побрезговал принести извинения болельщикам за провал. С мотивацией полной порядок, но один в поле не воин.



А вот сборная Марокко может похвастаться именитым составом. В арсенале имеет множество талантливых футболистов: Ашраф Хакими из «ПСЖ», Адам Масина и Имран Луза из «Уотфорда», Софьян Буфаль из «Анже», Юссеф Эн-Несири и Мунир Эль-Хаддади из «Севильи» и другие. Самое главное — футболисты замечательно взаимодействуют между собой на футбольном поле.

Особенно восхищают выступления «атласских львов» в квалификации ЧМ-2022. Во всех шести матчах одержали уверенные победы. Забили при этом 20 голов, а пропустили всего один! В Кубке Африки успехи немногим хуже. Ничья всего одна — со сборной Габона (2:2). В других встречах одолели Гану (1:0), Коморские острова (2:0) и Малави (2:1).



Во всех случаях подопечные Вахида Халилходжича владели инициативой и играли в симпатичный комбинационный футбол. Даже в товарищеских матчах тоже спуску противникам не дали. Победили Гану (1:0) и Буркина-Фасо (1:0). С такими результатами вполне можно бороться за золотые медали Кубка Африки, хотя в прошлом году дошли только до 1/4 финала.



Марокко входит в число наиболее удачливых сборных континента. Пять раз принимала участие в мундиале (уступает в этом показателе только Камеруну) и зачастую весьма неплохо. Один раз даже до 1/8 финала дошла, правда, было это в далёком 1986 году. В данный момент её уровень на порядок выше многих африканских коллективов. Есть стабильность выступлений и высокое качество футбола.

Сборной Египта победы даются с большим трудом. В первую очередь из-за низкой реализации, связанной с отсутствием атакующей мощи. Стараний одних Мармуша и Салаха зачастую недостаточно в матчах с крепкими оппонентами, ведь оба находятся под жёстким прессингом и надзором защитников. Моменты есть, но голов нет.



Марокканцы здорово провели отборочную кампанию ЧМ-2022. Удивили не только отличной результативностью, но и крепкой оборонительной линией. В их победу верится на порядок больше. Потому можно взять П2 за 2.57. Вариант поскромнее — Марокко выйдет в 1/2 финала Кубка Африки за коэффициент 1.75.

Прогноз и ставки на матч Кубка Африки Египет — Марокко 30 января 2022 года

Сборная Марокко преуспела во всех турнирах. Обладает множеством талантливых футболистов и уверенно играет в атакующей манере. Она банально сильнее. Египтян есть за что уважать. Несмотря на наличие всего пары высококачественных игроков, они добились приличных результатов. Однако на одной обороне далеко не уедешь. Думаем, гости одержат победу.



Ставка: победа сборной Марокко за 2.57.

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