«Питтсбург» — «Вашингтон». Александр Овечкин лично поздравит Кузнецова с большим событием

2 февраля состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Питтсбург Пингвинз» — «Вашингтон Кэпиталз». Начало встречи — в 3:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Пингвинз» в основное время можно с коэффициентом 2.10, успех «Кэпиталз» идёт за 3.45.

Где покажут матч «Питтсбург» — «Вашингтон»?

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Питтсбург» — «Вашингтон» 2 февраля 2022 года

Букмекеры считают, что матч НХЛ «Питтсбург» — «Вашингтон» 2 февраля будет результативным: тотал больше 5.5 гола идёт за 1.82, а тотал меньше 5.5 гола — за 2.20. Гол в первые 10 минут идёт за 1.66, вероятность серии буллитов оценена в 8.80. На ничью в основное время предлагают поставить за 4.65.

«Питтсбург» — «Вашингтон»: прогноз на матч регулярного чемпионата НХЛ (02.02.2022)

На 2 февраля в Национальной хоккейной лиге запланировано 11 встреч. Любителям хоккея будет на что посмотреть. Отдельное внимание стоит уделить противостоянию «Питтсбурга» и «Вашингтона», которое пройдет на льду «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арены» в Питтсбурге. Первое вбрасывание состоится в 3:00 мск.

«Питтсбург» сейчас идёт на пятом месте в Восточной конференции, набрав 61 балл за 45 матчей. Отставание от лидирующей «Флориды» составляет восемь пунктов. Отставание увеличилось из-за трёх поражений подряд. Сперва обидный проигрыш «Сиэтлу» (1:2 ОТ) и следом «Детройту» (2:3 Б). Накануне же уступили в основное время «Лос-Анджелесу» (3:4). Хотя до этого была серия из шести побед.

Евгений Малкин после возвращения успел сыграть 11 матчей и записал на свой счёт 12 баллов. Очень хороший показатель. Сидни Кросби имеет 38 баллов за 33 матча. В целом оба форварда идут хорошо, но даже их старания не помогли избежать неудачного отрезка. Хотя лидеры свои баллы набирают исправно. Однако поддержки от нижних звеньев не хватает.

А «Вашингтон» идёт седьмым в Восточной конференции, набрав 57 баллов за 45 встреч. Отставание от «Питтсбурга» составляет всего четыре очка, однако в спину дышит «Бостон» с 53 баллами и тремя матчами в запасе. А с учётом провального января «Вашингтон» явно сейчас не чувствует себя как рыба в воде.

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В 13 матчах восемь поражений, из-за таких результатов положение в таблице стало куда более шатким. Накануне «столичные» всухую обыграли «Даллас» в гостях (5:0). Евгений Кузнецов оформил две передачи, Никлас Бекстрём записал себе гол и результативную передачу. А Александр Овечкин пока молчит, уже в третий раз подряд покидает лёд ни с чем.

Не первый раз такая серия в этом сезоне. Зато порадуемся за Дмитрия Орлова, который набрал 16-й балл в сезоне, и Витека Ванечека, оформившего второй шатаут в сезоне за 23 игры. Показатели отличные, хотя что-то в игре дела обстоят не очень. На фоне стабильного «Питтсбурга» чередование побед и поражений для «Кэпс» не лучший показатель.

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Хоть хозяева проиграли три последних матча, но относительно недавно имели серии из шести и даже десяти побед подряд. Браво! В то же время сейчас обе команды нестабильны. А это значит, что в Питтсбурге явного фаворита нет. За пять предыдущих очных встреч хозяева выиграли три раза, но дважды — в дополнительное время. Тем самым можно сказать, что силы более-менее равны.

В нынешнем сезоне соперники пересекались дважды. Как раз статистика разделилась поровну. Зато с голами проблемы вряд ли возникнут. За прошлые встречи забросили 13 шайб. Ждём продолжения банкета. Тем более в строю главные бомбардиры и снайперы: Кузнецов с Овечкиным и Кросби с Малкиным. Кузнецов на днях вообще попал на Матч звёзд НХЛ и отметился фирменной шуткой: сказал, что надеялся отдохнуть от Овечкина.

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам, в целом по сезону они более стабильны. Плюс мотивация за три поражения кряду присутствует. Но когда дело доходит до такого принципиального противостояния, ждать можно чего угодно. Мы бы всё-таки остановились на тотале больше 5.5 шайбы за 1.82. Коэффициент рабочий, забрасывать есть кому.

«Питтсбург» — «Вашингтон»: прогноз и ставка на матч НХЛ 2 февраля 2022 года

«Питтсбург» провёл январь на отлично, правда, последние матчи подпортили статистику. «Вашингтон» же январь явно провалил, однако в принципиальном противостоянии фаворита всё равно нет. Статистика этого сезоне разделилась, зато команды явно голодны до голов. Лидеры в строю, проблемы в обороне присутствуют. Должно быть весело.

Ставка: тотал больше 5.5 шайбы за 1.82.

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