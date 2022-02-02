«Чикаго» — «Миннесота». Кирилл Капризов решил побить все рекорды!

3 февраля состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Чикаго Блэкхоукс» — «Миннесота Уайлд». Начало встречи — в 5:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу «Уайлд» в основное время можно с коэффициентом 1.90, успех «Блэкхоукс» идёт за 3.25.

Где покажут матч «Чикаго» — «Миннесота»?

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Чикаго Блэкхоукс» — «Миннесота Уайлд» 3 февраля 2022 года

Букмекеры считают, что матч НХЛ «Чикаго» — «Миннесота» 3 февраля будет результативным: тотал больше 5.5 гола идёт за 1.60, тотал меньше 5.5 гола — за 2.19. Гол в первые 10 минут идёт за 1.63, вероятность серии буллитов оценена в 9.00. На ничью в основное время предлагают поставить за 4.60.

«Чикаго» — «Миннесота»: прогноз на матч регулярного чемпионата НХЛ (03.02.2022)

Февраль потихоньку набирает обороты, а в Национальной хоккейной лиге на 3 февраля запланировано пять матчей. Негусто, но посмотреть есть на что. «Миннесота» отправится в гости к «Чикаго» на арену «Юнайтед-центр». Первое вбрасывание состоится в 5:30 мск.

«Чикаго Блэкхоукс» в этом сезоне не блещет. После 43 встреч идёт 14-м в Западной конференции, набрав 39 баллов. Отставание от зоны плей-офф составляет 11 пунктов. Да и последние семь встреч прошли ужасно. Случилась лишь одна победа — в матче с «Детройтом» (8:5). А следом поражения — сперва в игре с «Колорадо» (4:6) и накануне — с «Ванкувером» (1:3). Впереди ещё один мастеровитый соперник.

«Миннесота» сейчас занимает третье место в Западной конференции с 57 очками. Отставание от лидирующего «Колорадо» составляет 11 пунктов. Последние пять матчей прошли здорово. На фоне оппонента — тем более. Накануне обыграли «Айлендерс» (4:3). Победный гол на счету Кирилла Капризова.

У него 52 балла за 39 игр. Кирилл уже превзошёл результат прошлого сезона, хотя провёл на 16 встреч меньше. Ждём большего! Тройка Капризов — Хартман — Цуккарелло в этом сезоне одна из лучших в НХЛ. Заслуженные результаты. А в личных противостояниях дела обстоят интересно. В этом сезоне соперники встречались дважды. И оба раза победу одержали «Уайлд».

В Чикаго играли совсем недавно — 5:1 22 января. На следующий день бились в Сент-Поле — 4:3 ОТ. «Чикаго» проиграл три матча кряду на своём льду, а «Миннесота» имеет четыре победы в пяти последних встречах на выезде. По сезону и положению в таблице видна разница в классе. Даже Марк-Андре Флёри вряд ли устоит против такой атаки.

На счету подопечных Дина Эвасона уже 156 заброшенных шайб против 112 у соперника. А в защите явно лучше «Миннесота» — 120 пропущенных против 151 у «Чикаго». Преимущество гостей видно невооружённым взглядом. К тому же у хозяев не сыграют сразу шесть представителей основы. У «Уайлд» тоже отсутствуют четверо, зато главные бомбардиры и снайперы в строю. Оппоненту придётся несладко.

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Две предыдущие очные встречи получились голевыми, заброшено больше пяти шайб на двоих. Пожалуй, стоит ждать этого и сейчас. Мы бы рассмотрели победу «Миннесоты» + тотал больше 3.5 шайбы или обе забьют + победа «Миннесоты». Обе ставки схожи по коэффициентам, 2.07 и 2.10 соответственно. В целом оба варианта хороши.

«Чикаго» хоть и не фаворит, но забрасывает исправно, за последние 20 встреч лишь раз остался с пустыми руками. Так что голы в обе стороны должны быть. В то же время в победе «Миннесоты» сомневаться сложно, по многим аспектам она сейчас сильнее оппонента. Статистика сезона тому доказательство.

Получается что-то в духе 4:1 или 4:2. Подопечные Дина Эвасона имели время на восстановление, а на чужом льду они чувствуют себя комфортно. Разница в классе очевидна, да и общий настрой на фоне последних результатов наверняка отличается. Ждём ещё одну победу «дикарей». И фирменных двух очков от Капризова, естественно.

«Чикаго» — «Миннесота»: прогноз и ставка на матч НХЛ 3 февраля 2022 года

«Миннесота» второй сезон подряд играет очень уверенно, на этот раз место в плей-офф практически в кармане. А у «Чикаго» всё куда печальнее. Результаты слабые, пропускают много. У «Уайлд» же в атаке феерит тройка Капризова и нет проблем с составом. В двух очных встречах сезона «дикари» одержали две победы. Однако «Блэкхоукс» одну-две шайбы забросить вполне могут.

Ставка: обе забьют + победа «Миннесоты» за 2.10.

Где смотреть матч «Чикаго» — «Миннесота»?

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