«Вашингтон» — «Эдмонтон». Александр Овечкин выходит из отпуска

3 февраля состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» — «Эдмонтон Ойлерз». Начало встречи — в 3:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они не могут выделить явного фаворита. Поставить на победу «Кэпиталс» в основное время можно с коэффициентом 2.22, успех «Ойлерз» идёт за 2.66. На ничью в основное время предлагают поставить за 4.55.

Где смотреть матч «Вашингтон» — «Эдмонтон»?

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» — «Эдмонтон Ойлерз» 3 февраля 2022 года

Букмекеры считают, что матч регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» — «Эдмонтон» 3 февраля будет результативным: тотал больше 5.5 гола идёт за 1.59, а тотал меньше 5.5 гола — за 2.21. Поставить на гол в первые 10 минут можно за 1.63, вероятность серии буллитов оценена аналитиками в 8.90.

«Вашингтон» — «Эдмонтон»: прогноз на матч регулярного чемпионата НХЛ (03.02.2022)

Пока весь мир в ожидании Олимпийских игр, в Национальной хоккейной лиге на 3 февраля запланировано всего пять матчей. Интересных вывесок не так много, любителям отечественного хоккея стоит обратить внимание на встречу «Вашингтона» и «Эдмонтона», которая пройдёт в Вашингтоне. Первое вбрасывание состоится в 3:00 мск.

«Вашингтон» сейчас идёт на седьмой позиции в Восточной конференции, набрав 59 баллов за 46 встреч. Отставание от лидирующей «Флориды» составляет 10 пунктов. После провального января дела потихоньку приходят в норму. Подопечные Питера Лавиолетта добыли две победы кряду. Что очень даже неплохо.

Сперва над «Далласом» (5:0) и накануне над «Питтсбургом» (4:3 ОТ). В Питтсбурге победу принёс Дмитрий Орлов, который отметился дублем. У него 22 балла за сезон. Евгений Кузнецов набрал 44 очка. А Александр Овечкин всё ещё молчит. Уже четыре матча кряду. Внеплановый отпуск затянулся.

Немалую роль в победе сыграл голкипер Илья Самсонов, который заменил травмированного Витека Ванечека в первом периоде. Евгений Малкин вообще сказал, что Самсонов украл у «пингвинов» победу! В целом трудовая и приятная победа. А у «Эдмонтона» дела обстоят хуже. Сейчас на 11-м месте в Западной конференции, набрав 47 баллов за 41 встречу. Отставание от зоны плей-офф составляет три пункта. Хотя недавно команда имела четыре победы подряд. Накануне уступила слабой «Оттаве» (2:3 ОТ).

В личных встречах в Вашингтоне у «Эдмонтона» дела плохи. За последние пять игр лишь одна победа, да и та по буллитам (5:4 Б). А после лишь хозяева имели успех. И только раз матч закончился за пределами основного времени. Правда, статистика датирована 2015-2018 годами, так что особо опираться на неё не стоит.

«Кэпс» потихоньку приходят в себя после неудачного января с восемью поражениями за 13 игр и падения в турнирной таблице. А «Эдмонтон» хоть и имел четыре победы кряду, но над соперниками не такого высокого класса. Так ещё и последний матч также проиграл натуральному аутсайдеру.

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Хотя звёзд в команде хватает. Леон Драйзайтль имеет 61 балл в активе, занимает второе место в гонке бомбардиров. У Коннора Макдэвида — 59 очков. Эта парочка традиционно входит в число основных претендентов на «Харт Трофи». Совсем недавно в команду пришёл Эвандер Кейн, который при всех своих проблемах талантом точно не обделён.

У хозяев есть Евгений Кузнецов, Александр Овечкин, Никлас Бекстрем и другие. Решать исход есть кому с обеих сторон. Овечкин пока молчит, однако подобные серии по ходу регулярного чемпионата случаются с каждым. В таком противостоянии даже букмекеры не могут выделить явного фаворита, а мы бы попробовали взять комбинированный вариант — «Вашингтон» не проиграет + тотал больше 3.5 шайбы за 1.72.

Забрасывают команды неплохо, у «Эдмонтона» 137 заброшенных шайб против 145 у хозяев. А в защите соперники не впечатляют. «Кэпс» пропустили 125 шайб против 135 у соперника. Да, хозяева пропускают чуть меньше. Но в целом команды находятся очень близко по значениям. Хотя за счёт фактора своего льда и наконец-то нескольких побед чуть больше шансов у хозяев. Они, похоже, набирают ход.

«Вашингтон» — «Эдмонтон»: прогноз и ставка на матч НХЛ 3 февраля 2022 года

«Вашингтон» наконец-то прервал серию неудач, но рано ещё говорить о полном выздоровлении. Впереди нестабильный «Эдмонтон». Звёзд хватает, результаты разочаровывают. Да и хозяева в былые годы на своём льду исправно обыгрывали «нефтяников». Забрасывать есть кому, а Илья Самсонов выручит.

Ставка: «Вашингтон» не проиграет + тотал больше 3.5 шайбы за 1.72.

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