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Буркина-Фасо — Сенегал, 2 февраля 2022, прогноз на матч Кубка Африки, прямая трансляция, смотреть онлайн, где покажут

Буркина-Фасо — Сенегал. Садио Мане станет героем Кубка Африки
Данил Моисеев
Буркина-Фасо — Сенегал: прогноз на матч 2 февраля
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В финале Кубка Африки сенегалец может сразиться с командой Мохамеда Салаха.

2 февраля состоится матч 1/2 финала Кубка африканских наций Буркина-Фасо — Сенегал. Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу сенегальцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.83. Успех Буркина-Фасо оценён экспертами в 5.90. Ставки на ничью принимаются за 3.00.

Где покажут матч Буркина-Фасо — Сенегал?

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Африки Буркина-Фасо — Сенегал 2 февраля 2022 года

Букмекеры уверены, что матч Буркина-Фасо — Сенегал не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 3.00, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.40. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 2.04. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.31. Поставить на «обе забьют» можно за 2.68.

Анализ и прогноз матча 1/2 финала Кубка Африки Буркина-Фасо — Сенегал (02.02.2022)

Кубок африканских наций. 1/2 финала
02 февраля 2022, среда. 22:00 МСК
Буркина-Фасо
Не начался
Сенегал

Кубок Африки, несмотря на все свои недостатки, дарит много эмоций болельщикам. Нередко случаются умопомрачительные сенсации. Пришло время полуфиналов. В первом из них сразятся Буркина-Фасо и Сенегал. Стартовый свисток на стадионе «Омниспортс Ахмаду-Аиджо» прозвучит в 22:00 мск.

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С 1998 года сборная Буркина-Фасо участвует в отборах на чемпионат мира по футболу, однако все попытки пробраться в финальную часть оказываются тщетны. В Катар тоже не попали. Добыли три победы и три ничьих, благодаря чему расположились на второй позиции с 12 баллами. Алжир оказался проворнее, набрал на два пункта больше и отправился в стыки.

Зато внутри континента успехи есть: шесть раз принимали участие в финальных стадиях Кубка африканских наций. Два раза добыли медали — серебро в 2013 году и бронзу в 2017-м. На КАН-2022 пока радуют, хотя уже в 1/8 финала с Габоном возникли большие проблемы (1:1, выиграли по пенальти 7:6). В 1/4 финала победа над мощным Тунисом (1:0) тоже далась с трудом.

Всё же кадровый запас «жеребцов» не обладает серьёзными ресурсами. Известных игроков можно по пальцам сосчитать. Ко всему прочему из-за дисквалификации (получил красную карточку) на поле не выйдет Абубакар Уаттара, ставший автором победного мяча в ворота сборной Туниса. Без одного из основных форвардов забить будет ещё труднее.

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Стоит заметить, с крепкими коллективами подопечные Паулу Дуарте всецело отдают инициативу и стараются как можно грамотнее использовать контратаки. Схема рабочая, Габон одолели, Тунис тоже, однако с Сенегалом такие фокусы вряд ли сработают.

«Львы Теранги» замечательно выступили в квалификации ЧМ-2022: одержали пять побед и лишь один раз сыграли вничью, о поражениях речи не шло. При этом порадовали результативностью (наклепали 15 голов). Пропустили только четыре мяча, что тоже неплохо. Группа попалась проходная, однако это уже детали.

В нынешнем розыгрыше Кубка Африки сенегальцы заставили своих болельщиков немного понервничать. За три матча группового этапа забили всего один гол, добыв победу над Зимбабве (1:0). В других встречах сыграли вничью с Гвинеей и Малави (в обоих случаях 0:0). Атаковали много, реализация подводила.

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Зато в 1/8 и 1/4 финала уверенно одержали верх над Кабо-Верде (2:0) и Экваториальной Гвинеей (3:1) соответственно. В обоих случаях результативными действиями отметился (гол и результативная передача) лидер сборной Сенегала — Садио Мане, который не первый год ярко выступает за английский «Ливерпуль».

Помимо Мане, в распоряжении Алиу Сиссе есть такие высококлассные игроки, как Эдуард Менди из английского «Челси», Калиду Кулибали из итальянского «Наполи» и Идрисса Гейе из французского «ПСЖ». Они демонстрируют великолепный уровень футбола и уже наладили взаимопонимание в национальной команде.

Эксперты назвали «Львов Теранги» фаворитами Кубка африканских наций перед полуфиналами. С ними трудно не согласиться. Уровень состава на высоте, как и результаты. «Жеребцам» стоит отдать должное. Зашли далеко, однако победы в плей-офф одержали с большим трудом, отчасти благодаря ошибкам противников и удаче. От сенегальцев подарков ждать не стоит. Потому возьмём П2 за 1.83.

Прогноз и ставки на матч Кубка Африки Буркина-Фасо — Сенегал 2 февраля 2022 года

В плей-офф Кубка африканских наций, а также в квалификации ЧМ-2022 сборная Сенегала выступила просто отлично. Порадовала результативностью и красивым футболом. Буркина-Фасо с точностью до наоборот — действовала вторым номером, забивала мало. В полуфинал пробралась благодаря большому везению и бойкости. Фаворит очевиден, номинальные гости банально сильнее.

Ставка: победа сборной Сенегала за 1.83.

Где смотреть матч Буркина-Фасо — Сенегал?

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Заглавное фото: Ulrik Pedersen/Getty Images

Источник: «Чемпионат»

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