Камерун — Египет. Мохамеду Салаху нужен шаман

3 февраля состоится матч 1/2 финала Кубка африканских наций Камерун — Египет. Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу камерунцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.21. Успех египтян оценён экспертами в 4.25. Ставки на ничью принимаются за 2.76.

Где смотреть матч Камерун — Египет?

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Африки Камерун — Египет 3 февраля 2022 года

Букмекеры уверены, что матч Камерун — Египет не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.82, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.41. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.39. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.77. Поставить на «обе забьют» можно за 2.36.

Анализ и прогноз матча 1/2 финала Кубка Африки Камерун — Египет (03.02.2022)

Кубок Африки, несмотря на все свои недостатки, продолжает дарить эмоции болельщикам. Результативность радует редко, зато страсти кипят нешуточные. 3 февраля в полуфинале сразятся Камерун и Египет. Стартовый свисток на стадионе «Поль Бийя» прозвучит в 22:00 мск.

Сборная Египта продолжает через кровь, пот и слёзы двигаться в сторону титула КАН-2022. В 1/8 финала выпал мощный Кот д'Ивуар, с горем пополам прошли дальше (0:0, в серии пенальти — 5:4). В 1/4 финала опять не повезло, в соперниках оказался устрашающий Марокко. И ничего — волевая победа (2:1) в добавленное время вывела команду в полуфинал.



С ивуарийцами повреждение получил основной голкипер египтян — Мохамед Эль-Шенави. Заменил его опытный Мохамед Абугабаль, причём весьма успешно: отразил 11-метровый удар в серии послематчевых пенальти и стал героем. Однако с марокканцами и он травмировался, совершив умопомрачительный сэйв. Пришлось дебютировать юному Мохамеду Сопхи.



Отдельного внимания заслуживает крепкая оборонительная линия «фараонов», благодаря которой они пропустили только два мяча на Кубке Африки. Причём один из них был забит с «точки». С другой стороны, часто спасали голкиперы, а как выступит молодой Мохамед Сопхи? Сомнения серьёзные.

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Также нельзя оставить незамеченной низкую результативность подопечных Карлуша Кейруша. За пять встреч КАН-2022 забили лишь три мяча в основное время. Два из них записал на свой счёт Мохамед Салах, выступающий за английский «Ливерпуль». Форвард находится под постоянным прессингом и с большим трудом добывает результативные действия. А больше некому, ведь состав неровный.



А вот «неукротимым львам» очень повезло с противниками в плей-офф Кубка Африки. Попались явные аутсайдеры. Поэтому в 1/2 финала пробрались с минимумом усилий. Одержали уверенные победы в матчах с Коморскими островами (2:1) и Гамбией (2:0). Единственный гол пропустили со штрафного. Такие не берутся.



Камерун отлично выступил и в квалификации ЧМ-2022. В довольно непростой группе быстро сориентировался и отправился в стыковые матчи за поездку в Катар. При этом порадовал результативностью, забито 12 мячей за шесть матчей. Также камерунцы здорово смотрелись в обороне, пропустили за этот же период всего трижды.

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Сборная Камеруна может похвастаться отличными ресурсами. В составе имеется множество талантливых футболистов. Венсан Абубакар, долгое время успешно выступавший за португальский «Порту», Карл Токо Экамби из французского «Лиона», Андре Онана из голландского «Аякса», Эрик Шупо-Мотинг из немецкой «Баварии» и многие другие.



Качество футбола подопечных Антониу Консейсау добротное, плюс поддержка родных трибун. Единственный минус — много моментов транжирят, как это было в 1/8 и 1/4 финала Кубка африканских наций. Абубакар даже позволил себе удар пяткой с лёту после навесной передачи в матче с Гамбией. Пижонство, но попади мяч в створ…



Египтяне измотаны. Учитывая, что в воротах будет совсем юный голкипер, шансов выйти в финал немного. Бойкости «фараонов» можно только позавидовать, однако явными фаворитами матча выглядят камерунцы. У них именитый состав, отличные успехи в квалификации ЧМ-2022 и «льготная» турнирная сетка на КАН-2022. Думаем, можно взять П1 за 2.21.

Прогноз и ставки на матч Кубка Африки Камерун — Египет 3 февраля 2022 года

Сборная Египта может в очередной раз удивить, однако такой исход менее вероятен. Два вратаря получили травмы, придётся довериться третьему. Сетка в плей-офф была очень тяжёлая, сил оставлено много. Камерун же полон сил, он без труда одолел скромных оппонентов в плей-офф. Да и состав очень грозный. Думается, хозяева победят.



Ставка: победа сборной Камеруна за 2.21.

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