«Лион» — «Марсель», Аргентина — Колумбия и другие матчи. Что смотреть сегодня

Новогодние праздники завершились, 2022 год набирает обороты, на дворе уже февраль! Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на 1 февраля.
На что ставить в футболе 1 февраля
Из клубных матчей сегодня обязательно нужно обратить внимание на матч Лиги 1 между «Лионом» и «Марселем». Обе команды проводят противоречивый сезон, но ещё не утратили надежд разместиться сразу за «ПСЖ», благо что турнирная таблица в чемпионате Франции очень плотная.
Днём вторника 6 матчей отбора ЧМ-2022 в Азии, а поздно вечером и в ночь на среду играют в Южной Америке. Здесь Боливия принимает Чили, Уругвай – Венесуэлу, а Бразилия – Парагвай. Аргентина сразится с очень усложнившей себе жизнь Колумбией, а Перу встретится с Эквадором.
Из товарищеских матчей выделяем игру московского «Динамо» со словацким «Ружомбероком».
На что ставить в хоккее 1 февраля
В ночь на среду в НХЛ сразу 11 игр. «Вашингтон» Александра Овечкина встретится с «Питтсбургом» Евгения Малкина. «Тампа-Бэй» на своём льду сыграет с «Сан-Хосе», а «Рейнджерс» примет «Флориду».
На что ещё ставить 1 февраля
В теннисе на этой неделе проходят турниры в Кордобе, Пуне и Монпелье.
В баскетбольной Евролиге «Зенит» проведёт важный для себя выездной матч с «Басконией».
На чемпионате Европы по футзалу сборная России в четвертьфинале встретится с командой Грузии.
- 1 февраля 2022
-
08:00
- 31 января 2022
-
20:00
-
19:00
-
18:00
-
17:44
-
17:11
-
17:00
-
16:45
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:00
-
11:00
-
10:00
- 30 января 2022
-
22:00
-
20:30
-
19:30
-
18:30
-
17:30
-
16:30
-
15:30
-
14:30
-
13:30
-
12:30
-
11:30
-
10:30
-
10:15
-
10:00
-
09:58