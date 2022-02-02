Кубок Африки, Кубок Испании и другие турниры. Что смотреть сегодня

Новогодние праздники завершились, 2022 год набирает обороты, на дворе уже февраль! Рассказываем о самых интересных для ставок матчах, которые запланированы на 2 февраля.

На что ставить в футболе 2 февраля

Сегодня первый полуфинал на Кубке Африки, в нём сыграют сборные Буркина-Фасо и Сенегала. Фавориты, конечно, сенегальцы, но Буркина-Фасо смотрится, пожалуй, даже поинтереснее на этом турнире. В четвертьфинале эта команда выбила из борьбы Тунис, в то время как Сенегал помучился с Экваториальной Гвинеей. Ладно хоть «Львов Теранги» наконец прорвало, они забили сразу 3 гола.

Где смотреть матч Буркина-Фасо — Сенегал?

Два матча в Кубке Испании. «Валенсия» примет «Кадис», а «Райо Вальекано» встретится с «Мальоркой». В Кубке Бельгии сразятся «Гент» и «Брюгге».



Из товарищеских матчей любопытно будет посмотреть за встречей ЦСКА с датским «Виборгом».

На что ставить в хоккее 2 февраля

В ночь на четверг в НХЛ пять матчей. «Айлендерс» сыграет с «Сиэтлом», а Александр Овечкин и «Вашингтон» примут «Эдмонтон». Кроме того, «Детройт» примет «Лос-Анджелес», «Аризона» — «Калгари», а «Чикаго» — «Миннесоту».

На что ещё ставить 2 февраля

В теннисе на этой неделе проходят турниры в Кордобе, Пуне и Монпелье.

Прогноз Александра Мостового на матч «Валенсия» — «Кадис».

В баскетбольной Евролиге ЦСКА принимает «Анадолу Эфес», важный матч для обеих команд. УНИКС, который захлёбывается в тяжелейшем графике, гостит в Берлине у «Альбы». А ещё нас ждёт классическое противостояние «Реала» и «Олимпиакоса». В Кубке Европы «Локомотив-Кубань» сыграет на выезде с французским «Леваллуа».