«Атлетик» — «Реал», Камерун — Египет и другие матчи. Что смотреть 3 февраля

Бильбао против Мадрида – на этот раз в Кубке Испании!

Новогодние праздники завершились, 2022 год набирает обороты, на дворе уже февраль! Рассказываем о самых интересных для ставок матчах, которые запланированы на 3 февраля.

На что ставить в футболе 3 февраля

Главное событие дня – Кубок Испании. В четвертьфиналах «Реал Сосьедад» сыграет с «Бетисом», а «Атлетик» — с мадридским «Реалом». Совсем недавно эти клубы играли в финале Суперкубка страны, а сегодня сразятся за выход в полуфинал Кубка. Кстати, «Атлетик» в четвертьфинале выбил из турнира «Барселону», так что посмотреть будет на что.

Где покажут матч Камерун — Египет?

На Кубке Африки второй и очень интересный полуфинал. Хозяева турнира – Камерун – против Египта во главе с Мохамедом Салахом. Но путёвка в финал только одна, кому-то придётся уступить.



Из клубов РПЛ сегодня «Ростов» сыграет с «Хеккеном» из Швеции.

На что ставить в хоккее 3 февраля

На Олимпиаде начинается женский хоккейный турнир. Ранним утром четверга сборная России сыграет со Швейцарией. А вот в НХЛ сегодня матчей нет. Как и в КХЛ, здесь по-прежнему пауза.

На что ещё ставить 3 февраля

В теннисе на этой неделе проходят турниры в Кордобе, Пуне и Монпелье. В Индии Аслан Карацев сыграет с Эльясом Имером из Швеции.



В баскетбольной Евролиге российские клубы сегодня не играют, но всё равно будет что посмотреть. Интерес вызывают встречи «Милан» — «Фенербахче» и «Барселона» — «Панатинаикос».

Прогноз Александра Мостового на матч «Атлетик» — «Реал».