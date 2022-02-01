«Тампа-Бэй» — «Сан-Хосе». Лёгкая добыча для Андрея Василевского

Никита Кучеров может вернуться в строй, но с таким соперником чемпион справится даже без лидера.

2 февраля состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Сан-Хосе Шаркс». Начало встречи — в 3:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Лайтнинг» в основное время можно с коэффициентом 1.57, успех «Шаркс» идёт за 4.70.

Где смотреть матч «Тампа-Бэй» — «Сан-Хосе»?

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Сан-Хосе Шаркс» 2 февраля 2022 года

Букмекеры считают, что матч НХЛ «Тампа-Бэй» — «Сан-Хосе» 2 февраля будет результативным: тотал больше 5.5 гола идёт за 1.83, а тотал меньше 5.5 гола — за 2.02. Гол в первые 10 минут идёт за 1.69, вероятность серии буллитов оценена в 9.90. На ничью в основное время предлагают поставить за 5.05.

«Тампа-Бэй» — «Сан-Хосе»: прогноз на матч регулярного чемпионата НХЛ (02.02.2022)

Олимпийские игры всё ближе, а пока всё внимание на НХЛ. Там на 2 февраля запланировано 11 матчей. Интересных вывесок много, любителям отечественного хоккея стоит обратить внимание на встречу «Тампы» и «Сан-Хосе», которая пройдёт на льду «Амали-Арены» в Тампе. Первое вбрасывание состоится в 3:00 мск.

«Тампа-Бэй» сейчас занимает третье место в Восточной конференции, набрав 64 балла за 45 встреч. Отставание от лидирующей «Флориды» составляет всего пять пунктов. В целом последние результаты вполне неплохие. Правда, накануне проиграли «Вегасу» (2:3 Б). Хотя до этого спокойно разобрались с «Нью-Джерси» (3:2) и как раз с «Сан-Хосе» на выезде (7:1).

Уже два матча в составе не появляется Никита Кучеров, попавший в ковид-протокол. Его не хватало с «Вегасом». Сергачев и Василевский старались, да и в целом у команды много мастеровитых игроков. Но, как видно, магии Кучерова не хватало. Волшебных передач и красивых решений в большинстве не было.

«Сан-Хосе» сейчас идёт 11-м в Западной конференции, набрав 47 баллов за 45 встреч. Отставание от зоны плей-офф составляет всего один пункт. В целом положение не критическое, хотя последние матчи прошли плохо. Случилась лишь одна победа в пяти играх. В матче с «Вашингтоном» (4:1) в гостях. А следом произошли два поражения: от «Флориды» (4:5 ОТ) и «Каролины» (1:2). Которая как раз сместила «Тампу» со второй позиции, набрав те же 64 балла.

В Тампе дела у «Сан-Хосе» традиционно обстоят не очень. Последние три очные встречи остались за хозяевами. Так ещё и тотал неизменно был больше пяти шайб. Правда, статистика датирована 2017-2019 годами, дальше в дело вступила пандемия. Если взять все очные встречи, то у «акул» в пяти последних матчах одна победа.

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Ещё бы — ведь у действующего чемпиона есть Стивен Стэмкос с 51 баллом, замечательный Виктор Хедман (45 очков) и Алекс Киллорн (39). У «Сан-Хосе» же лучший бомбардир в команде Тимо Майер с 47 баллами, недавно он оформил пять шайб в одном матче и стал первым за 28 лет хоккеистом, которому это удалось сделать за первые два периода.

Александр Барабанов настрелял 22 балла за 37 встреч, на фоне прошлого сезона с семью баллами дела у форварда явно идут отлично. Но против таких мастеров хоккея в Тампе «Сан-Хосе» банально нечего противопоставить. Так ещё и сразу четыре хоккеиста не сыграют, а двое находятся под вопросом. У хозяев же на лёд не выйдут трое, Никита Кучеров пока под вопросом. Для гостей это, конечно, небольшое облегчение.

Мы бы рассмотрели ставку «обе забьют + победа «Тампы-Бэй» за 1.86». В очных встречах командам удавалось оставить свои ворота нетронутыми лишь раз. По сезону и личным матчам «Тампа-Бэй» явный фаворит этого противостояния, даже без Никиты Кучерова в команде есть кому забивать.

«Тампа-Бэй» — «Сан-Хосе»: прогноз и ставка на матч НХЛ 2 февраля 2022 года

«Тампа-Бэй» по сезону показывает хорошие результаты, правда, последний матч обернулся поражением. У «Сан-Хосе» по сезону не всё гладко, так ещё и в личных встречах «Лайтнинг» имеют перевес. Но гости борются за место в плей-офф, так что игру в одну калитку мы вряд ли увидим. И всё же хозяева фаворит, играем на них.

Ставка: обе забьют + победа «Тампа-Бэй» за 1.86.

Где покажут матч «Тампа-Бэй» — «Сан-Хосе»?

«Главное — повеселиться. Может, сделаю несколько сейвов». Василевский — о Матче звёзд НХЛ.

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