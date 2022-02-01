В Южной Америке всё ближе развязка в отборе на ЧМ-2022.

«Лион» — «Марсель», Аргентина — Колумбия и другие матчи. Что смотреть сегодня

Новогодние праздники завершились, 2022 год набирает обороты, на дворе уже февраль! Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на 1 февраля.

На что ставить в футболе 1 февраля

Из клубных матчей сегодня обязательно нужно обратить внимание на матч Лиги 1 между «Лионом» и «Марселем». Обе команды проводят противоречивый сезон, но ещё не утратили надежд разместиться сразу за «ПСЖ», благо что турнирная таблица в чемпионате Франции очень плотная.

Днём вторника 6 матчей отбора ЧМ-2022 в Азии, а поздно вечером и в ночь на среду играют в Южной Америке. Здесь Боливия принимает Чили, Уругвай – Венесуэлу, а Бразилия – Парагвай. Аргентина сразится с очень усложнившей себе жизнь Колумбией, а Перу встретится с Эквадором.

Из товарищеских матчей выделяем игру московского «Динамо» со словацким «Ружомбероком».

На что ставить в хоккее 1 февраля

В ночь на среду в НХЛ сразу 11 игр. «Вашингтон» Александра Овечкина встретится с «Питтсбургом» Евгения Малкина. «Тампа-Бэй» на своём льду сыграет с «Сан-Хосе», а «Рейнджерс» примет «Флориду».

На что ещё ставить 1 февраля

В теннисе на этой неделе проходят турниры в Кордобе, Пуне и Монпелье.



В баскетбольной Евролиге «Зенит» проведёт важный для себя выездной матч с «Басконией».



На чемпионате Европы по футзалу сборная России в четвертьфинале встретится с командой Грузии.