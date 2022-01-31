Аргентина — Колумбия. Лионелю Месси здесь не место

2 февраля состоится матч 16-го тура квалификации ЧМ-2022 Аргентина — Колумбия. Начало игры — в 02:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу аргентинцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.00. Успех Колумбии оценён экспертами в 4.90. Ставки на ничью принимаются за 3.35.

Где смотреть матч Аргентина — Колумбия?

Коэффициенты букмекеров на матч отбора ЧМ-2022 Аргентина — Колумбия 2 февраля 2022 года

Букмекеры уверены, что матч Аргентина — Колумбия не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.57, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.63. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.26. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.67. Поставить на «обе забьют» можно за 2.08.

Анализ и прогноз матча 16-го тура отбора ЧМ-2022 Аргентина — Колумбия (02.02.2022)

Клубный футбол снова взял паузу, пришло время национальных команд. В самом разгаре Кубок Африки, не забываем и про отбор на ЧМ-2022. В Южной Америке 1 февраля на стадионе «Марио Альберто Кемпес» Аргентина примет Колумбию. Начало запланировано на 02:30 мск.

Сборная Аргентины — одна из самых титулованных команд в мире. Дважды выигрывала мундиаль (в 1978 и 1986 годах) и была близка к успеху в 2014 году. Обидно уступила в финале Германии. В следующем розыгрыше, в 2018 году в России, дошла только до 1/8 финала, где вылетела от Франции (3:4).



Сейчас аргентинцы досрочно завоевали путёвку в Катар, однако останавливаться на достигнутом не собираются. Понемногу догоняют возглавляющую турнирную таблицу Бразилию. Для возвышения на первую строчку необходимо отыграть четыре очка. Впрочем, это, скорее, вопрос престижа. С практической точки зрения разницы между первым и вторым местом при жеребьёвке групповой стадии ЧМ-2022 нет.



Аргентина вообще славится невероятно талантливыми игроками, которые покорили сердца многих болельщиков по всему земному шару и занесли свои имена в зал славы футбола. К числу таковых относятся Габриэль Батистута, Диего Марадона и, разумеется, Лионель Месси. Смена поколений понемногу продвигается. Например, на первый план выходит 24-летний Лаутаро Мартинес.



Форвард выступает за итальянский «Интер» и подаёт большие надежды. За 20 матчей Серии А наколотил 11 мячей и отдал две результативные передачи. В квалификации ЧМ-2022 тоже преуспел: за 13 встреч забил шесть голов при трёх результативных передачах. Месси остался в расположении клуба, а потому Мартинес получает отличный шанс доказать свою значимость.

Благодаря изобилию именитых футболистов и работе Лионеля Скалони бело-голубые за 14 матчей отборочного цикла ЧМ-2022 так ни разу и не проиграли. Правда, ничьих многовато — целых пять. Статистика говорит сама за себя, кто бы ни был в оппонентах — ему не поздоровится.



Сборная Колумбии не может похвастатиться титулами. Золото в активе всего одно — Кубка Америки 2001 года. Тем не менее слабой её назвать язык не повернётся. Неоднократно участвовала в мундиале и даже доходила в нём до 1/4 финала в 2014 году. Ярких имён в составе вроде бы хватает, однако качество футбола в последнее время разочаровывает.



В квалификации ЧМ-2022 успехи колумбийцев скромны. Располагаются на шестой позиции с 17 очками и рискуют пролететь мимо Катара. Дело в том, что на протяжении шести матчей не могут одержать победу при четырёх мирных исходах с Уругваем, Бразилией, Эквадором и Парагваем (во всех случаях 0:0). Также были поражения от Бразилии (0:1) и Перу (0:1).

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В обороне полный порядок, а что случилось с результативностью? За девять первых встреч отборочного турнира наколотили аж 16 мячей, а затем как отрезало. В шести последних — ни одного забитого гола. Хамес деградировал, Фалькао прошёл пик, Куадрадо тоже сбавил в яркости.



Такие результаты отчасти связаны со сменой главного тренера. Карлуш Кейруш потерпел с «кофейщиками» разгромное поражение в четвёртом туре квалификации ЧМ-2022 от Эквадора (1:6) и отправился в Египет. Руководить колумбийцами решился Рейнальдо Руэда. С защитой вопрос решён, а вот атака… Без голов попасть на ЧМ-2022 не удастся.



Аргентинцы хороши на дистанции. Демонстрируют отличный уровень футбола, зачастую одерживают победы и нагоняют Бразилию, которая возглавляет турнирную таблицу отборочного цикла ЧМ-2022. У колумбийцев ситуация иная: вникают в схему нового специалиста, пропускают мало, не забивают вообще. Фаворит очевиден, возьмём П1 за коэффициент 2.00.

Прогноз и ставки на матч отбора ЧМ-2022 Аргентина — Колумбия 2 февраля 2022 года

Сборная Аргентины имеет богатую футбольную историю и славится звёздными футболистами. Отличный кадровый запас позволил досрочно обеспечить путёвку в Катар. Колумбийцы под руководством Рейнальдо Руэды пока выглядят неопасно. Шестую игру квалификации ЧМ-2022 кряду не могут забить. Даже при надёжной защите на ЧМ-2022 с такой результативностью не попасть. Бразилии и Перу уже проиграли. Думается, уступят и Аргентине.



Ставка: победа сборной Аргентины за 2.00.

Какой канал покажет матч Аргентина — Колумбия?

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