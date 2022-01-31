Боливия — Чили. ФИФА напрасно сделала исключение

1 февраля состоится матч 16-го тура квалификации ЧМ-2022 Боливия — Чили. Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры, в своих прогнозах не могут выявить явного фаворита. Поставить на победу боливийцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.53. Успех чилийцев оценён экспертами в 2.82. Ставки на ничью принимаются за 3.34.

Где смотреть матч Боливия — Чили?

Коэффициенты букмекеров на матч отбора ЧМ-2022 Боливия — Чили 1 февраля 2022 года

Букмекеры уверены, что матч Боливия — Чили не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.16, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.77. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.33. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.38. Поставить на «обе забьют» можно за 1.87.

Анализ и прогноз матча 16-го тура отбора ЧМ-2022 Боливия — Чили (01.02.2022)

Клубный футбол снова взял паузу, наступила пора национальных команд. В самом разгаре Кубок Африки, а теперь порадуют и заключительные матчи отбора на ЧМ-2022. В Южной Америке 1 февраля на скандально известном стадионе «Эрнандо Силес» Боливия примет Чили. Начало запланировано на 23:00 мск. Главный арбитр — венесуэлец Алексис Эррера.

Сборная Боливии — один из традиционных аутсайдеров южноамериканского футбола. Трижды ей удавалось пробраться на мундиаль, однако дальше группового этапа ни разу не проходила. За всю историю лишь дважды завоёвывала медали — золото и серебро Кубка Америки в далёких 1963 и 1997 годах соответственно. Сейчас от борьбы за титулы далека.



Главным (да и, пожалуй, единственным) козырем боливийцев остаётся домашний стадион — «Эрнандо Силес». Он располагается на высоте 3600 метров над уровнем моря, что считается недопустимым для проведения встреч. Тем не менее ФИФА сделала исключение. Зелёные давно привыкли к тамошним условиям и нередко обыгрывают крепких оппонентов, которым крайне трудно адаптироваться к смене обстановки.



Для сравнения: в квалификации ЧМ-2022 подопечные Сесара Фариаса Аксоты не одержали ни одной победы в гостях. Зато на своём поле не только одолели Венесуэлу (3:1) и Перу (1:0), но даже разгромили крепкий Парагвай (4:0) и Уругвай (3:0). Вот что значит — дома стены помогают.

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Впрочем, на дистанции успехи сборной Боливии достаточно скромны. Команда располагается на восьмой строчке в турнирной таблице отборочного турнира и вряд ли посетит Катар. С результативностью проблем нет, за 15 матчей забили 21 гол. А вот к линии обороны вопросов куча — пропустили аж 31 мяч (больше всех в Южной Америке).



У сборной Чили послужной список поинтереснее. Чилийцы дважды становились победителями Кубка Америки (в 2015 и 2016 годах). Имеют в коллекции наград серебро Кубка конфедераций 2017 года и трижды выходили в 1/8 финала чемпионата мира. Хотя сейчас ситуация немногим лучше, чем у Боливии. Занимают только седьмую позицию в турнирной таблице квалификации ЧМ-2022.



Вероятность посетить мундиаль в Катаре совсем не велика, ведь выше располагаются Колумбия и Уругвай, они банально сильнее и стабильнее. Выступления чилийцев же не внушают доверия. За 15 матчей отборочного цикла одержали только четыре победы, три из которых в, матчах с явными аутсайдерами — Парагваем (2:0 и 1:0) и Венесуэлой (3:0).



Основной мощью «красной команды» являются возрастные игроки — Клаудио Браво, Гари Медель, Артуро Видаль, Алексис Санчес и Эдуардо Варгас. Некогда они демонстрировали невероятно качественный футбол, весьма успешно выступали за топовые клубы Европы и радовали болельщиков яркой игрой. Смена поколений проходит туго: былые звёзды сияют не столь ярко, а новых талантов немного.

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Пару слов стоит сказать о статистике подопечных Мартина Ласарте. За 15 матчей квалификации ЧМ-2022 забили 16 мячей, пропустили поболее — 18. Забивают не так часто, зато вполне стабильно. В последнем матче с крепкой Аргентиной (1:2) без забитого мяча с поля не ушли. Показательно. Порох в пороховницах ещё есть.



В грядущем противостоянии трудно выделить фаворита. У сборной Боливии есть преимущество благодаря домашнему стадиону, на котором неподготовленным футболистам не то что играть — находиться тяжело. Чилийцы здорово проявили себя в последнем туре квалификации ЧМ-2022 и дали достойный отпор Аргентине, точно не сдадутся без боя.



Думаем лучше взять «обе забьют» за коэффициент 1.87. Боливийцы сильно хромают в обороне, пропустили больше всех за 15 туров отборочного турнира ЧМ-2022. В этот раз сохранить ворота в целости вряд ли получится. Зато в нападении скованности нет, забивают часто. Чилийцам, которые больше пропустили, чем забили, могут даже парочку положить.

Прогноз и ставки на матч отбора ЧМ-2022 Боливия — Чили 1 февраля 2022 года

У сборной Боливии точно будут шансы. На родном стадионе она выступает очень здорово, радует результативностью и уверенной игрой. Чилийцы обладают множеством опытных игроков, которые хоть и утратили мобильность, обладают богатым опытом. Сетку ворот много пропускающих боливийцев точно распечатают. Думается, обе команды забьют.



Ставка: обе забьют за 1.87.

Какой канал покажет матч Боливия — Чили?

Ставка на матч Боливия — Чили с коэффициентом 2.21.

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