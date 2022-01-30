«ПСЖ» — «Ницца». Лионель Месси познакомится с конкурентом

31 января состоится матч 1/8 финала Кубка Франции «ПСЖ» — «Ницца». Начало игры — в 23:15 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «ПСЖ» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.56. Успех «Ниццы» оценён экспертами в 6.55. Ставки на ничью принимаются за 4.80.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Франции «ПСЖ» — «Ницца» 31 января 2022 года

Букмекеры уверены, что матч «ПСЖ» — «Ницца» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.63, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.22. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.09. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.58. Поставить на «обе забьют» можно за 1.78.

Анализ и прогноз матча 1/8 финала Кубка Франции «ПСЖ» — «Ницца» (31.01.2022)

Одной из самых обсуждаемых проблем сейчас является омикрон-штамм коронавируса. Он крайне заразен и распространился практически по всему земному шару. Обстановка весьма пугающая. Тем не менее футбольный сезон в самом разгаре. 31 января в 1/8 финала Кубка Франции на стадионе «Парк де Пренс» местный «ПСЖ» примет «Ниццу».

В прошлом сезоне парижане относительно неудачно выступили в Лиге 1, уступив золотые медали «Лиллю». Поэтому усилили команду Лионелем Месси, Серхио Рамосом и Жоржиньо Вейналдумом. Уже сейчас можно с уверенностью заявить, что подписания оказались не самыми удачными. Все трое порядочно пропустили из-за коронавируса и травм. Радовали качественными выступлениями достаточно редко.



В последних четырёх матчах чемпионата Франции красно-синие одержали победы над «Брестом» (2:0) и «Реймсом» (4:0), а также сыграли вничью с «Лорьяном» (1:1) и «Лионом» (1:1). В преддверии матча с «Ниццей» такие результаты нельзя назвать хорошими. Ничью у «Лорьяна» вообще вырвали в компенсированное ко второму тайму время, несмотря на то что Месси отбегал от звонка до звонка.



Пока аргентинец преуспел только в Лиге чемпионов, забил пять голов за пять встреч. В чемпионате Франции его статистика даже немного удручает. Сыграл лишь в 12 играх из 22, отметился одним голом и отдал пять голевых передач. Наверняка боссы «ПСЖ» ожидали больших успехов от аргентинского волшебника, который недавно получил очередной «Золотой мяч».

С другой стороны, сильно расстраиваться не стоит. Теперь клуб из Парижа до краёв наполнен именитыми футболистами. Отчасти благодаря их индивидуальному мастерству возглавляет турнирную таблицу Лиги 1 с приличным отрывом от догоняющих «Ниццы» и «Марселя». Также вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов, где встретится с мадридским «Реалом».



Стоит заметить, что на дистанции парижане хороши. За 22 матча первенства Франции потерпели только одно поражение при пяти мирных исходах и 16 победах. К результативности тоже вопросов нет, за этот же период наклепали 46 голов. Плюс в еврокубковом состязании за шесть встреч поразили ворота оппонентов 13 раз.

Зато команда из Ниццы в последних пяти матчах Лиги 1 выступила шикарно. Одержала победы над крепкими «Ренном», «Лансом» и «Нантом» (во всех случаях — 2:1), разгромила «Брест» (3:0) и уверенно обыграла «Метц» (2:0). Во всех случаях порадовала результативностью и симпатичным комбинационным футболом.



Результаты вполне закономерны, ведь в нынешнем сезоне «орлят» тренирует Кристоф Галтье. Именно он в прошлом розыгрыше первенства Франции завоевал золотые медали с «Лиллем». Специалисту потребовалось совсем мало времени на адаптацию, внедрение своей тактики и идей. Очевидно, у француза исключительный талант.



Однако в последней очной встрече с «ПСЖ» «гимнасты» выступили в роли явного андердога. Отдали мяч противнику, нанесли только четыре удара (два в створ) и очень много фолили. Также потерпели разгромное поражение в матче 17-го тура на своём поле от «Страсбурга» (0:3). Хотя давили весь матч и местами смотрелись лучше.

Порой «Ницце» не хватает стабильности. Немудрено, ведь предыдущий сезон чемпионата Франции закончила на девятой позиции и даже на участие в Лиге Европы не претендовала. А с новым главным тренером имеет перспективы бороться с сильнейшими коллективами в главном евротурнире — Лиге чемпионов.



Фаворита предстоящей встречи выделить трудно, но она по крайней мере обещает быть очень яркой. Парижане хороши на дистанции, много забивают и имеют отличный подбор игроков. Подопечные Кристофа Галтье великолепно провели последние пять матчей Лиги 1, порадовав изобилием голов. Думаем, можно взять «обе забьют» за 1.78. Вечный чемпион Франции сейчас регулярно пропускает, но забивает сам.

Прогноз и ставки на матч Кубка Франции «ПСЖ» — «Ницца» 31 января 2022 года

Пожалуй, «ПСЖ» имеет немного больше шансов на победу, так как обладают целой эскадрой звёздных футболистов и может похвастаться высоким уровнем результативности. Хотя «Ницца» может удивить. Выдала отличную победную серию в Лиге 1 и уже покушается на участие в Лиге чемпионов благодаря руководству Кристофа Галтье. Иными словами: оба коллектива на ходу, оба радуют голами. Думается, оба забьют.



Ставка: обе забьют за 1.78.