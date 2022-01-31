«Оттава» — «Эдмонтон». Макдэвид и Драйзайтль оторвутся от Александра Овечкина

1 февраля состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Оттава Сенаторз» — «Эдмонтон Ойлерз». Начало встречи — в 3:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу «Ойлерз» в основное время можно с коэффициентом 1.89, успех «Сенаторз» идёт за 3.24. На ничью в основное время предлагают поставить за 4.80.

Где смотреть матч «Оттава» — «Эдмонтон»?

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Оттава Сенаторз» — «Эдмонтон Ойлерз» 1 февраля 2022 года

Букмекеры считают, что матч НХЛ «Оттава Сенаторз» — «Эдмонтон Ойлерз» 1 февраля будет результативным: тотал больше 5.5 гола идёт за 1.51, а тотал меньше 5.5 гола — за 2.39. Гол в первые 10 минут идёт за 1.59, вероятность серии буллитов оценена в 9.50.

«Оттава» — «Эдмонтон»: прогноз на матч регулярного чемпионата НХЛ (01.02.2022)

Последний месяц зимы на носу, впереди Олимпийские игры, а пока коротаем время с Национальной хоккейной лигой. На 1 февраля запланировано всего пять встреч. Негусто, зато взглянуть есть на что. Отдельное внимание стоит уделить «Эдмонтону», который едет в гости к «Оттаве». Первое вбрасывание состоится в 3:30 мск.

«Оттава» в этом сезоне не удивляет. Сейчас идёт 15-й в Восточной конференции, набрав 30 очков в 38 встречах. Отставание от зоны плей-офф составляет 23 очка. В семи последних матчах случилось лишь две победы. Сперва в матче с «Коламбусом» (2:1) и следом с «Баффало» (5:0). Накануне уступили «Анахайму» (1:2).

В целом команда имеет всего 13 побед в 38 играх. Состав по-прежнему слабый, место на дне регулярки легко прогнозировалось ещё перед стартом сезона. Ничего удивительного не произошло. У ближайшего оппонента своих проблем хватает, однако в последнее время результаты всё же выправились.

«Эдмонтон» сейчас поднялся на 10-е место в Западной конференции, набрав 46 очков в 40 играх. А всё благодаря серии из четырех побед. Накануне крупно обыграли «Монреаль» (7:2). Справедливости ради, гордиться тут нечем. Финалист предыдущего розыгрыша Кубка Стэнли нынешний сезон проводит просто кошмарно.

На фоне недавних семи поражений четыре победы кряду очень даже кстати. Команда явно не хочет пропускать плей-офф, а тут ещё и календарь помогает. В личных встречах в Оттаве «Эдмонтон» имеет огромное преимущество: не проигрывал с 2018 года, а это шесть матчей подряд. Кроме того, подопечные Дэйва Типпетта вряд ли забыли поражение в матче с «Оттавой» 16 января (4:6).

На руку ещё и то, что у «Сенаторз» не будет сразу восьми исполнителей основы. Никита Зайцев всё ещё с травмой, Артёму Зубу придётся снова справляться за двоих в обороне. Но список богатый, там и нападающие, и защитники. Коннору Макдэвиду и Леону Драйзайтлю это только на руку.

К слову, Леон Драйзайтль возглавляет гонку снайперов и занимает второе место в списке лучших бомбардиров НХЛ, у него 31 шайба в 40 играх. И 61 балл по системе «гол+пас». Коннор Макдэвид же идёт с 58 баллами (21+37). Отстаёт от Александра Овечкина только из-за меньшего количества заброшенных шайб.

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У хозяев исполнителей такого калибра, естественно, нет. Например, Дрейк Батерсон набрал 33 очка за 31 игру, и это лучший показатель в команде, а Джош Норрис — лучший снайпер с 18 голами. По всем фронтам «Эдмонтон» имеет перевес. Хотя в защите обе команды играют не очень. «Оттава» пропустила уже 130 шайб, а гости на две больше. Зато в атаке «Ойлерз» явно лучше — 135 шайб против 106 у соперника.

Мы бы попробовали взять «обе забьют + победа «Эдмонтона» за 2.07. С учётом последних матчей и очных игр такая ставка вполне логична. 16 января команды устроили голевой матч, подобное возможно и сейчас, но остановимся на более сдержанной и уверенной ставке. Оборона и вратари «нефтяников» не впечатляют, а вот атака…

Даже Эвандер Кейн ловко вписался — забил в первой же игре за новый клуб. Трудно представить, что «Ойлерз» не забьют свои четыре-пять шайб в ворота одной из худших команд НХЛ. Для победы в основное время такой результативности должно хватить.

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«Эдмонтон» наконец очнулся, приближается к зоне плей-офф. А «Оттава» в этом сезоне привычно находится на дне. В прошлой очной встрече она одержала верх, но на своём льду результаты кошмарные. У «Ойлерз» нет таких проблем с составом, а результативность в последнее время впечатляет. Ждём победы команды Макдэвида и Драйзайтля.

Ставка: обе забьют + победа «Эдмонтона» за 2.07.

Где покажут матч «Оттава» — «Эдмонтон»?

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