Россия — Швейцария. Самый сложный старт для команды Жамнова на ОИ-2022

9 февраля сборная России по хоккею начнёт свой путь на Олимпиаде-2022 в Пекине. В стартовом матче команда Алексея Жамнова сыграет со сборной Швейцарии. Начало этой встречи – в 11:40 мск. Прямую трансляцию противостояния можно будет посмотреть на телеканале «Россия-1».

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Букмекеры считают фаворитом сборную России. Поставить на победу действующих победителей Олимпиады в основное время можно с коэффициентом 1.45. Шансы швейцарцев оценили коэффициентом 5.70. На ничью в основное время дают коэффициент 4.20. Поставить на успех России с учётом овертайма и буллитов можно за 1.27, а на Швейцарию – за 3.75.

Анализ и прогноз матча Россия — Швейцария (09.02.2022)

Если после жеребьёвки группового турнира Олимпиады первый матч для сборной России казался проходным, то теперь так сказать ни в коем случае нельзя. Швейцария – пожалуй, самая выигравшая от отказа НХЛ команда. Патрик Фишер собрал сбалансированный и, что важно, сыгранный коллектив, один из самых опытных на турнире. При этом команда будет очень высокого по меркам Олимпиады-2022 уровня: все хоккеисты представляют местную лигу. А эта лига одна из лучших в Европе.

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У команды опытная вратарская бригада: Леонардо Дженони и Рето Берра. Крепкая оборона и неплохая атака, в которой выделяется Денис Мальгин. Лучший бомбардир «Цюриха» успел поиграть за океаном, а сейчас разрывает швейцарскую лигу. В общем, эта команда – вполне себе претендент на медали, и было бы глупо её недооценивать.



С другой стороны, говорить, что эта сборная Швейцарии не по зубам российской команде, разумеется, нельзя. В плане класса сборная России выше. Плюс ко всему швейцарцы везут на турнир довольно возрастную команду, что может сказаться ближе к концовке встречи. Пожалуй, на стороне соперника сыгранность.



Глядя на состав нашей сборной, нельзя сказать, что эта команда однозначно заточена на атаку. Скорее, даже можно говорить о какой-то системности в ущерб индивидуальному мастерству. И есть большие сомнения, что эта система начнёт работать с первой же игры. Конечно, сбор в Новогорске должен помочь, это куда больше, чем 2-3 тренировки, которые были бы у команды в случае приезда нхловцев. Но первый матч есть первый матч. Поэтому, вероятно, будет много борьбы, хоккей будет довольно закрытым, а много голов ждать не стоит. К примеру, поставить на ТМ 5.5 шайбы можно с коэффициентом 1.72. И этот вариант кажется вполне приличным.

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Гол России идёт за 1.02, и здесь нашу сборную несколько переоценивают. Нет, скорее всего, подопечные Алексея Жамнова смогут распечатать швейцарскую сборную, но уверенность легко может перерасти и в самоуверенность. В части сыгранности обороны швейцарцы дадут фору практически любой сборной, а в воротах будет опытный и надёжный голкипер. Можно проверить ставку на индивидуальный тотал России меньше 3.5 шайбы за 1.75.



Если же говорить об исходе матча, то крупной победы нашей команды ждать не стоит. Есть сомнения даже в победе с форой (-1.5). Но можно и проверить такую ставку с коэффициентом 1.80. Вполне вероятным видится вариант, когда наша сборная будет выигрывать в одну шайбу, а затем забросит в пустые ворота.



Олимпиада-2022 будет непростой для нашей хоккейной команды. Даже без НХЛ есть куча неудобных и достаточно классных команд, обыграть которые будет очень непросто. Будем смотреть и болеть за наших. Удачных ставок!

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